Самое злачное место Владивостока, рассадник преступности- концентрация злачных мест: борделей, игорных домов и опиекурилен, самый настоящий Чайна-таун в центре Владивостока.
Законы Российской империи на этой территории практически не действовали — бал правила китайская диаспора.
Законы Российской империи на этой территории практически не действовали — бал правила китайская диаспора.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Очарование старого города МиллионкаИменно здесь сохранился дух Владивостока прошлого. Сохранилось и множество легенд, которые до сих пор дают почву для разных историй и не дают покоя искателям приключений.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в музей
Место начала и завершения?
Музей им. Арсеньева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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