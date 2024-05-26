Остров Русский: дальневосточный Кронштадт

Приглашаем на уникальное путешествие по Острову Русский, где история военного времени оживает перед вашими глазами
Представьте себе место, где каждый камень хранит истории героизма и мужества.

Остров Русский во Владивостоке - это не просто красивый уголок природы, но и свидетель исторических событий, важных для всей страны.

На
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этой экскурсии вы познакомитесь с мощными фортами, береговыми батареями и подземными погребами, которые десятилетиями охраняли покой региона.

Вы увидите, в каких условиях служили военные моряки, и сможете прикоснуться к истории Владивостокской крепости.

Это путешествие станет настоящим открытием для тех, кто увлекается военной историей и хочет узнать о ней все

5
4 отзыва
Остров Русский: дальневосточный Кронштадт
Остров Русский: дальневосточный Кронштадт
Остров Русский: дальневосточный Кронштадт
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На экскурсии вы:

  • Пройдёте по мрачным казематам и подземным потернам фортов «Поспелова» и «князя Олега».
  • Спуститесь в контрминные галереи мощнейшего форта № 9 «князя Рюрика».
  • Ощутите мощь пороховых и снарядных погребов Ворошиловской и Новосильцевской береговых батарей, которые несмотря на более чем вековую историю находятся в идеальном состоянии.
  • Побываете на месте гибели минного заградителя «Ворошиловск» в бухте Новик на мысе Шигино.
  • Рассмотрите остров Папенберга, узнаете, что значит его название и как он связан с островом Така-Бока-Сима в заливе Нагасаки.
  • Увидите, в каких условиях служили военные моряки на протяжении многих лет.
  • Попробуете (по желанию) свежие морепродукты в бухте Рында или на ферме морепродуктов в бухте Воевода, где находятся руины известнейшей на Тихоокеанском флоте дисциплинарной роты «Белый лебедь».

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная, с небольшими пешими выходами. Подходит участникам всех возрастов.
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — 100-200 руб. /чел.
  • Возьмите с собой перекус и воду. По желанию можем заехать на обед в кафе (оплачивается отдельно).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Олеся
26 мая 2024
Брали индивидуальную экскурсию, чтобы поближе познакомить с военной историей сына (12лет), а я с мамой хотели насладиться красотой природы.
Скажу сразу - попадание 1000%.
Александр забрал нас на автомобиле прямо от гостиницы,
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во время путешествия он очень подробно и интересно рассказывал не только о местах, где мы останавливались, но и в целом о Владивостоке.
По пути по его рекомендации мы купили вкусный квас и пирожки в монастыре, Александр угостил нас вкусным чаем из термоса, что придало нам сил и мы легко смогли спустится в форт даже там, где ступенек почти не было.
Спасибо Александру за фото, которые он сделал в нужных ракурсах, хоть всю красоту и масштаб на них невозможно передать, но для памяти это очень крутые снимки!
Вечером в гостинице сын сказал - мама, а может быть я буду учиться в ДВФУ? Настолько ему понравился рассказ Александра о том, как там учатся студенты и как там всё устроено, и конечно же сам остров Русский с его тропинками и фортами.
Рекомендую! Вы будете в восторге, если поедете на эту экскурсию с Александром!

Олег
19 апр 2024
Экскурсия будет интересна любителям военной истории и людям, не боящимся подземелий. 🫡
Александр показал нестандартные туристические места о. Русский, рассказал о защитных сооружениях г. Владивостока, людях, их построивших, и несших там службу. 👌
Экскурсия будет интересна любителям военной истории и людям, не боящимся подземелий. 🫡Экскурсия будет интересна любителям военной истории и людям, не боящимся подземелий. 🫡Экскурсия будет интересна любителям военной истории и людям, не боящимся подземелий. 🫡Экскурсия будет интересна любителям военной истории и людям, не боящимся подземелий. 🫡
Екатерина
5 апр 2024
Отличная экскурсия, грамотный гид. Рекомендую.
Виктор
16 мар 2024
Пять часов поездки по острову с посещением каждого из его мест, имеющих отношение к военной истории.
Пять часов поездки по острову с посещением каждого из его мест, имеющих отношение к военной истории.Пять часов поездки по острову с посещением каждого из его мест, имеющих отношение к военной истории.Пять часов поездки по острову с посещением каждого из его мест, имеющих отношение к военной истории.Пять часов поездки по острову с посещением каждого из его мест, имеющих отношение к военной истории.

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