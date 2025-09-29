Мои заказы

Кофе и рассвет в Стеклянной бухте

Встретить восход солнца на берегу Японского моря и вкусно позавтракать
Начните день без суеты в самой знаменитой бухте Владивостока.

На Стеклянном пляже вы выпьете ароматный кофе, закусите местными сладостями и послушаете увлекательные истории о Приморье. Можно гулять, купаться (если тепло), любоваться стекляшками.

Мы расскажем, как появилась бухта, что раньше было на этом месте и в чём особенность фауны Японского моря.
5
12 отзывов
Ближайшие даты:
12
ноя17
ноя19
ноя24
ноя26
ноя1
дек3
дек
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Вы проедете по живописной дороге вдоль моря и полюбуетесь густыми лесами и волнами, бьющимися о скалы.

На уникальном Стеклянном пляже насладитесь горячим кофе и приморскими вкусняшками и узнаете, как природа превратила мусор в красоту.

Исследуете скальное побережье бухты, рассматривая осколки изделий бывшего фарфорового завода и стеклянную мозаику, и посмотрите на море с видовой площадки.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Honda Freed, сладкое и кофе. Состав завтрака может меняться.
  • Поездка будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • В тёплый сезон можно взять с собой купальные принадлежности и окунуться в море
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник и среду в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Алеутской
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 06:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 74 туристов
Привет, я Мария! С 2015 года занимаюсь туризмом по Приморскому краю и путешествую с зенненхундом по кличке Марс. Я и члены моей команды уверены, что Приморский край — один из самых красивых уголков России. Хотим убедить в этом и вас!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Анна
Анна
29 сен 2025
Замечательный гид Мария! Поездка получилась очень душевная, Мария прекрасный рассказчик и очень интересный человек! Рассвет в Стеклянной бухте хорош невероятно, словами трудно описать 😍 Огромная благодарность и пожелание дальнейших успехов Марии!!
Светлана
Светлана
17 сен 2025
Прекрасный был выбор до самолёта провести время с кофе и вкусняшками здороваясь с новым днем на море. Чёткий тайминг, красиво и вкусно накрыли плед на пляже. Поболтали обо всем на свете.
С
Светлана
15 сен 2025
Чудесный рассвет, дружеское общение, вкусный завтрак на берегу залива
М
Марина
11 сен 2025
Мария очень заботливый гид! Это был лучший рассвет во Владивостоке
Спасибо за экскурсию, однозначно рекомендую гида и экскурсию!!!
Н
Наталия
9 сен 2025
Прекрасный рассвет в прекрасном месте
Ольга
Ольга
8 сен 2025
Огромное спасибо Марии за прекрасное начало дня! Горячий кофе с бомбическими закусками в приятной компании и потрясающий вид на рассвет обеспечивают отличное настроение на весь день
Е
Елена
25 июл 2025
Восход просто потрясающий на Стекляшке, особенно с завтраком 🥰
Г
Галина
23 июл 2025
Приятный, легкий в общении гид, обширные знания о достопримечательностях, об истории города и края😌
Нина
Нина
30 июн 2025
Отличная экскурсия, все посмотрели, что хотели. Туманы, море, сопки хорошо сочетаются с горячим кофе и шоколадкой с морской солью. Раннее утро, шум прибоя и интересный рассказ гида Константина о Стеклянной бухте, истории её возникновения.
Клавдия
Клавдия
23 июн 2025
Спасибо большое за столь крутую утреннюю поездку, за вкусный кофе и отличное настроение 🫶❤️
А
Алена
13 мая 2025
Отличный формат экскурсии!)

Гид прекрасно владеет информацией, а самое главное любит то, что делает, и место, в котором живёт.

Бухта Стеклянная своей историей оставляет противоречивые впечатления, но определенно стоит того, чтобы хоть раз туда съездить.

Спасибо Марии за хорошо проведенное время!)
И
Иван
28 апр 2025
Очень необычное и красивое мероприятие
Входит в следующие категории Владивостока

