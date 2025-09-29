Анна Замечательный гид Мария! Поездка получилась очень душевная, Мария прекрасный рассказчик и очень интересный человек! Рассвет в Стеклянной бухте хорош невероятно, словами трудно описать 😍 Огромная благодарность и пожелание дальнейших успехов Марии!!

Светлана Прекрасный был выбор до самолёта провести время с кофе и вкусняшками здороваясь с новым днем на море. Чёткий тайминг, красиво и вкусно накрыли плед на пляже. Поболтали обо всем на свете.

С Светлана Чудесный рассвет, дружеское общение, вкусный завтрак на берегу залива

М Марина Мария очень заботливый гид! Это был лучший рассвет во Владивостоке

Спасибо за экскурсию, однозначно рекомендую гида и экскурсию!!!

Н Наталия Прекрасный рассвет в прекрасном месте

Ольга Огромное спасибо Марии за прекрасное начало дня! Горячий кофе с бомбическими закусками в приятной компании и потрясающий вид на рассвет обеспечивают отличное настроение на весь день

Е Елена Восход просто потрясающий на Стекляшке, особенно с завтраком 🥰

Г Галина Приятный, легкий в общении гид, обширные знания о достопримечательностях, об истории города и края😌

Нина Отличная экскурсия, все посмотрели, что хотели. Туманы, море, сопки хорошо сочетаются с горячим кофе и шоколадкой с морской солью. Раннее утро, шум прибоя и интересный рассказ гида Константина о Стеклянной бухте, истории её возникновения.

Клавдия Спасибо большое за столь крутую утреннюю поездку, за вкусный кофе и отличное настроение 🫶❤️

А Алена Отличный формат экскурсии!)



Гид прекрасно владеет информацией, а самое главное любит то, что делает, и место, в котором живёт.



Бухта Стеклянная своей историей оставляет противоречивые впечатления, но определенно стоит того, чтобы хоть раз туда съездить.



Спасибо Марии за хорошо проведенное время!)