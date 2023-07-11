Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.

Ни виза, ни ПЦР не требуется.

При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.

Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.

Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.

Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.

Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.

В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.

По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.

Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет.

Столица Поднебесной империи Пекин — это яркая и шумная столица Китая, его культурный и туристический центр, соединивший в себе национальные традиции и стремительную жизнь мегаполиса. За три тысячи лет своего существования, это город несколько раз исчезал с карт и возрождался вновь, в еще более блистательном облике. Здесь вы найдете отображение самых разнообразных стилей и архитектурных направлений. Пекин гармонично сочетает привлекающие взгляд футуристичные здания, привычную массовую застройку и ценнейшие исторические памятники. Отправьтесь в прошлое, совершив поездку с рикшами по старым городским улицам или пройдитесь по величественному Запретному городу, посетите знаменитую Великую Китайскую стену или один из древних храмов — Храм Земли, Храм Неба, Храм Солнца, Храм Конфуция и т. д. Проникнитесь атмосферой Пекина, погрузившись в шумный человеческий поток, и прочувствуйте очарование этого азиатского мегаполиса. Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.