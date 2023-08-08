Отыскать фантастических существ и научиться с ними общаться
Давным-давно во Владивостоке были целые кварталы, жители которых спали на футонах, не признавали стульев, говорили на непонятном языке, читали утренние газеты с иероглифами и сочиняли своим детям совсем другие сказки: о страшных демонах-они и коварных лисах-кицунэ, о проказливых тануки и горделивых тенгу… Хотите знать, о ком ещё? Добро пожаловать на экскурсию в японский сад камней!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Давно нет в городе японского квартала, да и самих японцев почти не осталось. Но, может быть, остались созданные их фантазией сказочные существа? Отправимся на поиски в японский сад!
- В тени аллей маленькие экскурсанты услышат истории об озорниках тануки. У клумб — рассказы о символике растений и цветов. На поляне с загадочной скульптурой женщины найдут ответ, не сама ли это Тамамо-но маэ, лиса-оборотень, наводившая страх на всю Японию?
- Конечно, нас ждёт раскрытие главных секретов японских садов: как и зачем их создают? Я объясню ребятам, почему дорожка из камешков под их ногами — это река, как заручиться поддержкой добрых духов сада и отогнать злых.
- В конце прогулки дети поиграют в старинные японские уличные игры, которые помогут им сбежать от речного каппы или разоблачить кицунэ.
- На память каждый ребёнок получит маленький подарок: оберег от японской нечисти.
Организационные детали
- Прогулка рассчитана на детей младшего школьного возраста. Подходит для школьных групп.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Владивостокского государственного университета
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 211 туристов
Что может быть чудеснее, чем разделить с кем-то радость открытия? Дать человеку узнать тайны твоих любимых мест и почувствовать их так, как чувствуешь их ты? Честно говоря, я не знаю, что может быть чудеснее этого, по-моему — ничего. Именно для этого мы с друзьями и водим для вас наши экскурсии.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
8 авг 2023
Были с детьми на экскурсии по японскому саду.
Время пролетело незаметно, понравилась всем - и мне и детям, причем всех возрастов. 7-летка сказал, что она была "зашибенная")) Старшие так вообще теперь просятся на какую-нибудь ещё экскурсию к Александру))
Я думала экскурсия будет детской, а я просто погуляю - но было так интересно, что не хотелось отвлекаться. Собственно, это единственное что немного омрачило настроение - мы так заслушались, что даже забыли вытащить фотоаппарат и софтографироваться в этом прекрасно саду.
Отдельно хочется отметить чувство юмора экскурсовода - благодаря ему получилось собрать в единое целое историю и мифы, реальные события и сказки.
Спасибо большое за прекрасно проведенное время!
Время пролетело незаметно, понравилась всем - и мне и детям, причем всех возрастов. 7-летка сказал, что она была "зашибенная")) Старшие так вообще теперь просятся на какую-нибудь ещё экскурсию к Александру))
Я думала экскурсия будет детской, а я просто погуляю - но было так интересно, что не хотелось отвлекаться. Собственно, это единственное что немного омрачило настроение - мы так заслушались, что даже забыли вытащить фотоаппарат и софтографироваться в этом прекрасно саду.
Отдельно хочется отметить чувство юмора экскурсовода - благодаря ему получилось собрать в единое целое историю и мифы, реальные события и сказки.
Спасибо большое за прекрасно проведенное время!
Е
Екатерина
31 июля 2023
Интересный рассказ про японские сказки и сады, детям понравились игры, очень необычно
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