Представьте себе место, где каждый камень хранит истории героизма и мужества.
Остров Русский во Владивостоке - это не просто красивый уголок природы, но и свидетель исторических событий, важных для всей страны.
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Остров Русский во Владивостоке - это не просто красивый уголок природы, но и свидетель исторических событий, важных для всей страны.
На
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии вы:
- Пройдёте по мрачным казематам и подземным потернам фортов «Поспелова» и «князя Олега».
- Спуститесь в контрминные галереи мощнейшего форта № 9 «князя Рюрика».
- Ощутите мощь пороховых и снарядных погребов Ворошиловской и Новосильцевской береговых батарей, которые несмотря на более чем вековую историю находятся в идеальном состоянии.
- Побываете на месте гибели минного заградителя «Ворошиловск» в бухте Новик на мысе Шигино.
- Рассмотрите остров Папенберга, узнаете, что значит его название и как он связан с островом Така-Бока-Сима в заливе Нагасаки.
- Увидите, в каких условиях служили военные моряки на протяжении многих лет.
- Попробуете (по желанию) свежие морепродукты в бухте Рында или на ферме морепродуктов в бухте Воевода, где находятся руины известнейшей на Тихоокеанском флоте дисциплинарной роты «Белый лебедь».
Организационные детали
- Экскурсия автомобильная, с небольшими пешими выходами. Подходит участникам всех возрастов.
- Поедем на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — 100-200 руб. /чел.
- Возьмите с собой перекус и воду. По желанию можем заехать на обед в кафе (оплачивается отдельно).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 241 туриста
Меня зовут Александр, я коренной житель Владивостока и лицензированный гид. Хорошо знаю историю города, служил на острове Русском, пешком прошёл его периметр. Вместе со мной работает команда надёжных, лицензированных гидов. Мы любим Владивосток, знаем его историю, в нашем арсенале много авторских экскурсий по Приморскому краю. С нетерпением ждём нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олеся
26 мая 2024
Брали индивидуальную экскурсию, чтобы поближе познакомить с военной историей сына (12лет), а я с мамой хотели насладиться красотой природы.
Скажу сразу - попадание 1000%.
Александр забрал нас на автомобиле прямо от гостиницы,
Скажу сразу - попадание 1000%.
Александр забрал нас на автомобиле прямо от гостиницы,
Олег
19 апр 2024
Экскурсия будет интересна любителям военной истории и людям, не боящимся подземелий. 🫡
Александр показал нестандартные туристические места о. Русский, рассказал о защитных сооружениях г. Владивостока, людях, их построивших, и несших там службу. 👌
Александр показал нестандартные туристические места о. Русский, рассказал о защитных сооружениях г. Владивостока, людях, их построивших, и несших там службу. 👌
Екатерина
5 апр 2024
Отличная экскурсия, грамотный гид. Рекомендую.
Виктор
16 мар 2024
Пять часов поездки по острову с посещением каждого из его мест, имеющих отношение к военной истории.
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