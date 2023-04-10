Долина Атлантов + бухта Ежовая

Индивидуальная экскурсия в бухту Ежовую и долину Атлантов из Владивостока

Описание
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Долина Атлантов + бухта Ежовая
Долина Атлантов + бухта Ежовая
Долина Атлантов + бухта Ежовая
Долина Атлантов + бухта Ежовая
Долина Атлантов + бухта Ежовая
Долина Атлантов + бухта Ежовая
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Описание

Бухту Ежовую еще называют Приморские Сейшелы за её чистый похожий на муку песок и изумрудную чистую воду. А охраняет её каменный "Самурай". Долина же Атлантов это часть "Парка Драконов", сердцем которой является скальник замок(чертов палец) с различными артефактами в виде камней необычной формы, стоящих на вершине как будто вопреки законам физики, например "Сердце воина".

по субботам и в любые дни по заказу

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Владивосток, площадь борцов, луговая
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам и в любые дни по заказу
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • С собой нужны: удобная не скользящая обувь
  • Одежда
  • Рюкзак для перекусов на весь день. Хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Выездные
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