Экскурсия по бухтам Приморья предлагает путешествие в мир белоснежных пляжей и кристально чистого моря.Посетители смогут насладиться видами на бухту Триозёрье с её тремя пресными озёрами и пляжем из белоснежного песка.

В бухте Окуневая, окружённой скалами, открывается захватывающий вид на море. Прогулка по живописному лесу приведёт к бухте Большая Ежовая, известной своей лазурной водой и кекуром Самурай. Путешествие на комфортабельном автомобиле Suzuki Escudo позволит насладиться природой Приморья в полной мере

Описание экскурсии

Путь до побережья

Дорога в одну сторону занимает около 3,5 часов. Мы проедем вдоль живописного побережья, при необходимости сделаем остановку на кофе и завтрак. По пути поговорим об истории и особенностях Приморского края и выясним, кого стоит бояться в тайге, а кого — в море.

Бухта Триозёрье

Известна тремя пресными озёрами, граничащими с солёными водами Японского моря. Её изюминка — пляж из белоснежного песка протяжённостью 1,6 км.

Бухта Окуневая

Уютное место, окаймлённое скалами. Мы заедем на мыс, откуда открывается вид на бухту, и поговорим о её далёком прошлом. Спустимся к кекурам и сделаем памятные снимки.

Бухта Большая Ежовая

Чтобы добраться до неё, нам предстоит пройти по живописному лесу (около 40–50 мин). Это одна из самых труднодоступных, но невероятно красивых бухт. Чем же она так привлекает? Лазурной водой, кварцевым белоснежным песком или кекуром Самурай? После нашего путешествия вы сами сделаете выбор!

