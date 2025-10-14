Мои заказы

Божественные дары моря: экскурсия на мореферму бухты Воевода

Божественные дары моря
Экскурсия познакомит вас с историей названия бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный. Вы узнаете, как в бухте Новик появился остров с латинским названием Папенберг. Проедете мимо Свято-Серафимовского мужского монастыря и санатория «Белый Лебедь».

Побываете на мореферме в бухте Воевода, где вас ждет интересная экскурсия в мир марикультуры и вкуснейший обед из морепродуктов.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
5
3 отзыва
Божественные дары моря: экскурсия на мореферму бухты Воевода
Божественные дары моря: экскурсия на мореферму бухты Воевода
Божественные дары моря: экскурсия на мореферму бухты Воевода

Описание экскурсии

Дары моря для гостей Владивостока Приглашаем вас в увлекательно путешествие на ферму, где разводят гребешков, мидий, устриц и трепанга. По пути на ферму мы проедем по двойнику главной улицы Владивостока, полюбуемся Приморской сценой Мариинского театра. В бухте Новик мы узнаем историю 13-го порохового погреба, КЭТ, появления «Поповского» острова, о героизме экипажа минного заградителя «Ворошиловск». Познакомимся с судьбой Свято-Серафимовского мужского монастыря, санатория «Белый лебедь», который был и американским радиоцентром, и дисциплинарным батальоном Тихоокеанского флота. Дальше нас ждет погружение в тонкости марикультуры: мы посетим ферму, где разводят двустворчатых моллюсков (гребешков, мидий, устриц) и трепанга. Увидим фильм о выращивании гидробионтов, посетим цех по их культивированию, узнаем технологию их искусственного разведения, познакомимся с подводной жизнью морских деликатесов и способами их приготовления. Во время экскурсии вы познакомитесь с удивительнейшим и древнейшим жителем нашей планеты — трепангом. Самые ранние находки его останков имеют возраст 450 млн лет — если бы трепанг имел глаза, они бы видели динозавров. Настой трепанга — эликсир омоложения и продления жизни. А на вашей руке — от ее тепла — трепанг, защищаясь, съежится. После экскурсии нас ждет «Огненное шоу» — приготовление мидий на открытом огне в чесночном соусе, которые войдут в наше обеденное меню. После обеда — прогулка по берегу бухты Воевода, в летний период можно искупаться. На обратном пути группа посетит Свято-Серафимовский мужской монастырь. Важная информация:
  • Обращаем внимание на необходимость прививки от энцефалитного клеща. В случае ее отсутствия в период активности клещей (май – июнь) необходимо иметь для прогулки по территории острова репелленты.
  • В период купального сезона необходимо иметь комплект сухого нижнего белья для переодевания.

Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мариинский театр
  • Бухта Новик
  • «Поповский» остров
  • Свято-Серафимовский мужской монастырь
  • Санаторий «Белый лебедь»
  • Мореферма
  • Бухта Воевода
Что включено
  • Услуги гида
  • Транпсортные услуги
Что не входит в цену
  • Экскурсия по мореферме - 500 руб/чел (по желанию)
  • Обед из морепродуктов - от 1200 руб/чел (по желанию)
Место начала и завершения?
Владивосток, ул. Светланская, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Обращаем внимание на необходимость прививки от энцефалитного клеща. В случае ее отсутствия в период активности клещей (май - июнь) необходимо иметь для прогулки по территории острова репелленты
  • В период купального сезона необходимо иметь комплект сухого нижнего белья для переодевания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Оксана
14 окт 2025
Благодарим Елену за замечательную экскурсию на Мореферму в бухте Воевода! Узнали много интересного и о городе, и о острове Русский. Спасибо за замечательную организацию поездки, содержательный рассказ, душевное общение. Спасибо от Москвы, Иркутска, Новосибирска!
P
Pulmid
11 окт 2025
Отличная экскурсия на мореферму, очень насыщенная информацией, прекрасными видами, дегустацией! Все прошло как один миг! И это, конечно, благодаря нашему гиду Сергею Егоровичу, он прям кладезь информации, юмора! Я хочу
читать дальше

отметить, что мы были в мини группе, это значит водитель и гид в одном лице, и Сергей оказался не только опытным водителем, а главное профессиональным гидом(что в подобных форматах экскурсии бывает редко, обычно больше водитель, чем гид)

Г
Гульнара
5 окт 2025
Нам надо было убить день перед вылетом из Владивостока, случайно нашли экскурцию, забронировали, ориентировались по стоимости и по тому, что не было предоплаты, еще скидка для пенсионеров. Вечером позвонила Елена
читать дальше

и обговорила место и время встречи, отправили деньги на обед. В целом, хочу сказать, довольны поездкой, Елена сама была за рулем, рассказывала, отвечала на вопросы. По дороге заезжали в интересные места, фотографировались. А сама ферма вначале меня не впечатлила, но как интересно все было подано, вкусный обед из морепродуктов, увлекателный рассказ технолога по производству превзошли все мои ожидания, под конец мастер класс по готовке мидий на открытом огне под музыку. Спасибо за экскурцию

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии из Владивостока

Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
На автобусе
8 часов
131 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Путешествие в сафари-парк и бухты Владивостока. Встреча с амурским тигром и прогулка по стеклянному пляжу
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 10:30
29 ноя в 10:30
1 дек в 10:30
3800 ₽ за человека
Сафари-парк и три бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная
На машине
6 часов
100 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Бухты Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Джиппинг
На машине
12 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухты Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Полюбоваться скалами, Японским морем, лесами и дикими пляжами
Начало: От вашей гостиницы
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
29 334 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке