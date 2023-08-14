Прогулка на каяках по Японскому морю

Научиться управлять мореходной лодкой и прокатить себя по живописной бухте

5
1 отзыв
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Мы оседлаем быстрые каяки — вы легко справитесь с ними даже с нулевым опытом «вождения» — и поплывём по ровной глади широкой бухты.

Увидим удивительное побережье Японского моря: растительность, напоминающую тропики, стаи цапель и бакланов, тихие приветливые пляжи. Как Таиланд, только роднее.
Прогулка на каяках по Японскому морю
Прогулка на каяках по Японскому морю
Прогулка на каяках по Японскому морю
Прогулка на каяках по Японскому морю
Прогулка на каяках по Японскому морю
Прогулка на каяках по Японскому морю
Прогулка на каяках по Японскому морю
Прогулка на каяках по Японскому морю
Прогулка на каяках по Японскому морю
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я предлагаю вам активную, но неутомительную прогулку вдоль берегов Японского на каяках. На таких мореходных лодках отправляются в длительные походы на расстояния до 400 км, беря с собой всё самое необходимое. Наш путь будет короче — около 10 км.

Мы поплывём по спокойной закрытой бухте, высадимся на небольшом острове Папенберга и полюбуемся природой, которое напоминает джунгли. Или причалим в менее людном месте — на одном из диких пляжей. Вы увидите стаи местных птиц, послушаете их пение и искупаетесь в чистой морской воде.

Перед началом путешествия вы пройдёте инструктаж и усвоите технику безопасности. Сделаете свой первый учебный круг и далее сами проплывёте до 10 км по водной глади — разумеется, в спасательных жилетах и под моим присмотром.

Организационные детали

  • Каяки оснащены всем необходимым спасательным оборудованием
  • Из-за неблагоприятных погодных условий поездка может быть отменена или перенесена
  • Надевайте удобную одежду и берите с собой солнцезащитный крем

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Ю
14 авг 2023
Адреналин зашкаливает. Несколько часов на воде на маленьком каяке - это круто! Всем рекомендую испытать себя!

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Летние
Природа и пейзажи
Активный отдых
Острова
Приморский край
Уникальный опыт
Активности
Водные развлечения
Прогулки на каяках

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