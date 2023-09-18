Город двух культур

Город Яньцзы расположился всего в 60-ти километрах от российско-китайской границы. Однако, несмотря на такую близость, по-прежнему остается загадкой для большинства туристов.

Являясь приграничным городом, Яньцзы соединил в себе сразу две различные культуры. Для тех, кто впервые приехал в Китай, это будет не настолько очевидно. Тем не менее более опытные путешественники сразу заметят разницу. Ведь даже вывески в городе представлены на двух языках — китайском и корейском. Приехав сюда, каждый получит уникальный шанс изучить культуру и традиции сразу двух народов.

В наше время Яньцзы стал популярным туристическим направлением, здесь есть все необходимое для полноценного отдыха: парки, архитектурные сооружения, аквапарк, магазины и рестораны.

Яньцзы действительно стоит посетить, ведь он располагает богатым выбором достопримечательностей и развлечений на любой вкус.

Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.