Ирина Д. проводит ещё 1 экскурсию

Городские точки притяжения Владивостока

Мы посетим самую насыщенную памятными местами часть города с его необычной архитектурой, вы побываете на главной площади «Борцам за революцию», на Спортивной и Корабельной набережной, увидите маяк «Токаревская кошка», видовую площадку, откуда открывается чарующий вид на бухту Золотой рог, мосты и другие культурные места нашего города.

Остров 🏝️ Русский — одно из любимых мест отдыха горожан

На о. Русский побываем на Новосильцевской и Великокняжеской батареи, увидим кампус ДВФУ, панораму города со стороны канала и с высоты полюбуемся панорамой мыса Вяткина. По желанию можем посетить кафе Novik Country Club на о. Русский. Вы почувствуете дух и энергию города, и неизменно захотите вернуться не раз!

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