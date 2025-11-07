Хорошая экскурсия. Познавательная
Поездку в бухту Муравьиная желательно заменить чем-то другим или просто отменить остановку там.
Нашим гидом был Роман, экскурсия прошла комфортно и интересно. Группа небольшая, все сразу же подружились, маршрут построен удобно. Роман много интересных фактов рассказывал по пути в сафари-парк и далее по
бухтам. Времени на все локации было выделено достаточно, гид не торопил. Мы успели все осмотреть и вкусно пообедать. Роман профессионал своего дела, комфортный автомобиль, интересная экскурсия. Организатор Юлия все время была на связи. Рекомендую, буду еще раз во Владивостоке обращусь именно к этим ребятам)
Все важное и нужное в одной поездке. Ничего лишнего. Спасибо еще раз за впечатления и полезную инфу🕊️
Прекрасная экскурсия в сафари-парк! Очень спокойная и приятная атмосфера на Бухтах. Отдельное спасибо гиду Сергею — интересно рассказывал и всё подробно показывал. Однозначно рекомендую! 5+
Особой "экскурсии", как таковой, не было. Это просто трансфер. Наш гид Роман прекрасный человек и опытный водитель. Но входили ли в его обязанности функции экскурсовода? Если да, то мы этого
не заметили. Практически никакой информации. И, как показалось, Муравьиная бухта прошла мимо нашего посещения.
Если цель данной экскурсии - трансфер в Сафари-парк и по бухтам в обратном направлении, следует об этом сообщить в описании
Спасибо за экскурсию, все было здорово!
Отличная поездка, благодаря тому, что маршрут был очень спланировано, мы с ребёнком ни то что не устали, а наоборот зарядились энергией и позитивом от впечатлений! Водитель-экскурсовод Сергей интересный рассказчик, приятный собеседник, благодаря ему время в пути проходило незаметно. Сафари-парк впечатлил, гиды очень увлекательно рассказывали про животных. Ну а что сказать про бухты-это Море, оно всегда ждёт и умеет внимательно слушать❤️
Всё прекраснее, чем я ожидала! Огромное спасибо организаторам и нашему гиду Роману! Поездка была восхитительной! Во время самой поездки Роман поделился интересными фактами о местах Владивостока, а все точки экскурсии
оставили такие приятные ощущения: есть, что вспомнить и что рассказать.
Сафари-парк - это, конечно, удивительное и красивое место. Но бухты… место, где ты ощущаешь себя счастливым. Спасибо огромное за экскурсию организатору и нашей прекрасной группе: о таких "попутчиках" можно только мечтать!
Сафари парк - это то место, которое надо обязательно посетить, если вы оказались во Владивостоке. Все хорошо организовано, профессиональные экскурсоводы, свободные звери и птицы. Три бухты, все разные, оставляют замечательное впечатление спокойствия и силы моря. Хочется вернуться и посидеть на берегу моря ни о чем не думая.
Замечательная экскурсия! Без задержек, всё по расписанию, организованно и интересно. Большое спасибо!
Отличная была поездка! Огромное спасибо организаторам и нашему гиду, а так же нашей компании на этой экскурсии. Сафари - парк очень интересный, на животных можно смотреть бесконечно!
Пляжи тоже понравились и море очень красивое!
Спасибо огромное организаторам за замечательную экскурсию, понравившуюся и мне и сыну-подростку (13 лет). Отдельная благодарность водителю-экскурсоводу Сергею. Очень тактичный, внимательный, терпеливый. Автомобиль ведёт аккуратно, рассказывает очень интересно. Рекомендуем
Очень понравился сафари-парк - увлеченность сотрудников, проводивших там экскурсию, своей работой, их любовь к питомцам, трогательный рассказ про каждого из них.
Повезло с погодой, удалось искупаться в Шаморе, хотя вода уже прохладная.
Красивые виды в каждой бухте🔥
Очень комфортный автомобиль, респект водителю Сергею за вождение и рассказы по маршруту🙌
Замечательная экскурсия, посмотрели животных, все они ухоженные, приятно посмотреть, экскурсоводы обладают достойнвми знаниями, очень интересно рассказывают, слушать приятно! Далее было посещение трёх бухт, красивые виды, чудесные места! Организована поездка на комфортном автомобиле,для туристов очень удобный формат экскурсии и зоопарк и красивые места, рекомендую у посещению!
Экскурсия понравилась; проводила её Светлана (она же была и за рулём). Ездили на легковой машине в группе из 4-х туристов. Сафари-парк произвёл впечатление – всех обитателей удалось увидеть и сфотографировать. Бухта Стеклянная тоже удивила своими бутылочными камешками.