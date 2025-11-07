Мои заказы

Сафари-парк и три бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная (в мини-группе)

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Приморью: сафари-парк и три уникальные бухты подарят вам незабываемые впечатления и яркие эмоции
Путешествие по Приморью предлагает уникальную возможность познакомиться с местной фауной в Приморском сафари-парке и посетить три живописные бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная. В сафари-парке можно увидеть амурского тигра и других животных, а также узнать историю их обитания.

Бухты удивят своими пейзажами и историями: от разноцветного стекла Стеклянной до песчаных пляжей Шаморы. Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной
4.9
33 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐅 Встреча с амурским тигром
  • 🌊 Живописные бухты Приморья
  • 🦌 Контакт с дикой природой
  • 📚 Интересные истории и факты
  • 🚶‍♂️ Прогулки по песчаным пляжам
  • 📸 Уникальные фотомоменты
Ближайшие даты:
17
ноя22
ноя24
ноя29
ноя1
дек4
дек6
дек
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Приморский сафари-парк
  • Бухта Муравьиная
  • Бухта Шамора
  • Бухта Стеклянная

Описание экскурсии

Сафари-парк

Вы посетите знаменитый Приморский сафари-парк в поселке Шкотово. Познакомитесь с тигром Амуром и его сестрой Тайгой, услышите удивительную историю дружбы между козлом и тигром, покормите ручных косуль и пятнистых оленей. Я раскрою историю создания парка и расскажу о нем интересные факты: сколько всего здесь животных, на какие зоны он делится и какие фильмы здесь снимали.

Фантастическая пейзажи Приморья

Мы отправимся в усыпанную разноцветным бутылочным стеклом бухту Стеклянная. Вы сравните три версии ее образования и узнаете, почему ученые называют ее «исчезающим чудом» и где в мире можно встретить ее аналог. Далее оцените бухту с таинственным китайским названием Шамора: погуляете по трехкилометровому песчаному пляжу и полюбуетесь живописными скалами. В завершение посетите бухту Муравьиная.

Организационные детали

  • Входные билеты в сафари-парк не включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник и субботу в 10:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 3667 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я руководитель экскурсионного бюро, а также аттестованный гид-экскурсовод по Приморскому краю, член Русского географического общества и преподаватель ДВФУ. Мы с командой разработали более 10
читать дальше

авторских маршрутов. Во время экскурсий мы не будем нагружать вас скучными фактами о регионе, а расскажем вам всё самое интересное и поможем раскрыть его самобытный характер. Мы с вами посетим самые красивые локации города и края без спешки, в комфортном для вас темпе, с перерывами на кофе и фотографирование.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
О
Ольга
8 ноя 2025
Хорошая экскурсия. Познавательная
Поездку в бухту Муравьиная желательно заменить чем-то другим или просто отменить остановку там.
А
Артём
3 ноя 2025
Нашим гидом был Роман, экскурсия прошла комфортно и интересно. Группа небольшая, все сразу же подружились, маршрут построен удобно. Роман много интересных фактов рассказывал по пути в сафари-парк и далее по
читать дальше

бухтам. Времени на все локации было выделено достаточно, гид не торопил. Мы успели все осмотреть и вкусно пообедать. Роман профессионал своего дела, комфортный автомобиль, интересная экскурсия. Организатор Юлия все время была на связи. Рекомендую, буду еще раз во Владивостоке обращусь именно к этим ребятам)

Ю
Юлия
31 окт 2025
Все важное и нужное в одной поездке. Ничего лишнего. Спасибо еще раз за впечатления и полезную инфу🕊️
В
Валентин
26 окт 2025
Прекрасная экскурсия в сафари-парк! Очень спокойная и приятная атмосфера на Бухтах. Отдельное спасибо гиду Сергею — интересно рассказывал и всё подробно показывал. Однозначно рекомендую! 5+
И
Ирина
23 окт 2025
Особой "экскурсии", как таковой, не было. Это просто трансфер. Наш гид Роман прекрасный человек и опытный водитель. Но входили ли в его обязанности функции экскурсовода? Если да, то мы этого
читать дальше

не заметили. Практически никакой информации. И, как показалось, Муравьиная бухта прошла мимо нашего посещения.
Если цель данной экскурсии - трансфер в Сафари-парк и по бухтам в обратном направлении, следует об этом сообщить в описании

А
Анна
21 окт 2025
Спасибо за экскурсию, все было здорово!
Ольга
Ольга
20 окт 2025
Отличная поездка, благодаря тому, что маршрут был очень спланировано, мы с ребёнком ни то что не устали, а наоборот зарядились энергией и позитивом от впечатлений! Водитель-экскурсовод Сергей интересный рассказчик, приятный собеседник, благодаря ему время в пути проходило незаметно. Сафари-парк впечатлил, гиды очень увлекательно рассказывали про животных. Ну а что сказать про бухты-это Море, оно всегда ждёт и умеет внимательно слушать❤️
Олеся
Олеся
18 окт 2025
Всё прекраснее, чем я ожидала! Огромное спасибо организаторам и нашему гиду Роману! Поездка была восхитительной! Во время самой поездки Роман поделился интересными фактами о местах Владивостока, а все точки экскурсии
читать дальше

оставили такие приятные ощущения: есть, что вспомнить и что рассказать.
Сафари-парк - это, конечно, удивительное и красивое место. Но бухты… место, где ты ощущаешь себя счастливым. Спасибо огромное за экскурсию организатору и нашей прекрасной группе: о таких "попутчиках" можно только мечтать!

В
Валерий
17 окт 2025
Сафари парк - это то место, которое надо обязательно посетить, если вы оказались во Владивостоке. Все хорошо организовано, профессиональные экскурсоводы, свободные звери и птицы. Три бухты, все разные, оставляют замечательное впечатление спокойствия и силы моря. Хочется вернуться и посидеть на берегу моря ни о чем не думая.
О
Ольга
10 окт 2025
Замечательная экскурсия! Без задержек, всё по расписанию, организованно и интересно. Большое спасибо!
Л
Лариса
5 окт 2025
Отличная была поездка! Огромное спасибо организаторам и нашему гиду, а так же нашей компании на этой экскурсии. Сафари - парк очень интересный, на животных можно смотреть бесконечно!
Пляжи тоже понравились и море очень красивое!
А
Анна
4 окт 2025
Спасибо огромное организаторам за замечательную экскурсию, понравившуюся и мне и сыну-подростку (13 лет). Отдельная благодарность водителю-экскурсоводу Сергею. Очень тактичный, внимательный, терпеливый. Автомобиль ведёт аккуратно, рассказывает очень интересно. Рекомендуем
С
Светлана
30 сен 2025
Очень понравился сафари-парк - увлеченность сотрудников, проводивших там экскурсию, своей работой, их любовь к питомцам, трогательный рассказ про каждого из них.
Повезло с погодой, удалось искупаться в Шаморе, хотя вода уже прохладная.
Красивые виды в каждой бухте🔥
Очень комфортный автомобиль, респект водителю Сергею за вождение и рассказы по маршруту🙌
О
Ольга
22 сен 2025
Замечательная экскурсия, посмотрели животных, все они ухоженные, приятно посмотреть, экскурсоводы обладают достойнвми знаниями, очень интересно рассказывают, слушать приятно! Далее было посещение трёх бухт, красивые виды, чудесные места! Организована поездка на комфортном автомобиле,для туристов очень удобный формат экскурсии и зоопарк и красивые места, рекомендую у посещению!
Михаил
Михаил
19 сен 2025
Экскурсия понравилась; проводила её Светлана (она же была и за рулём). Ездили на легковой машине в группе из 4-х туристов. Сафари-парк произвёл впечатление – всех обитателей удалось увидеть и сфотографировать. Бухта Стеклянная тоже удивила своими бутылочными камешками.
