Вас ждёт автомобильная экскурсия с посещением трёх бухт Уссурийского залива - Стеклянной, Шамары и Муравьиной. В каждой бухте будет свободное время для купания или изучения следов застывшей магмы.
Программа включает посещение
Программа включает посещение
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный транспорт
- 🌊 Три уникальные бухты
- 🐅 Сафари-парк с животными
- 🎰 Легальный игорный комплекс
- 🕒 Свободное время для купания
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Что можно увидеть
- Стеклянная бухта
- Шамара
- Муравьиная бухта
- Сафари-парк
- Игорный комплекс «Приморье»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Уссурийский залив Японского моря. Вы побываете в трёх бухтах — Стеклянной, Шаморе, Муравьиной. Каждый берег по-своему уникален,: где-то он песчаный, где-то стеклянный, а где-то галечный. В каждой бухте у вас будет по 30-40 минут свободного времени, чтобы искупаться или изучить сохранившиеся следы застывшей магмы.
Игорная зона «Приморье». Это одна из четырёх официально установленных игорных зон в России. Заедем в приморский Лас-Вегас, если в группе все совершеннолетние и при общем желании. На входе вас будет ждать приветственный комплимент.
Сафари-парк. Здесь собраны животные Уссурийской тайги. Вы увидите тигров, рысей, леопардов, лесных котов. Сможете погулять в вольере с оленем и изюбром и покормить их.
Вы узнаете:
- Откуда убегали белогвардейцы, когда Советы пришли к власти
- Почему животные в Сафари парке живут на 10 лет дольше своих диких сородичей
- Почему в Стеклянной бухте весь берег из стекла
- Что в переводе с китайского на русский значит слово Шамара
Организационные детали
- Путешествие будет проходить на седане, внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от количества участников
- Отдельно оплачиваются билеты в Сафари-парк — от 300 до 700 руб., для детей, пенсионеров и ветеранов действуют скидки
- Вход в игорный комплекс свободный. Ограничение по возрасту — от 18 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 419 туристов
Директор турагентства по китайскому и приморскому направлению более 10 лет, путешественница, фотограф, участник проекта "Школа экскурсовода" музея им. Арсеньева. Влюбляю в город с восточными нотками, организатор эксклюзивных авторских туров иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
26 мая 2024
Всё отлично.
Екатерина
16 мая 2024
Все прошло отлично. Насыщенная экскурсия, приятный в общении гид Раиса. Действительно старалась заинтересовать. Было интересно, что можно было узнать нестандартную туристическую информацию! Остались очень довольны!
И
Ирина
11 мая 2024
Спасибо за отлично проведенное время, впечатлений выше головы, будет что вспомнить💪💪💪👏👏
В
ВИКТОР
8 мая 2024
Хорошая экскурсия. Всё понравилось.
И
Ирина
3 мая 2024
Нашим гидом был Роман - поэт, нам все понравилось, его экскурсия наполнена стихами и песнями о Владивостоке) Сразу видно что он любит и знает все о своем крае👍
Д
Дарья
3 мая 2024
Интересная экскурсия, все понравилось)
Видно, что Роман (гид) действительно очень любит свой край и знает о нем все)))
Спасибо за организацию!
Видно, что Роман (гид) действительно очень любит свой край и знает о нем все)))
Спасибо за организацию!
Д
Дарья
1 мая 2024
Экскурсовод Роман очень подготовил интересный рассказ про бухты, а так же зачитал стихи собственного сочинения, локации и сафари-парк оставили только положительные впечатления и незабываемые эмоции, спасибо большое Роману и Евгении)
Олеся
26 апр 2024
Всё было супер!!!
Е
Екатерина
24 апр 2024
Это было великолепно и бесподобно! Замечательная прогулка, несмотря на пасмурную погоду. Павел один из лучших гидов за все мои путешествия! Много интересного узнала от него о Владивостоке. За день, проведённый на экскурсии, вообще забываешь, что с человеком знакомы всего ничего. Ни разу не пожалела, что поехала. От поездки остались только положительные эмоции, всем советую к посещению.
Ольга
31 мар 2024
27 марта посетили Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк. Огромная благодарность Павлу. Комфортно, доступно, без спешки всё нам показал и рассказал. Ответил на все интересующие нас вопросы. Отличная поездка!
Н
Надежда
29 мар 2024
Все очень понравилось! Экскурсовод Роман просто невероятно интересный собеседник, человек знающий и просто приятный! Получили незабываемые эмоции.
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