Приглашаем вас в удивительный мир японских сказок прямо в Владивостоке! Ваш ребенок познакомится с мифическими существами Японии, исследует тайны японских садов и окунется в атмосферу древних легенд.
В ходе экскурсии маленькие
В ходе экскурсии маленькие
5 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Увлекательные истории о японских мифических существах
- 🎁 Подарок-оберег каждому ребёнку
- 🎮 Игры на свежем воздухе
- 🌿 Познавательные рассказы о символике растений
- 🧭 Раскрытие секретов японских садов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки в японском саду - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться природой в полной мере. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу, что может ограничить комфортное пребывание на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Японский сад
- Скульптура женщины
Описание экскурсии
Давно нет в городе японского квартала, да и самих японцев почти не осталось. Но, может быть, остались созданные их фантазией сказочные существа? Отправимся на поиски в японский сад!
- В тени аллей маленькие экскурсанты услышат истории об озорниках тануки. У клумб — рассказы о символике растений и цветов. На поляне с загадочной скульптурой женщины найдут ответ, не сама ли это Тамамо-но маэ, лиса-оборотень, наводившая страх на всю Японию?
- Конечно, нас ждёт раскрытие главных секретов японских садов: как и зачем их создают? Я объясню ребятам, почему дорожка из камешков под их ногами — это река, как заручиться поддержкой добрых духов сада и отогнать злых.
- В конце прогулки дети поиграют в старинные японские уличные игры, которые помогут им сбежать от речного каппы или разоблачить кицунэ.
- На память каждый ребёнок получит маленький подарок: оберег от японской нечисти.
Организационные детали
- Прогулка рассчитана на детей младшего школьного возраста. Подходит для школьных групп.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Владивостокского государственного университета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 884 туристов
Что может быть чудеснее, чем разделить с кем-то радость открытия? Дать человеку узнать тайны твоих любимых мест и почувствовать их так, как чувствуешь их ты? Честно говоря, я не знаю, что может быть чудеснее этого, по-моему — ничего. Именно для этого мы с друзьями и водим для вас наши экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень понравилось мероприятие, ребёнок 9 лет тоже оценил, хотя экскурсии не любит, но тут было интересно и не зануда, с детьми рекомендосьён! 😀
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Отличная возможность провести досуг совместно с детьми во Владивостоке. Александр - профессиональный рассказчик удивительных историй и мастер своего дела (и даже не «оборотень», либо мы не разгадали:)). Однозначно рекомендуем эту экскурсию!
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Были на экскурсии в августе 2023. Очень понравилось и взрослым, и ребёнку 9 лет.
Мне понравилось не только погружение в совсем незнакомую мне японскую мифологию (хотя это тоже было чрезвычайно увлекательно),
Мне понравилось не только погружение в совсем незнакомую мне японскую мифологию (хотя это тоже было чрезвычайно увлекательно),
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Мы всей семьёй с интересом послушали интересные японские сказки. С удовольствием поиграли в интересные японские игры. Большое спасибо за увлекательное погружение в предания древней японии. Рекомендую тем кто ищет интересную и познавательную программу для детей.
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К
Деткам понравилось, Александр интересно рассказывает японские сказки, были игры с детками 🌞 сам сад очень красивый
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Н
У меня дети разных возрастов младшему 10 лет, старшей 20 и пожалуй эта экскурсия была единственной, которая пришлась по душе всем. Даже наш весьма консервативный папа водил хороводы и участвовал в прочих активностях.
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