Путешествие по Приморью предлагает уникальную возможность познакомиться с местной фауной в Приморском сафари-парке и посетить три живописные бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная. В сафари-парке можно увидеть амурского тигра и других животных, а также узнать историю их обитания. Бухты удивят своими пейзажами и историями: от разноцветного стекла Стеклянной до песчаных пляжей Шаморы. Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Сафари-парк

Вы посетите знаменитый Приморский сафари-парк в поселке Шкотово. Познакомитесь с тигром Амуром и его сестрой Тайгой, услышите удивительную историю дружбы между козлом и тигром, покормите ручных косуль и пятнистых оленей. Я раскрою историю создания парка и расскажу о нем интересные факты: сколько всего здесь животных, на какие зоны он делится и какие фильмы здесь снимали.

Фантастическая пейзажи Приморья

Мы отправимся в усыпанную разноцветным бутылочным стеклом бухту Стеклянная. Вы сравните три версии ее образования и узнаете, почему ученые называют ее «исчезающим чудом» и где в мире можно встретить ее аналог. Далее оцените бухту с таинственным китайским названием Шамора: погуляете по трехкилометровому песчаному пляжу и полюбуетесь живописными скалами. В завершение посетите бухту Муравьиная.

Организационные детали