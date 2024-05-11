1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Остров Шкота: приключенческая экскурсия в мир дикой природы
Остров Шкота во Владивостоке: приключение среди дикой природы и забытых руин. Откройте уединенный мир
Начало: Оговаривается индивидуально
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления
Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки
Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток
Расписание: Любой день, любое время
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
Начало: Я заберу вас из отеля
Расписание: Ежедневно с 07:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
Мультитур к бухтам Окунёвая и Триозерье
Начало: Кинотеатр Уссури, улица Светланская 31
Расписание: Ежедневно в 07:20
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
52003 640₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр11 мая 2024Спасибо за экскурсию, нам все очень понравилось. Рекомендую к посещению, остров Шкота - это то, что нужно увидеть.
- ВВалерия2 октября 2023Приморские МальдивыБыли 9.09.2023 всей семьей с гидом Александром на Триозерье и очень пожалели, что поехали всего на один день… Место безумно
- ММарина25 сентября 2023Приморские МальдивыМы ездили с Дмитрием в Триозерье на день. Это было лучшее решение за весь отдых! Невероятное лазурное море, белый песок и мало людей. Это жемчужина Приморья, не зря это место называют Мальдивами) всем рекомендую.
- ААнастасия9 сентября 2023Арпинэ очень классная, как стилист так и фотограф!) Очень внимательная, с прекрасным вкусом!) Теперь у меня будут классные и стильные снимки на память о почему Владивостока!)
- AANDREY30 июля 2023Прекрасная экскурсия! Брали индивидуальный тур. Очень рады что с нами была гид Екатерина. Замечательная девушка, высококлассный специалист, любящая свой край.
- ЮЮлия5 июля 2023К сожалению, мне не властны над природой. Как говориться, у природы нет плохой погоды, поэтому даже опустившийся на город туман не смог нам испортить настроение и впечатление от прогулки. Большое спасибо за работу! Желаю новых клиентов и творческих проектов!
- ММихаил20 апреля 2023Время пролетело незаметно, Дмитрий много рассказал о приморье, городах, море … Исчерпывающе ответил на все вопросы, очень впечатлили места, однозначно
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Долина Атлантов»
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