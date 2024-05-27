1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии
Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17
«Я покажу сохранившееся здание универмага немцев Кунста и Альберса, старейший на Дальнем Востоке музей и другие достопримечательности, которые помогут вам понять, что происходило во Владивостоке на заре его появления»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
6 часов
Популярное предложение
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
«После фермы заедем в музей Ворошиловской батареи»
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
1491012 674₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Начало: По договоренности
«Здесь вы сможете увидеть уникальные инженерные решения, пройдете по подземным коридорам, посетите подбрустверную галерею, одиночный кофр»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Город у моря, или как начинался Владивосток
Перенестись в прошлое на прогулке по главным достопримечательностям
Начало: На улице Адмирала Фокина
«Неподалеку заглянем в музей «Подводная лодка С-56», где я расскажу о легендарной судьбе судна»
Расписание: в понедельник в 13:00
10 июня в 13:00
17 июня в 13:00
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра27 мая 2024Меня зовут Саша, мы с коллегой были во Владивостоке и решили на выходных сходить на какую-нибудь экскурсию. Мой коллега достаточно
- ЮЮлия27 мая 2024Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь! Индивидуальный подход, позитивный настрой
- ССтанислав24 мая 2024Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно! Игорь полностью подстраивался под наше состояние. Мы были очень активные, подвижные и просились
- ММаксим16 мая 2024Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и остались очень приятно удивлены
- ВВалентина11 мая 2024Впервые были во Владивостоке. С экскурсоводом Лидией прогулялись по исторической части. Сами бы ни когда не зашли в дворики в
- ООксана9 ноября 2023Мы были с сыном 16 лет. Очень понравилось- интересное содержание, совместные размышления и прогулки по старому Владивостоку так впечатлили нас,
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Музеи»
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