Мы посетим Русский и Золотой читать дальше мосты, Дальневосточный Федеральный Университет, мыс Шмидта, мыс Вятлина, бухту Чернышёва и мыс Назимова, а также поиграем на пианино на обрыве.



Мы посетим Русский и Золотой 4.6 5 отзывов

Описание экскурсии Экскурсия по Русскому Острову Это экскурсия для тех, у кого ограничено время и бюджет, предлагающая насыщенную программу за 2,5–3 часа, чтобы увидеть основные локации Русского Острова и сделать шикарные фото. Мы посетим: Русский мост — прокатимся по самому большому в мире вантовому мосту. Золотой мост — также не оставим без внимания. Дальневосточный Федеральный Университет — самый современный кампус страны. Приморский Океанариум — проедем мимо, с возможностью высадки на обратном пути. Мыс Шмидта — один из самых живописных и высоких мысов острова. Мыс Вятлина — с большими волнами и круглыми валунами, создающими свирепый шум. Мыс Ахлестышева — где находится набережная и сёрферский лагерь. Мыс Назимова — с одноименной батареей и видом, как на купюре 2000 рублей. Пианино на обрыве — поиграем рядом с Великокняжеской батареей. В ходе интересной беседы вы узнаете исторические и занимательные факты о каждой точке маршрута на фоне завораживающих панорам и ярких локаций, которые останутся в вашей памяти надолго. За один день вы увидите главные места острова Русский — от мыса Тобизина до береговой батареи Назимова.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Русский мост

Золотой мост

Дальневосточный Федеральной Университет

Пиморский океанариум

Мыс Шмидта

Мыс Вятлина

Бухта Чернышёва

Мыс Назимова

Пианино с Великокняжеской батареей