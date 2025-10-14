Экскурсия познакомит вас с историей названия бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный. Вы узнаете, как в бухте Новик появился остров с латинским названием Папенберг. Проедете мимо Свято-Серафимовского мужского монастыря и санатория «Белый Лебедь».
Побываете на мореферме в бухте Воевода, где вас ждет интересная экскурсия в мир марикультуры и вкуснейший обед из морепродуктов.
Описание экскурсииДары моря для гостей Владивостока Приглашаем вас в увлекательно путешествие на ферму, где разводят гребешков, мидий, устриц и трепанга. По пути на ферму мы проедем по двойнику главной улицы Владивостока, полюбуемся Приморской сценой Мариинского театра. В бухте Новик мы узнаем историю 13-го порохового погреба, КЭТ, появления «Поповского» острова, о героизме экипажа минного заградителя «Ворошиловск». Познакомимся с судьбой Свято-Серафимовского мужского монастыря, санатория «Белый лебедь», который был и американским радиоцентром, и дисциплинарным батальоном Тихоокеанского флота. Дальше нас ждет погружение в тонкости марикультуры: мы посетим ферму, где разводят двустворчатых моллюсков (гребешков, мидий, устриц) и трепанга. Увидим фильм о выращивании гидробионтов, посетим цех по их культивированию, узнаем технологию их искусственного разведения, познакомимся с подводной жизнью морских деликатесов и способами их приготовления. Во время экскурсии вы познакомитесь с удивительнейшим и древнейшим жителем нашей планеты — трепангом. Самые ранние находки его останков имеют возраст 450 млн лет — если бы трепанг имел глаза, они бы видели динозавров. Настой трепанга — эликсир омоложения и продления жизни. А на вашей руке — от ее тепла — трепанг, защищаясь, съежится. После экскурсии нас ждет «Огненное шоу» — приготовление мидий на открытом огне в чесночном соусе, которые войдут в наше обеденное меню. После обеда — прогулка по берегу бухты Воевода, в летний период можно искупаться. На обратном пути группа посетит Свято-Серафимовский мужской монастырь.
- Обращаем внимание на необходимость прививки от энцефалитного клеща. В случае ее отсутствия в период активности клещей (май – июнь) необходимо иметь для прогулки по территории острова репелленты.
- В период купального сезона необходимо иметь комплект сухого нижнего белья для переодевания.
Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мариинский театр
- Бухта Новик
- «Поповский» остров
- Свято-Серафимовский мужской монастырь
- Санаторий «Белый лебедь»
- Мореферма
- Бухта Воевода
Что включено
- Услуги гида
- Транпсортные услуги
Что не входит в цену
- Экскурсия по мореферме - 500 руб/чел (по желанию)
- Обед из морепродуктов - от 1200 руб/чел (по желанию)
Место начала и завершения?
Владивосток, ул. Светланская, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Обращаем внимание на необходимость прививки от энцефалитного клеща. В случае ее отсутствия в период активности клещей (май - июнь) необходимо иметь для прогулки по территории острова репелленты
- В период купального сезона необходимо иметь комплект сухого нижнего белья для переодевания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
14 окт 2025
Благодарим Елену за замечательную экскурсию на Мореферму в бухте Воевода! Узнали много интересного и о городе, и о острове Русский. Спасибо за замечательную организацию поездки, содержательный рассказ, душевное общение. Спасибо от Москвы, Иркутска, Новосибирска!
P
Pulmid
11 окт 2025
Отличная экскурсия на мореферму, очень насыщенная информацией, прекрасными видами, дегустацией! Все прошло как один миг! И это, конечно, благодаря нашему гиду Сергею Егоровичу, он прям кладезь информации, юмора!
Г
Гульнара
5 окт 2025
Нам надо было убить день перед вылетом из Владивостока, случайно нашли экскурцию, забронировали, ориентировались по стоимости и по тому, что не было предоплаты, еще скидка для пенсионеров.
Входит в следующие категории Владивостока
