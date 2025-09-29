Дорога в одну сторону занимает около 3,5 часов. Мы проедем вдоль живописного побережья, при необходимости сделаем остановку на кофе и завтрак. По пути поговорим об истории и особенностях Приморского края и выясним, кого стоит бояться в тайге, а кого — в море.
Бухта Триозёрье
Известна тремя пресными озёрами, граничащими с солёными водами Японского моря. Её изюминка — пляж из белоснежного песка протяжённостью 1,6 км.
Бухта Окуневая
Уютное место, окаймлённое скалами. Мы заедем на мыс, откуда открывается вид на бухту, и поговорим о её далёком прошлом. Спустимся к кекурам и сделаем памятные снимки.
Бухта Большая Ежовая
Чтобы добраться до неё, нам предстоит пройти по живописному лесу (около 40–50 мин). Это одна из самых труднодоступных, но невероятно красивых бухт. Чем же она так привлекает? Лазурной водой, кварцевым белоснежным песком или кекуром Самурай? После нашего путешествия вы сами сделаете выбор!
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Suzuki Escudo. Дороги между бухтами преимущественно грунтовые
Отдельно оплачивается питание на маршруте. Также по желанию можно добавить в программу встречу в аэропорту — 2000 ₽, Сафари-парк, Долину атлантов, мыс Лисученко или мыс Лапласа — стоимость уточняйте в переписке
Маленьким детям может быть сложно переносить долгие переезды, но если вы готовы взять их с собой — сообщите о необходимости дополнительного удерживающего устройства
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 156 туристов
Я коренная жительница города Владивосток. Очень люблю и не перестаю изучать самые отдалённые уголки своего края. Авантюристка и люблю водить авто, даже там, где некоторые ребята не решаются. Считаю, что читать дальше
в каждом сезоне года есть своя прелесть, и у меня свои увлечения. Зимой — сноуборд, весной открывается мотосезон, летом — палатки и море, осенью — походы к вершинам. Собираю грибы, бываю на здешних необитаемых островах — знакома с местной флорой и фауной. С удовольствием познакомлю вас со своим любимым Приморским краем и покажу самые красивые его места. Уверена, что и в вашем сердце для него появится особое место.
Б
Булат
29 сен 2025
Спасибо за экскурсию и приятное времяпрепровождение. С нами была чудесная Лена, которая рассказывала о местности, регулярно интересовалась самочувствием и пожеланиями к поездке. Обязательно вернемся!
Марина
26 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо гиду Елене! Ездили с мужем у которого есть некоторые проблемы со здоровьем после инсульта. Гид построила маршрут таким образом, что мы посмотрели много интересных и красочных мест без всяких проблем. Ещё раз огромное спасибо! От души рекомендуем!
Фёдор
21 сен 2025
Поездка в бухты была прекрасной! Екатерина очень позитивный человек, она покорила нас с первой минуты общения. Но больше всего нас поразило ее виртуозное умение управлять машиной в условиях бездорожья, с ней дальняя и сложная дорога проходит легко, буквально на одном дыхании. Катя отвезла нас в потрясающе красивые места, до которых мало кто добирается. Однозначно рекомендуем!!!
Е
Елена
21 сен 2025
Огромное спасибо Екатерине и ее водителю за отличный тур! Мы посетили по-настоящему райские места, заехали в сафари-парк по пути, послушали все интересные истории, связанные с краем. Вся поездка была очень комфортной и время пролетело незаметно. Будем рекомендовать всем друзьям:)
Ирина
26 июл 2025
Екатерина не смогла поехать, предложила чудесного гида Елену, за что Екатерине благодарны. Нам понравилось всё, и Елена и невероятные места. Экскурсию рекомендуем.
И
Игорь
14 июн 2025
Те места, которые удалось посетить за день, - вне всякого сомнения можно назвать райским уголком. И погода - яркий солнечный и тёплый день - явно этому восприятию способствовали. До мест читать дальше
этих из-за почти бездорожья на подъездах добраться непросто и, если ("для галочки") стремиться охватить абсолютно всё, то времени для "пребывания в раю" просто не останется. А потому нужно выбрать разумный вариант и действовать, впитывая в себя удивительный красоты Приморского края. Что и удалось в этой поездке успешно сделать с помощью Елены, её обаяния, знаний и любви к Родному краю и его природе, чувства прекрасного. Спасибо большое!