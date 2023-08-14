Прогулка на каяках по Японскому морю

Мы оседлаем быстрые каяки — вы легко справитесь с ними даже с нулевым опытом «вождения» — и поплывём по ровной глади широкой бухты. Увидим удивительное побережье Японского моря: растительность, напоминающую тропики, стаи цапель и бакланов, тихие приветливые пляжи. Как Таиланд, только роднее.

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Описание

Что вас ожидает

Я предлагаю вам активную, но неутомительную прогулку вдоль берегов Японского на каяках. На таких мореходных лодках отправляются в длительные походы на расстояния до 400 км, беря с собой всё самое необходимое. Наш путь будет короче — около 10 км.

Мы поплывём по спокойной закрытой бухте, высадимся на небольшом острове Папенберга и полюбуемся природой, которое напоминает джунгли. Или причалим в менее людном месте — на одном из диких пляжей. Вы увидите стаи местных птиц, послушаете их пение и искупаетесь в чистой морской воде.

Перед началом путешествия вы пройдёте инструктаж и усвоите технику безопасности. Сделаете свой первый учебный круг и далее сами проплывёте до 10 км по водной глади — разумеется, в спасательных жилетах и под моим присмотром.

Организационные детали