Это экскурсия для тех, у кого ограничено время и бюджет, предлагающая насыщенную программу за 2,5–3 часа, чтобы увидеть основные локации Русского Острова и сделать шикарные фото.
Описание экскурсииЭкскурсия по Русскому Острову Это экскурсия для тех, у кого ограничено время и бюджет, предлагающая насыщенную программу за 2,5–3 часа, чтобы увидеть основные локации Русского Острова и сделать шикарные фото. Мы посетим: Русский мост — прокатимся по самому большому в мире вантовому мосту. Золотой мост — также не оставим без внимания. Дальневосточный Федеральный Университет — самый современный кампус страны. Приморский Океанариум — проедем мимо, с возможностью высадки на обратном пути. Мыс Шмидта — один из самых живописных и высоких мысов острова. Мыс Вятлина — с большими волнами и круглыми валунами, создающими свирепый шум. Мыс Ахлестышева — где находится набережная и сёрферский лагерь. Мыс Назимова — с одноименной батареей и видом, как на купюре 2000 рублей. Пианино на обрыве — поиграем рядом с Великокняжеской батареей. В ходе интересной беседы вы узнаете исторические и занимательные факты о каждой точке маршрута на фоне завораживающих панорам и ярких локаций, которые останутся в вашей памяти надолго. За один день вы увидите главные места острова Русский — от мыса Тобизина до береговой батареи Назимова.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Русский мост
- Золотой мост
- Дальневосточный Федеральной Университет
- Пиморский океанариум
- Мыс Шмидта
- Мыс Вятлина
- Бухта Чернышёва
- Мыс Назимова
- Пианино с Великокняжеской батареей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Завершение: Ваш отель/апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
12 авг 2025
В
Вадим
9 июл 2025
Ю
Юля
24 мая 2025
Хочу выразить огромную благодарность организатором и гиду Алёне по организации экскурсии по острову Русский. Очень рада, что мне посчасливилось встретить именно ее. Во Владивостоке была впервые. Алёна познакомила с Владивостоком и о. Русский, достопримечательностями, учла всё мои пожелания. Эксурсия была организована в день приезда. От путешествия только
положительные эмоции.
В
Виктория
14 мая 2025
Нам с подругой очень понравилась экскурсия) Павел все рассказал, показал все было очень интересно) Места во Владивостоке просто шикарные)
Спасибо Павлу больше за экскурсию, лучший!
Ю
Юлия
1 апр 2025
"Быстрый тур" - это точное определение этой прогулки. Наш сопровождал Денис. Проехали по всем обозначенным в туре точкам, несмотря на довольно суровую погоду в этот день (26 марта). Красоты острова
