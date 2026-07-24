Лучшее время для прогулки на каяках по Японскому морю - с июня по август, когда погода наиболее тёплая и море спокойное. В мае и сентябре также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальные месяцы каякинг возможен, но температура воды и воздуха может быть менее комфортной.

Индивидуальная прогулка на каяках по Японскому морю - это уникальная возможность увидеть живописные берега и насладиться спокойствием природы. Даже без опыта вы легко освоите управление каяком и сможете насладиться видом на тропическую растительность и стаи птиц. Путешествие включает остановку на острове Папенберга или диком пляже, где можно искупаться в чистой воде. Безопасность обеспечивается инструктажем и спасательными жилетами

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Описание экскурсии

Я предлагаю вам активную, но неутомительную прогулку вдоль берегов Японского на каяках. На таких мореходных лодках отправляются в длительные походы на расстояния до 400 км, беря с собой всё самое необходимое. Наш путь будет короче — около 10 км.

Мы поплывём по спокойной закрытой бухте, высадимся на небольшом острове Папенберга и полюбуемся природой, которое напоминает джунгли. Или причалим в менее людном месте — на одном из диких пляжей. Вы увидите стаи местных птиц, послушаете их пение и искупаетесь в чистой морской воде.

Перед началом путешествия вы пройдёте инструктаж и усвоите технику безопасности. Сделаете свой первый учебный круг и далее сами проплывёте до 10 км по водной глади — разумеется, в спасательных жилетах и под моим присмотром.

Организационные детали