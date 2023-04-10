Индивидуальная экскурсия в бухту Ежовую и долину Атлантов из Владивостока
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Бухту Ежовую еще называют Приморские Сейшелы за её чистый похожий на муку песок и изумрудную чистую воду. А охраняет её каменный "Самурай". Долина же Атлантов это часть "Парка Драконов", сердцем которой является скальник замок(чертов палец) с различными артефактами в виде камней необычной формы, стоящих на вершине как будто вопреки законам физики, например "Сердце воина".
по субботам и в любые дни по заказу
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Владивосток, площадь борцов, луговая
- Когда и сколько длится?
- Когда: по субботам и в любые дни по заказуЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- С собой нужны: удобная не скользящая обувь
- Одежда
- Рюкзак для перекусов на весь день. Хорошее настроение
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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