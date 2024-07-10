Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.

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Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.

Что вас ожидает: Город Находка расположен на одной широте с такими городами, как Бишкек, София и Бостон, что делает его ещё более уникальным. Посетив Японский сад, вы окунётесь в мир гармонии и спокойствия, насладитесь цветущими растениями и красотой ландшафтного дизайна. Прогулка по мысу Тунгус подарит вам незабываемые впечатления: мощные черные скалы, чистейшее синее море и бесконечные морские просторы. Здесь вы сможете отдохнуть от городской суеты и насладиться тишиной и красотой природы. Не упустите возможность познакомиться с культурой Японии, посетив настоящую японскую чайную церемонию. Это незабываемое событие позволит вам погрузиться в мир традиций и обычаев страны восходящего солнца. Находка и её окрестности станут для вас настоящим открытием, подарив массу ярких впечатлений и эмоций! Важная информация: