Вас ждёт автомобильная экскурсия с посещением трёх бухт Уссурийского залива - Стеклянной, Шамары и Муравьиной. В каждой бухте будет свободное время для купания или изучения следов застывшей магмы.Программа включает посещение

Сафари-парка, где можно увидеть тигров, рысей, леопардов и других животных Уссурийской тайги. Также по желанию можно посетить игорный комплекс «Приморье», один из немногих легальных в России. Путешествие будет проходить на седане, внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от количества участников. Билеты в Сафари-парк оплачиваются отдельно, вход в игорный комплекс свободный для совершеннолетних

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Уссурийский залив Японского моря. Вы побываете в трёх бухтах — Стеклянной, Шаморе, Муравьиной. Каждый берег по-своему уникален,: где-то он песчаный, где-то стеклянный, а где-то галечный. В каждой бухте у вас будет по 30-40 минут свободного времени, чтобы искупаться или изучить сохранившиеся следы застывшей магмы.

Игорная зона «Приморье». Это одна из четырёх официально установленных игорных зон в России. Заедем в приморский Лас-Вегас, если в группе все совершеннолетние и при общем желании. На входе вас будет ждать приветственный комплимент.

Сафари-парк. Здесь собраны животные Уссурийской тайги. Вы увидите тигров, рысей, леопардов, лесных котов. Сможете погулять в вольере с оленем и изюбром и покормить их.

Вы узнаете:

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Организационные детали