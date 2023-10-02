Находка – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Находка» во Владивостоке, цены от 3 640 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Триозерье - Приморские Мальдивы
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Триозерье - Приморские Мальдивы
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
22 500 за всё до 3 чел.
Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
🚶 Пешая
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
Начало: Центральная площадь
Расписание: Суббота и воскресенье, в 7.00
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
24 900 за всё до 3 чел.
Мультитур к бухтам Окунёвая и Триозерье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
Мультитур к бухтам Окунёвая и Триозерье
Начало: Кинотеатр Уссури, улица Светланская 31
Расписание: Ежедневно в 07:20
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
52003 640 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    2 октября 2023
    Приморские Мальдивы
    Были 9.09.2023 всей семьей с гидом Александром на Триозерье и очень пожалели, что поехали всего на один день… Место безумно
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    красивое. Мы люди достаточно искушенные в путешествиях и видели множество пляжей на Ямайке, Индонезии, Австралии и Гоа. И особо ничего не ждали от поездки во Владивосток. Но побывав на берегу Триозерья, были очень удивлены увиденным. Пляж невероятной красоты. Да, может развитость инфраструктуры не на высоте, но как памятник природы, место просто ТОП. Совокупность чистоты песка и цвета морской воды - это просто космос. Особо хочется отметить гида Александра, который в дороге нас развлекал веселыми историями из жизни про акул, тигров и путешествия! Ну и сделал офигенный экскурс о жизни Владивостока от момента его создания и до сегодняшнего дня! Ну и в завершении нашего короткого путешествия, Александр нас ошарашил тем, что без акваланга ушел в море и через пол часа вернулся с маленьким осьминожкой и целым пакетом гребешка, который тут же был приготовлен в сыром виде и на гриле! Осьминожку на радость детям жарить не стали! Познакомились, пожали щупальцу и отпустили в естественную среду обитания! Очень рекомендую данную экскурсию и Александра как гида.

  • М
    Марина
    25 сентября 2023
    Приморские Мальдивы
    Мы ездили с Дмитрием в Триозерье на день. Это было лучшее решение за весь отдых! Невероятное лазурное море, белый песок и мало людей. Это жемчужина Приморья, не зря это место называют Мальдивами) всем рекомендую.
  • И
    Ирина
    11 сентября 2023
    Триозерье - Приморские Мальдивы
    Мы летели во Владивосток именно для того, чтобы увидеть этот край с самых дальних и ближних уголков! Благодаря Александру мы даже окунулись в прозрачные воды японского моря, по дороге узнали много нового из исторических событий края. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    6 сентября 2022
    Гора Орел и бухты Большая и Малая Ежовые
    Ну, конкретно эта поездка не состоялась, накануне был дождь, приняли решение изменить направление - не пожалели. Ездили на полуостров Гамова
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    - виды просто божественные, бирюзовая вода, вековые сосны, вросшие в скалы. Гид Александр - очень приятный собеседник, с отличным чувством юмора - долгая дорога (около 10 часов) прошла незаметно в его рассказах и просто болтовне. Так что твёрдая 5 и масса впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Находка»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Триозерье - Приморские Мальдивы
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  3. Мультитур к бухтам Окунёвая и Триозерье
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Находка" можно забронировать 3 экскурсии от 3 640 до 24 900 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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