Музеи и искусство Владивостока

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» во Владивостоке, цены от 650 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии
Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17
«Я покажу сохранившееся здание универмага немцев Кунста и Альберса, старейший на Дальнем Востоке музей и другие достопримечательности, которые помогут вам понять, что происходило во Владивостоке на заре его появления»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
6 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
«После фермы заедем в музей Ворошиловской батареи»
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
1491012 674 за всё до 6 чел.
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Индивидуальная
4 часа
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Начало: По договоренности
«Здесь вы сможете увидеть уникальные инженерные решения, пройдете по подземным коридорам, посетите подбрустверную галерею, одиночный кофр»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Город у моря, или как начинался Владивосток
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Город у моря, или как начинался Владивосток
Перенестись в прошлое на прогулке по главным достопримечательностям
Начало: На улице Адмирала Фокина
«Неподалеку заглянем в музей «Подводная лодка С-56», где я расскажу о легендарной судьбе судна»
Расписание: в понедельник в 13:00
10 июня в 13:00
17 июня в 13:00
650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    27 мая 2024
    Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
    Меня зовут Саша, мы с коллегой были во Владивостоке и решили на выходных сходить на какую-нибудь экскурсию. Мой коллега достаточно
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    консервативен, а я чуть более панк, я постаралась выбрать что-то подходящее для нас двоих, чтобы не на весь день и чтобы фокус был больше на истории города: мы путешествуем по работе и самого города не знаем и не видим. Скажу про свои ощущения: все желаемое исполнилось, Лидия рассказала про самые истоки, саму историю основания Владивостока, про первых жителей. Мне было очень интересно и я хочу знакомиться с этим городом дальше. В будущем я обязательно обращусь к Лидии за продолжением.

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь! Индивидуальный подход, позитивный настрой
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    и незабываемые эмоции, впечатления и конечно же кадры🤩 Живописный маршрут и куча бонусов в виде интересных так сказать укромных от всех глаз мест. Потрясающий день не смотря на дождь и ветер. Спасибо за маленькое волшебное путешествие! 😁

    Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь!
  • С
    Станислав
    24 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно! Игорь полностью подстраивался под наше состояние. Мы были очень активные, подвижные и просились
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    везде, он поддерживал наши затеи и мы отклонялись от маршрута. Было огненно! Самый большой плюс, что у него есть Дрон и получились офигенные кадры. Я рискнула и искупалась в холодной воде, зато кааак красиво! Игорь очень доброжелательный и отзывчив. Помог нам и в личных вопросах т. к мы не местные!

    Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!
  • М
    Максим
    16 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и остались очень приятно удивлены
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    продуманностью деталей тура и комбо - набором различных локаций для отдыха и прогулок. Классно, когда ты имеешь возможность одновременно оказаться в воде (перейти море вброд), забраться на видовые красоты, рассмотреть нюансы выращивания морекультуры и даже их попробовать и многое-многое другое! Игорь отличается высокой пунктуальностью, знанием местности и, главное, умением поддерживать интересную беседу с хорошим чувством юмора! Это был идеальный день для отдыха на природе! Очень рекомендуем всем именно этот тур!

    Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и
  • В
    Валентина
    11 мая 2024
    Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
    Впервые были во Владивостоке. С экскурсоводом Лидией прогулялись по исторической части. Сами бы ни когда не зашли в дворики в
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    которые нас Лидия заводила, а даже если бы и оказались, ничего бы не поняли. Экскурсия очень понравилась! Не заезженный текст, где нельзя вставить вопрос, такой формат диалога (вопрос/ответ). Были с детьми, им тоже было уделено внимание. Даже спустя время, как вернулись домой, дети задают по экскурсии вопросы. Рекомендуем!

  • О
    Оксана
    9 ноября 2023
    Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
    Мы были с сыном 16 лет. Очень понравилось- интересное содержание, совместные размышления и прогулки по старому Владивостоку так впечатлили нас,
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    что на след день мы пошли в тот же книжный магазин, который показала нам Лидия и накупили книг о жизни Владивостока периода его становления! Спасибо нашему экскурсоводу -Лидии!

    Мы были с сыном 16 лет. Очень понравилось- интересное содержание, совместные размышления и прогулки по старомуМы были с сыном 16 лет. Очень понравилось- интересное содержание, совместные размышления и прогулки по старомуМы были с сыном 16 лет. Очень понравилось- интересное содержание, совместные размышления и прогулки по старому

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
  2. Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
  3. Город-форт: посещение Владивостокской крепости
  4. Город у моря, или как начинался Владивосток
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 650 до 12 674 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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