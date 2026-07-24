Прогулка на каяках по Японскому морю

Лучшее время для прогулки на каяках по Японскому морю - с июня по август, когда погода наиболее тёплая и море спокойное. В мае и сентябре также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальные месяцы каякинг возможен, но температура воды и воздуха может быть менее комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Остров Папенберга
Дикие пляжи
Описание экскурсии
Я предлагаю вам активную, но неутомительную прогулку вдоль берегов Японского на каяках. На таких мореходных лодках отправляются в длительные походы на расстояния до 400 км, беря с собой всё самое необходимое. Наш путь будет короче — около 10 км.
Мы поплывём по спокойной закрытой бухте, высадимся на небольшом острове Папенберга и полюбуемся природой, которое напоминает джунгли. Или причалим в менее людном месте — на одном из диких пляжей. Вы увидите стаи местных птиц, послушаете их пение и искупаетесь в чистой морской воде.
Перед началом путешествия вы пройдёте инструктаж и усвоите технику безопасности. Сделаете свой первый учебный круг и далее сами проплывёте до 10 км по водной глади — разумеется, в спасательных жилетах и под моим присмотром.
Организационные детали
Каяки оснащены всем необходимым спасательным оборудованием
Из-за неблагоприятных погодных условий поездка может быть отменена или перенесена
Надевайте удобную одежду и берите с собой солнцезащитный крем
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 10 туристов
Привет, я — Артём, профессиональный фотограф и организатор авторских путешествий. Каждая поездка — это погружение в себя. Новые впечатления привносят в нашу жизнь новые инсайты — вы возвращаетесь из путешествия читать дальшеуменьшить
уже другими, наполненными, с новыми идеями. В ходе совместных экскурсий я делюсь своим опытом и знаниями об искусстве, современных направлениях в фотографии, маркетинге и личностном развитии. Мы проходим этот путь вместе и обогащаем друг друга бесценным опытом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
Все было замечательно. Спасибо!
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И
Иван
Первый раз пробовал, понравилось. Классно провели время с другом, хоть погода под конец маршрута немного испортилась, но стало даже поинтересней.
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Ю
Юлиана
Адреналин зашкаливает. Несколько часов на воде на маленьком каяке - это круто! Всем рекомендую испытать себя!
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