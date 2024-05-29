1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток
Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
Начало: На паркинге яхт в центре города
Расписание: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты
Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией
Начало: По запросу
Расписание: каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
Начало: Остановка «Центр», Владивосток
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 17 590₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Начало: Ул. Катерная, 6в
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи
Начало: Забираем в любом месте в пределах города
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
109009 810₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Кравцовские водопады и бассейн под открытым небом
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В путешествие по островам: острова Русский и Шкота
Начало: Удобное вам
Расписание: по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Топ 8 Instagram мест Владивостока
Начало: Ваш адрес во Владивостоке
Расписание: Каждый день, утром или после обеда
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия на полуостров Тобизина
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
1 сен в 09:00
8 сен в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина)
Начало: Заберу из любой точки города
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
Начало: Центральная площадь
Расписание: Суббота и воскресенье, в 7.00
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
24 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Самые красивые видовые города Владивостока на закате
Начало: Центральная площадь
Расписание: Будни после 19.00, выходные по согласованию
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Начало: Ул. Адмирала фокина, д. 4
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800₽ за человека
Мини-группа
1 час
Диалог с Морем
Начало: Ул. Пограничная, 12
Сегодня в 12:00
12 июня в 18:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Морские обитатели на острове Русском
Начало: Удобное вам
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Авторский тур Ущелье Дарданеллы и Скала Орел
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: 07:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мореферма и острова в заливе Петра Великого
Начало: Забираю в любом месте в пределах города
Расписание: каждый день 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Ежедневно в 7.20
Завтра в 07:20
10 июня в 07:20
5 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
Начало: Бухта Улисс
Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00
8 авг в 08:00
49 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
3 топовые локации Юга Приморья
Начало: Центральная площадь
Расписание: Выходные дни, 08:00
22 июня в 09:00
13 июля в 09:00
18 500₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Охотники за звуками»
Начало: Ул. Батарейная, 4, ст. 1
16 июня в 11:00
820₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Лучшие виды Владивостока: эксклюзивный тур по живописным местам
Впечатляющее путешествие по видовым площадкам Владивостока, полное открытий и захватывающих панорам
Начало: Удобное вам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на край земли
Начало: Удобное вам
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на остров Шкота
Начало: Ваш адрес во Владивостоке
Расписание: Каждый день, утренний выезд
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Быль и сказка о Чайна-тауне во Владивостоке
Начало: Музей им. Арсеньева
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастротур на остров Елены
Начало: Светланская 31
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: Ваш отель / апартаменты
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
47 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️
- ЛЛюдмила29 мая 2024Благодаря этой поездке я лучше поняла расположения наиболее интересных объектов в городе. Эта экскурсия хорошее дополнение к экскурсии на автобусе, где гид дала очень интересную информацию по истории города, не всегда просто было ориентироваться в пространстве.
- ААнастасия28 мая 2024Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!
- ЕЕлена28 мая 2024Мы с мамой побывали на морской экскурсии по бухте Золотой Рог. Экскурсовод (женщина в возрасте, простите, забыла ее имя) вообще
- ААнастасия28 мая 2024Нам экскурсия очень понравилась) красивые виды, мосты, и очень интересно рассказывает экскурсовод, было познавательно) с удовольствием съездим еще раз)
- ВВячеслав28 мая 2024Были на морской прогулке 25.05.2024. Нашем гидом был Сергей, которому вместе с капитаном отдельное спасибо за проведенный отдых. Все то
- ЕЕвгения27 мая 2024Спасибо вам огромное за такую прогулку, мы в полном восторге от увиденного. Очень красивые пейзажи, увидели морских котиков, погуляли по
- ЯЯна27 мая 2024Сафари-парк и релакс в трёх бухтах Уссурийского заливаИгорь был потрясающим гидом. Все отлично! Рекомендую!
- ААлександр24 мая 2024Гид Александр мастер своего дела! Работа для него это в первую очередь удовольствие! Оперативно согласовали экскурсию, обсудили дополнительные моменты. Утром заехал и
- ООльга20 мая 2024Оооочень крутая экскурсия! С нами была замечательная Юлия, отличный водитель, рассказчик и человек! Приморский край прекрасен. На экскурсии вы сможете ощутить это в полной мере
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