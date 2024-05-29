По популярности

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 200 отзывов Морская экскурсия «Мосты Владивостока» Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно 1 600 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 79 отзывов Популярное предложение Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00 от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Групповая 10 часов 230 отзывов Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток Расписание: Ежедневно в 9:00 5 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 45 отзывов Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 10 900 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 2 часа 11 отзывов Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка Начало: На паркинге яхт в центре города Расписание: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00 5 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 54 отзыва Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке Начало: Любое место пределах города Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00 3 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией Начало: По запросу Расписание: каждый день 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 9 часов 42 отзыва Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре Начало: Остановка «Центр», Владивосток Расписание: По договоренности от 17 590 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов Начало: Центральная площадь г. Владивосток Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Топ-8 мест Владивостока для фото Начало: Ваш отель / апартаменты Расписание: Ежедневно 11500 10 925 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Необитаемый остров Аскольд и морские котики Начало: Ул. Катерная, 6в Расписание: Ежедневно в 7:00 65 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи Начало: Забираем в любом месте в пределах города Расписание: В любое удобное время 5 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 1 отзыв ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина Начало: Ваш отель / апартаменты Расписание: Ежедневно 10900 9 810 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Сафари-парк: В гости к животным Приморского края Начало: Кинотеатр «Уссури» Расписание: Ежедневно в 10:00 10 000 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Кравцовские водопады и бассейн под открытым небом Начало: Кинотеатр Уссури Расписание: Ежедневно в 10.00 10 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв В путешествие по островам: острова Русский и Шкота Начало: Удобное вам Расписание: по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Фотопрогулка 5 часов 4 отзыва Топ 8 Instagram мест Владивостока Начало: Ваш адрес во Владивостоке Расписание: Каждый день, утром или после обеда 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Экскурсия на полуостров Тобизина Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина) Начало: Заберу из любой точки города Расписание: По запросу 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 84 отзыва Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная Начало: Центральная площадь, Владивосток Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 14 часов 1 отзыв Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока Начало: Центральная площадь Расписание: Суббота и воскресенье, в 7.00 24 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Самые красивые видовые города Владивостока на закате Начало: Центральная площадь Расписание: Будни после 19.00, выходные по согласованию 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 13 отзывов Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки» Начало: Ул. Адмирала фокина, д. 4 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 1 отзыв Диалог с Морем Начало: Ул. Пограничная, 12 1 300 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Морские обитатели на острове Русском Начало: Удобное вам Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Авторский тур Ущелье Дарданеллы и Скала Орел Начало: Центральная площадь, Владивосток Расписание: 07:00 от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Мореферма и острова в заливе Петра Великого Начало: Забираю в любом месте в пределах города Расписание: каждый день 9:00 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Мини-группа 11 часов 14 отзывов Поездка на полуостров Гамова в мини-группе Начало: Кинотеатр «Уссури» Расписание: Ежедневно в 7.20 5 700 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 12 часов Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере Начало: Бухта Улисс Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00 49 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов 3 топовые локации Юга Приморья Начало: Центральная площадь Расписание: Выходные дни, 08:00 18 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час Иммерсивная прогулка «Охотники за звуками» Начало: Ул. Батарейная, 4, ст. 1 820 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа Лучшие виды Владивостока: эксклюзивный тур по живописным местам Впечатляющее путешествие по видовым площадкам Владивостока, полное открытий и захватывающих панорам Начало: Удобное вам 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого Начало: Удобное вам 30 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа Морская прогулка на край земли Начало: Удобное вам 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Путешествие на остров Шкота Начало: Ваш адрес во Владивостоке Расписание: Каждый день, утренний выезд 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Быль и сказка о Чайна-тауне во Владивостоке Начало: Музей им. Арсеньева 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур Начало: Я заберу вас с вашего места проживания 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 5 часов Гастротур на остров Елены Начало: Светланская 31 17 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚤 На катере Фотопрогулка 12 часов Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере Начало: По договорённости с гидом 49 000 ₽ за всё до 4 чел.