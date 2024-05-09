1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
Начало: Я заберу вас из отеля
Расписание: Ежедневно с 07:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
25 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
Начало: Центральная площадь
Расписание: Суббота и воскресенье, в 7.00
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
24 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в бухту Ежовая
Начало: Владивосток
Расписание: Будни и выходные в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия9 мая 2024Потрясающие места, которые необходимо увидеть своими глазами. Посетили бухту Теляковского с островом Томящегося сердца, бухту Астафьева, бухту Витязь. Дополнительно заехали
- AANDREY30 июля 2023Прекрасная экскурсия! Брали индивидуальный тур. Очень рады что с нами была гид Екатерина. Замечательная девушка, высококлассный специалист, любящая свой край.
- ММихаил20 апреля 2023Время пролетело незаметно, Дмитрий много рассказал о приморье, городах, море … Исчерпывающе ответил на все вопросы, очень впечатлили места, однозначно
- ООльга6 сентября 2022Гора Орел и бухты Большая и Малая ЕжовыеНу, конкретно эта поездка не состоялась, накануне был дождь, приняли решение изменить направление - не пожалели. Ездили на полуостров Гамова
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Ежовая»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Бухта Ежовая" можно забронировать 4 экскурсии от 18 000 до 25 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2024 год по теме «Бухта Ежовая», 5 ⭐ отзывов, цены от 18000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август