Ирина Д. проводит ещё 1 экскурсию

Обзорная Экскурсия по Владивостоку и о. Русский

Ирина Д.
Ирина Д. – Гид из Владивостока
Предлагаем вам отправиться на комфортную автомобильную экскурсию ⛳, на которой вы сможете полюбоваться необыкновенными видами и знаковыми достопримечательностями 🏛️ города Владивостока и острова Русский.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная Экскурсия по Владивостоку и о. Русский
Обзорная Экскурсия по Владивостоку и о. Русский
Городские точки притяжения Владивостока
Мы посетим самую насыщенную памятными местами часть города с его необычной архитектурой, вы побываете на главной площади «Борцам за революцию», на Спортивной и Корабельной набережной, увидите маяк «Токаревская кошка», видовую площадку, откуда открывается чарующий вид на бухту Золотой рог, мосты и другие культурные места нашего города.
Остров 🏝️ Русский — одно из любимых мест отдыха горожан
На о. Русский побываем на Новосильцевской и Великокняжеской батареи, увидим кампус ДВФУ, панораму города со стороны канала и с высоты полюбуемся панорамой мыса Вяткина. По желанию можем посетить кафе Novik Country Club на о. Русский. Вы почувствуете дух и энергию города, и неизменно захотите вернуться не раз!
Важная информация
  • Учитывая интересы и пожелания при подготовке туров включаю в маршрут именно те объекты, которые для туристов наиболее интересны;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание (комфортабельный автомобиль бизнес-класса)
  • Транспортные расходы (бензин).
Что не входит
  • Входные билеты для экскурсантов
  • Оплата платной парковки
  • Билеты в музеи (при их посещении).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная Экскурсия по Владивостоку и о. Русский
Обзорная Экскурсия по Владивостоку и о. Русский
Обзорная Экскурсия по Владивостоку и о. Русский
Обзорная Экскурсия по Владивостоку и о. Русский

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Д.
Ирина Д.
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