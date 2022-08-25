К мысу Тобизина на внедорожнике

Отправиться к местам притяжения острова Русский, посетить форт Поспелова и побывать на краю земли

5
3 отзыва
Стартуем на подготовленном внедорожнике к звезде архипелага Императрицы Евгении — острову Русский.

Вы посмотрите на стоящие на рейде корабли и маяк у самого горизонта, посетите форт Поспелова и проедете по легендарному мосту, узнаете об истории и морской славе Владивостока. А после останетесь один на один с морем на краю живописного мыса Тобизина.
К мысу Тобизина на внедорожнике
К мысу Тобизина на внедорожнике
К мысу Тобизина на внедорожнике
К мысу Тобизина на внедорожнике
К мысу Тобизина на внедорожнике
К мысу Тобизина на внедорожнике
К мысу Тобизина на внедорожнике
К мысу Тобизина на внедорожнике
К мысу Тобизина на внедорожнике
К мысу Тобизина на внедорожнике
К мысу Тобизина на внедорожнике
К мысу Тобизина на внедорожнике
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Исследовать форт Поспелова

Остров Русский — это не только природные, но и исторические локации. На внедорожнике мы доберемся до островных лабиринтов, Новосильцевской береговой батареи и форта Поспелова. Отсюда открывается отменный вид на мост, между материковым и островным Владивостоком. Вы увидите панораму города, стоящие на рейде корабли в проливе Босфор Восточный и далекий маяк на острове Скрыплева (я захвачу бинокль, чтобы его рассмотреть). И конечно, услышите об истории форта и его роли в русско-японской войне.

К мысу Тобизина!

А теперь пришло время вдохновляться красотой приморской природы! На внедорожнике мы сможем подобраться максимально близко к мысу Тобизина — одной из самых живописных точек острова Русский. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы сделать фото, насладиться морским бризом и прогулкой к краю земли. А если захотите, я расскажу о природе Приморского края и поделюсь лайфхаками местного жителя: например, где купить камчатского краба и попробовать самые вкусные гребешки в городе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ольга
25 авг 2022
Отличный маршрут, очень приятный гид Богдан: увлеченный, любящий свой край, внимательный, аккуратный.
Отличный маршрут, очень приятный гид Богдан: увлеченный, любящий свой край, внимательный, аккуратный.
А
24 авг 2022
Экскурсия была великолепна.
Провести закат на мысе - бесценно.
Писать много не буду. Было круто!
Спасибо!
А
18 авг 2022
Путешествовали к мысу Тобизина с Андреем. Прекрасная поездка! Суровые скальные выходы в морской пене, невероятные виды на соседние бухты и острова. Сделали массу отличных фотографий. Познакомились с историей о. Русский - военной и современной. Без сомнения, посетить это место нужно каждому, кто приезжает во Владивосток!

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