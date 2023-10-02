1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Триозерье - Приморские Мальдивы
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
22 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
Начало: Центральная площадь
Расписание: Суббота и воскресенье, в 7.00
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
24 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
Мультитур к бухтам Окунёвая и Триозерье
Начало: Кинотеатр Уссури, улица Светланская 31
Расписание: Ежедневно в 07:20
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
52003 640₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия2 октября 2023Приморские МальдивыБыли 9.09.2023 всей семьей с гидом Александром на Триозерье и очень пожалели, что поехали всего на один день… Место безумно
- ММарина25 сентября 2023Приморские МальдивыМы ездили с Дмитрием в Триозерье на день. Это было лучшее решение за весь отдых! Невероятное лазурное море, белый песок и мало людей. Это жемчужина Приморья, не зря это место называют Мальдивами) всем рекомендую.
- ИИрина11 сентября 2023Мы летели во Владивосток именно для того, чтобы увидеть этот край с самых дальних и ближних уголков! Благодаря Александру мы даже окунулись в прозрачные воды японского моря, по дороге узнали много нового из исторических событий края. Рекомендую.
- ООльга6 сентября 2022Гора Орел и бухты Большая и Малая ЕжовыеНу, конкретно эта поездка не состоялась, накануне был дождь, приняли решение изменить направление - не пожалели. Ездили на полуостров Гамова
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Находка»
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