Были с детьми на экскурсии по японскому саду.

Время пролетело незаметно, понравилась всем - и мне и детям, причем всех возрастов. 7-летка сказал, что она была "зашибенная")) Старшие так вообще теперь просятся на какую-нибудь ещё экскурсию к Александру))

Я думала экскурсия будет детской, а я просто погуляю - но было так интересно, что не хотелось отвлекаться. Собственно, это единственное что немного омрачило настроение - мы так заслушались, что даже забыли вытащить фотоаппарат и софтографироваться в этом прекрасно саду.



Отдельно хочется отметить чувство юмора экскурсовода - благодаря ему получилось собрать в единое целое историю и мифы, реальные события и сказки.

Спасибо большое за прекрасно проведенное время!