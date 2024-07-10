Самый южный город на востоке России — Находка, откроет перед вами удивительный мир природы и культуры.
Здесь вы сможете насладиться красотой японского сада «Энси» и окунуться в атмосферу восточной философии.
Здесь вы сможете насладиться красотой японского сада «Энси» и окунуться в атмосферу восточной философии.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Город Находка расположен на одной широте с такими городами, как Бишкек, София и Бостон, что делает его ещё более уникальным. Посетив Японский сад, вы окунётесь в мир гармонии и спокойствия, насладитесь цветущими растениями и красотой ландшафтного дизайна. Прогулка по мысу Тунгус подарит вам незабываемые впечатления: мощные черные скалы, чистейшее синее море и бесконечные морские просторы. Здесь вы сможете отдохнуть от городской суеты и насладиться тишиной и красотой природы. Не упустите возможность познакомиться с культурой Японии, посетив настоящую японскую чайную церемонию. Это незабываемое событие позволит вам погрузиться в мир традиций и обычаев страны восходящего солнца. Находка и её окрестности станут для вас настоящим открытием, подарив массу ярких впечатлений и эмоций! Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По средам в июле, августе, сентябре в 07:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Находка
- Сопка Лебединая с монументом «Скорбящая мать»
- Морской сквер
- Смотровые площадки с видом на залив и сопки Сестра и Брат
- Городской сквер
- Японский сад
- Бухта Тунгус
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ост. Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в июле, августе, сентябре в 07:00.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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