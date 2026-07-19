Приглашаем вас в удивительный мир японских сказок прямо в Владивостоке! Ваш ребенок познакомится с мифическими существами Японии, исследует тайны японских садов и окунется в атмосферу древних легенд.В ходе экскурсии маленькие

исследователи услышат увлекательные истории о тануки, кицунэ и других сказочных персонажах. Они узнают, как растения и цветы могут быть символами и как камешки под ногами превращаются в реку. Игры, которые ждут детей, не только веселы, но и познавательны, помогая им лучше понять японскую культуру. В конце приключения каждый юный участник получит свой оберег, чтобы и дома ощущать себя частью волшебного мира. Экскурсия подходит для детей младшего школьного возраста и станет отличным дополнением к школьной программе. Ваш гид - это опытный рассказчик, который сделает прогулку по японскому саду незабываемой. Забронируйте уникальное приключение для вашего ребенка уже сегодня

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки в японском саду - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться природой в полной мере. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу, что может ограничить комфортное пребывание на улице.

Сейчас август — это идеальное время.