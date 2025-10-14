читать дальше

и обговорила место и время встречи, отправили деньги на обед. В целом, хочу сказать, довольны поездкой, Елена сама была за рулем, рассказывала, отвечала на вопросы. По дороге заезжали в интересные места, фотографировались. А сама ферма вначале меня не впечатлила, но как интересно все было подано, вкусный обед из морепродуктов, увлекателный рассказ технолога по производству превзошли все мои ожидания, под конец мастер класс по готовке мидий на открытом огне под музыку. Спасибо за экскурцию