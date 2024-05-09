Бухта Ежовая – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Бухта Ежовая» во Владивостоке, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
Начало: Я заберу вас из отеля
Расписание: Ежедневно с 07:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
24 000 за всё до 4 чел.
На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
25 900 за всё до 3 чел.
Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
🚶 Пешая
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
Начало: Центральная площадь
Расписание: Суббота и воскресенье, в 7.00
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
24 900 за всё до 3 чел.
Джип-тур в бухту Ежовая
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в бухту Ежовая
Начало: Владивосток
Расписание: Будни и выходные в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    9 мая 2024
    На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
    Потрясающие места, которые необходимо увидеть своими глазами. Посетили бухту Теляковского с островом Томящегося сердца, бухту Астафьева, бухту Витязь. Дополнительно заехали
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    на мыс Парящей черепахи, здесь своя неповторимая атмосфера, обрывистые скалы поражают воображение. Благодаря тому что выехали рано, успели застать бухту Теляковского абсолютно пустой от туристов. Александр опытный внимательный гид, по дороге рассказывал истории о Приморье и рекомендовал места к посещению. Поездка оставила массу приятных впечатлений. Рекомендую!

  • A
    ANDREY
    30 июля 2023
    Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
    Прекрасная экскурсия! Брали индивидуальный тур. Очень рады что с нами была гид Екатерина. Замечательная девушка, высококлассный специалист, любящая свой край.
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    Знает столько интересного, кладезь информации. Легка в общении. Посоветовала какие места еще посетить. Показала красивые места, организовала возможность поплавать под водой, сделать фотосъёмку. Всем желаем чтобы вашим гидом оказалась Екатерина! Огромное спасибо!!!!

  • М
    Михаил
    20 апреля 2023
    Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
    Время пролетело незаметно, Дмитрий много рассказал о приморье, городах, море … Исчерпывающе ответил на все вопросы, очень впечатлили места, однозначно
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    вернусь летом, но сейчас было безлюдно, а по пути в долину атлантов, всюды было цветение рододендрона и все горы были фиолетовые, что не может не впечатлить!

  • О
    Ольга
    6 сентября 2022
    Гора Орел и бухты Большая и Малая Ежовые
    Ну, конкретно эта поездка не состоялась, накануне был дождь, приняли решение изменить направление - не пожалели. Ездили на полуостров Гамова
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    - виды просто божественные, бирюзовая вода, вековые сосны, вросшие в скалы. Гид Александр - очень приятный собеседник, с отличным чувством юмора - долгая дорога (около 10 часов) прошла незаметно в его рассказах и просто болтовне. Так что твёрдая 5 и масса впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Ежовая»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
  2. На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
  3. Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
  4. Джип-тур в бухту Ежовая
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Бухта Ежовая" можно забронировать 4 экскурсии от 18 000 до 25 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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