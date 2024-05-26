Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк

Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Вас ждёт автомобильная экскурсия с посещением трёх бухт Уссурийского залива - Стеклянной, Шамары и Муравьиной. В каждой бухте будет свободное время для купания или изучения следов застывшей магмы.

Программа включает посещение
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Сафари-парка, где можно увидеть тигров, рысей, леопардов и других животных Уссурийской тайги. Также по желанию можно посетить игорный комплекс «Приморье», один из немногих легальных в России.

Путешествие будет проходить на седане, внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от количества участников. Билеты в Сафари-парк оплачиваются отдельно, вход в игорный комплекс свободный для совершеннолетних

5
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Удобный транспорт
  2. 🌊 Три уникальные бухты
  3. 🐅 Сафари-парк с животными
  4. 🎰 Легальный игорный комплекс
  5. 🕒 Свободное время для купания
  6. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей

Что можно увидеть

  • Стеклянная бухта
  • Шамара
  • Муравьиная бухта
  • Сафари-парк
  • Игорный комплекс «Приморье»
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Уссурийский залив Японского моря. Вы побываете в трёх бухтах — Стеклянной, Шаморе, Муравьиной. Каждый берег по-своему уникален,: где-то он песчаный, где-то стеклянный, а где-то галечный. В каждой бухте у вас будет по 30-40 минут свободного времени, чтобы искупаться или изучить сохранившиеся следы застывшей магмы.

Игорная зона «Приморье». Это одна из четырёх официально установленных игорных зон в России. Заедем в приморский Лас-Вегас, если в группе все совершеннолетние и при общем желании. На входе вас будет ждать приветственный комплимент.

Сафари-парк. Здесь собраны животные Уссурийской тайги. Вы увидите тигров, рысей, леопардов, лесных котов. Сможете погулять в вольере с оленем и изюбром и покормить их.

Вы узнаете:

  • Откуда убегали белогвардейцы, когда Советы пришли к власти
  • Почему животные в Сафари парке живут на 10 лет дольше своих диких сородичей
  • Почему в Стеклянной бухте весь берег из стекла
  • Что в переводе с китайского на русский значит слово Шамара

Организационные детали

  • Путешествие будет проходить на седане, внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от количества участников
  • Отдельно оплачиваются билеты в Сафари-парк — от 300 до 700 руб., для детей, пенсионеров и ветеранов действуют скидки
  • Вход в игорный комплекс свободный. Ограничение по возрасту — от 18 лет.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Р
26 мая 2024
Всё отлично.
Екатерина
16 мая 2024
Все прошло отлично. Насыщенная экскурсия, приятный в общении гид Раиса. Действительно старалась заинтересовать. Было интересно, что можно было узнать нестандартную туристическую информацию! Остались очень довольны!
И
11 мая 2024
Спасибо за отлично проведенное время, впечатлений выше головы, будет что вспомнить💪💪💪👏👏
В
8 мая 2024
Хорошая экскурсия. Всё понравилось.
И
3 мая 2024
Нашим гидом был Роман - поэт, нам все понравилось, его экскурсия наполнена стихами и песнями о Владивостоке) Сразу видно что он любит и знает все о своем крае👍
Нашим гидом был Роман - поэт, нам все понравилось, его экскурсия наполнена стихами и песнями оНашим гидом был Роман - поэт, нам все понравилось, его экскурсия наполнена стихами и песнями оНашим гидом был Роман - поэт, нам все понравилось, его экскурсия наполнена стихами и песнями оНашим гидом был Роман - поэт, нам все понравилось, его экскурсия наполнена стихами и песнями о
Д
3 мая 2024
Интересная экскурсия, все понравилось)
Видно, что Роман (гид) действительно очень любит свой край и знает о нем все)))
Спасибо за организацию!
Интересная экскурсия, все понравилось)
Д
1 мая 2024
Экскурсовод Роман очень подготовил интересный рассказ про бухты, а так же зачитал стихи собственного сочинения, локации и сафари-парк оставили только положительные впечатления и незабываемые эмоции, спасибо большое Роману и Евгении)
Олеся
26 апр 2024
Всё было супер!!!
Е
24 апр 2024
Это было великолепно и бесподобно! Замечательная прогулка, несмотря на пасмурную погоду. Павел один из лучших гидов за все мои путешествия! Много интересного узнала от него о Владивостоке. За день, проведённый на экскурсии, вообще забываешь, что с человеком знакомы всего ничего. Ни разу не пожалела, что поехала. От поездки остались только положительные эмоции, всем советую к посещению.
Ольга
31 мар 2024
27 марта посетили Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк. Огромная благодарность Павлу. Комфортно, доступно, без спешки всё нам показал и рассказал. Ответил на все интересующие нас вопросы. Отличная поездка!
27 марта посетили Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк. Огромная благодарность Павлу. Комфортно, доступно,
Н
29 мар 2024
Все очень понравилось! Экскурсовод Роман просто невероятно интересный собеседник, человек знающий и просто приятный! Получили незабываемые эмоции.

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