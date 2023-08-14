Прогулка на каяках по Японскому морю

Научиться управлять мореходной лодкой и прокатить себя по живописной бухте
Увидим удивительное побережье Японского моря: растительность, напоминающую тропики, стаи цапель и бакланов, тихие приветливые пляжи. Как Таиланд, только роднее.
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Описание
Что вас ожидает
Я предлагаю вам активную, но неутомительную прогулку вдоль берегов Японского на каяках. На таких мореходных лодках отправляются в длительные походы на расстояния до 400 км, беря с собой всё самое необходимое. Наш путь будет короче — около 10 км.
Мы поплывём по спокойной закрытой бухте, высадимся на небольшом острове Папенберга и полюбуемся природой, которое напоминает джунгли. Или причалим в менее людном месте — на одном из диких пляжей. Вы увидите стаи местных птиц, послушаете их пение и искупаетесь в чистой морской воде.
Перед началом путешествия вы пройдёте инструктаж и усвоите технику безопасности. Сделаете свой первый учебный круг и далее сами проплывёте до 10 км по водной глади — разумеется, в спасательных жилетах и под моим присмотром.
Организационные детали
- Каяки оснащены всем необходимым спасательным оборудованием
- Из-за неблагоприятных погодных условий поездка может быть отменена или перенесена
- Надевайте удобную одежду и берите с собой солнцезащитный крем
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.