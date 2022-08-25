Остров Русский — это не только природные, но и исторические локации. На внедорожнике мы доберемся до островных лабиринтов, Новосильцевской береговой батареи и форта Поспелова. Отсюда открывается отменный вид на мост, между материковым и островным Владивостоком. Вы увидите панораму города, стоящие на рейде корабли в проливе Босфор Восточный и далекий маяк на острове Скрыплева (я захвачу бинокль, чтобы его рассмотреть). И конечно, услышите об истории форта и его роли в русско-японской войне.
А теперь пришло время вдохновляться красотой приморской природы! На внедорожнике мы сможем подобраться максимально близко к мысу Тобизина — одной из самых живописных точек острова Русский. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы сделать фото, насладиться морским бризом и прогулкой к краю земли. А если захотите, я расскажу о природе Приморского края и поделюсь лайфхаками местного жителя: например, где купить камчатского краба и попробовать самые вкусные гребешки в городе.