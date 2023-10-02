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красивое. Мы люди достаточно искушенные в путешествиях и видели множество пляжей на Ямайке, Индонезии, Австралии и Гоа. И особо ничего не ждали от поездки во Владивосток. Но побывав на берегу Триозерья, были очень удивлены увиденным. Пляж невероятной красоты. Да, может развитость инфраструктуры не на высоте, но как памятник природы, место просто ТОП. Совокупность чистоты песка и цвета морской воды - это просто космос. Особо хочется отметить гида Александра, который в дороге нас развлекал веселыми историями из жизни про акул, тигров и путешествия! Ну и сделал офигенный экскурс о жизни Владивостока от момента его создания и до сегодняшнего дня! Ну и в завершении нашего короткого путешествия, Александр нас ошарашил тем, что без акваланга ушел в море и через пол часа вернулся с маленьким осьминожкой и целым пакетом гребешка, который тут же был приготовлен в сыром виде и на гриле! Осьминожку на радость детям жарить не стали! Познакомились, пожали щупальцу и отпустили в естественную среду обитания! Очень рекомендую данную экскурсию и Александра как гида.