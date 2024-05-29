Туры выходного дня – экскурсии во Владивостоке

Найдено 40 экскурсий в категории «Туры выходного дня» во Владивостоке, цены от 820 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
200 отзывов
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток
Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 600 за человека
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
79 отзывов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
🚤 На катере
Групповая
10 часов
230 отзывов
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за человека
Все видовые места Владивостока за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
11 отзывов
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
Начало: На паркинге яхт в центре города
Расписание: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 200 за человека
Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800 за человека
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты
Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией
Начало: По запросу
Расписание: каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Остров Шкота, Русский и мыс Тобизина на внедороднике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
42 отзыва
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
Начало: Остановка «Центр», Владивосток
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 17 590 за всё до 4 чел.
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Топ-8 мест Владивостока для фото
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925 за всё до 3 чел.
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Начало: Ул. Катерная, 6в
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65 000 за всё до 12 чел.
Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи
Начало: Забираем в любом месте в пределах города
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
109009 810 за всё до 3 чел.
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за человека
Кравцовские водопады и бассейн под открытым небом
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Кравцовские водопады и бассейн под открытым небом
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 000 за человека
В путешествие по островам: острова Русский и Шкота
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
В путешествие по островам: острова Русский и Шкота
Начало: Удобное вам
Расписание: по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Топ 8 Instagram мест Владивостока
Фотопрогулка
5 часов
4 отзыва
Топ 8 Instagram мест Владивостока
Начало: Ваш адрес во Владивостоке
Расписание: Каждый день, утром или после обеда
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
11 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия на полуостров Тобизина
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Экскурсия на полуостров Тобизина
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
1 сен в 09:00
8 сен в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина)
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина)
Начало: Заберу из любой точки города
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
84 отзыва
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 3 чел.
Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
🚶 Пешая
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
Начало: Центральная площадь
Расписание: Суббота и воскресенье, в 7.00
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
24 900 за всё до 3 чел.
Самые красивые видовые города Владивостока на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Самые красивые видовые города Владивостока на закате
Начало: Центральная площадь
Расписание: Будни после 19.00, выходные по согласованию
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
6 500 за всё до 4 чел.
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
13 отзывов
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Начало: Ул. Адмирала фокина, д. 4
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800 за человека
Диалог с Морем
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Диалог с Морем
Начало: Ул. Пограничная, 12
Сегодня в 12:00
12 июня в 18:30
1 300 за человека
Морские обитатели на острове Русском
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Морские обитатели на острове Русском
Начало: Удобное вам
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Авторский тур Ущелье Дарданеллы и Скала Орел
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Авторский тур Ущелье Дарданеллы и Скала Орел
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: 07:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 17 000 за всё до 3 чел.
Мореферма и острова в заливе Петра Великого
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Мореферма и острова в заливе Петра Великого
Начало: Забираю в любом месте в пределах города
Расписание: каждый день 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
14 отзывов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Ежедневно в 7.20
Завтра в 07:20
10 июня в 07:20
5 700 за человека
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
Начало: Бухта Улисс
Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00
8 авг в 08:00
49 000 за всё до 10 чел.
3 топовые локации Юга Приморья
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
3 топовые локации Юга Приморья
Начало: Центральная площадь
Расписание: Выходные дни, 08:00
22 июня в 09:00
13 июля в 09:00
18 500 за всё до 2 чел.
Иммерсивная прогулка «Охотники за звуками»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Охотники за звуками»
Начало: Ул. Батарейная, 4, ст. 1
16 июня в 11:00
820 за человека
Лучшие виды Владивостока
Индивидуальная
3 часа
Лучшие виды Владивостока: эксклюзивный тур по живописным местам
Впечатляющее путешествие по видовым площадкам Владивостока, полное открытий и захватывающих панорам
Начало: Удобное вам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Морская прогулка на край земли
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на край земли
Начало: Удобное вам
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на остров Шкота
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на остров Шкота
Начало: Ваш адрес во Владивостоке
Расписание: Каждый день, утренний выезд
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 4 чел.
Быль и сказка о Чайна-тауне во Владивостоке
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Быль и сказка о Чайна-тауне во Владивостоке
Начало: Музей им. Арсеньева
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000 за человека
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Гастротур на остров Елены
🚶 Пешая
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
Гастротур на остров Елены
Начало: Светланская 31
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 10 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
49 000 за всё до 4 чел.
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: Ваш отель / апартаменты
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
47 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Благодаря этой поездке я лучше поняла расположения наиболее интересных объектов в городе. Эта экскурсия хорошее дополнение к экскурсии на автобусе, где гид дала очень интересную информацию по истории города, не всегда просто было ориентироваться в пространстве.
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Мы с мамой побывали на морской экскурсии по бухте Золотой Рог. Экскурсовод (женщина в возрасте, простите, забыла ее имя) вообще
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    нас покорила. Она очень интересно рассказывала, показывала фото героев, про которых говорила. Было приятно слушать интересного человека, любящего свое дело. Спасибо большое, рекомендуем

  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Нам экскурсия очень понравилась) красивые виды, мосты, и очень интересно рассказывает экскурсовод, было познавательно) с удовольствием съездим еще раз)
  • В
    Вячеслав
    28 мая 2024
    Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
    Были на морской прогулке 25.05.2024. Нашем гидом был Сергей, которому вместе с капитаном отдельное спасибо за проведенный отдых. Все то
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    что нами было увиденно словами не описать, это надо видеть воотчую. Какая все таки необычайно красивая наша страна. Компании Спутник8 отдельный респект за организацию. Всем советую. P.S. не берите много еды, ее просто некогда кушать. Если экскурсия будет в солнечный день крем от загара обязательно.

  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
    Спасибо вам огромное за такую прогулку, мы в полном восторге от увиденного. Очень красивые пейзажи, увидели морских котиков, погуляли по
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    острову, забрались на самые его вершины и шли по краю к маяку. По дороге на ферму нам встретилась Белуха, увидели как выращивают моллюски и даже попробовали их)) Будем ещё в Владивостоке, обязательно поедем на прогулку ещё.

  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Сафари-парк и релакс в трёх бухтах Уссурийского залива
    Игорь был потрясающим гидом. Все отлично! Рекомендую!
  • А
    Александр
    24 мая 2024
    ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
    Гид Александр мастер своего дела! Работа для него это в первую очередь удовольствие! Оперативно согласовали экскурсию, обсудили дополнительные моменты. Утром заехал и
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    мы поехали. Поделился интересными и важными моментами. В итоге я остался очень доволен красотой мест, которые мы посетили: остров Русский, в том числе бухта Тобизина. остров Шкот и многие другие (не запомнил названия, но фотографий красивых много). Александр внимательный гид, по дороге исполнит любой ваш каприз: заехать за водой, по пути купить обед, расскажет интересные истории о своей жизни (а там есть чему позавидовать). При желании сделает вам кучу фоток, главное не стесняться и просить:) Рекомендую Александра для просмотра красот Приморья:)

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Оооочень крутая экскурсия! С нами была замечательная Юлия, отличный водитель, рассказчик и человек! Приморский край прекрасен. На экскурсии вы сможете ощутить это в полной мере

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Туры выходного дня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 40
  1. Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
  2. Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
  3. Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
  4. Все видовые места Владивостока за 4 часа
  5. Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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