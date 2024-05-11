Долина Атлантов – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Долина Атлантов» во Владивостоке, цены от 3 640 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Необитаемый остров Шкота
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Остров Шкота: приключенческая экскурсия в мир дикой природы
Остров Шкота во Владивостоке: приключение среди дикой природы и забытых руин. Откройте уединенный мир
Начало: Оговаривается индивидуально
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Мобильная фотопрогулка под ключ
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления
Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки
Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток
Расписание: Любой день, любое время
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 900 за человека
Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
Начало: Я заберу вас из отеля
Расписание: Ежедневно с 07:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
24 000 за всё до 4 чел.
Мультитур к бухтам Окунёвая и Триозерье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
Мультитур к бухтам Окунёвая и Триозерье
Начало: Кинотеатр Уссури, улица Светланская 31
Расписание: Ежедневно в 07:20
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
52003 640 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    11 мая 2024
    Необитаемый остров Шкота
    Спасибо за экскурсию, нам все очень понравилось. Рекомендую к посещению, остров Шкота - это то, что нужно увидеть.
  • В
    Валерия
    2 октября 2023
    Приморские Мальдивы
    Были 9.09.2023 всей семьей с гидом Александром на Триозерье и очень пожалели, что поехали всего на один день… Место безумно
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    красивое. Мы люди достаточно искушенные в путешествиях и видели множество пляжей на Ямайке, Индонезии, Австралии и Гоа. И особо ничего не ждали от поездки во Владивосток. Но побывав на берегу Триозерья, были очень удивлены увиденным. Пляж невероятной красоты. Да, может развитость инфраструктуры не на высоте, но как памятник природы, место просто ТОП. Совокупность чистоты песка и цвета морской воды - это просто космос. Особо хочется отметить гида Александра, который в дороге нас развлекал веселыми историями из жизни про акул, тигров и путешествия! Ну и сделал офигенный экскурс о жизни Владивостока от момента его создания и до сегодняшнего дня! Ну и в завершении нашего короткого путешествия, Александр нас ошарашил тем, что без акваланга ушел в море и через пол часа вернулся с маленьким осьминожкой и целым пакетом гребешка, который тут же был приготовлен в сыром виде и на гриле! Осьминожку на радость детям жарить не стали! Познакомились, пожали щупальцу и отпустили в естественную среду обитания! Очень рекомендую данную экскурсию и Александра как гида.

  • М
    Марина
    25 сентября 2023
    Приморские Мальдивы
    Мы ездили с Дмитрием в Триозерье на день. Это было лучшее решение за весь отдых! Невероятное лазурное море, белый песок и мало людей. Это жемчужина Приморья, не зря это место называют Мальдивами) всем рекомендую.
  • А
    Анастасия
    9 сентября 2023
    Мобильная фотопрогулка под ключ
    Арпинэ очень классная, как стилист так и фотограф!) Очень внимательная, с прекрасным вкусом!) Теперь у меня будут классные и стильные снимки на память о почему Владивостока!)
  • A
    ANDREY
    30 июля 2023
    Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
    Прекрасная экскурсия! Брали индивидуальный тур. Очень рады что с нами была гид Екатерина. Замечательная девушка, высококлассный специалист, любящая свой край.
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    Знает столько интересного, кладезь информации. Легка в общении. Посоветовала какие места еще посетить. Показала красивые места, организовала возможность поплавать под водой, сделать фотосъёмку. Всем желаем чтобы вашим гидом оказалась Екатерина! Огромное спасибо!!!!

  • Ю
    Юлия
    5 июля 2023
    Мобильная фотопрогулка под ключ
    К сожалению, мне не властны над природой. Как говориться, у природы нет плохой погоды, поэтому даже опустившийся на город туман не смог нам испортить настроение и впечатление от прогулки. Большое спасибо за работу! Желаю новых клиентов и творческих проектов!
  • М
    Михаил
    20 апреля 2023
    Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
    Время пролетело незаметно, Дмитрий много рассказал о приморье, городах, море … Исчерпывающе ответил на все вопросы, очень впечатлили места, однозначно
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    вернусь летом, но сейчас было безлюдно, а по пути в долину атлантов, всюды было цветение рододендрона и все горы были фиолетовые, что не может не впечатлить!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Долина Атлантов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Необитаемый остров Шкота
  2. Мобильная фотопрогулка под ключ
  3. Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
  4. Мультитур к бухтам Окунёвая и Триозерье
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Долина Атлантов" можно забронировать 4 экскурсии от 3 640 до 24 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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