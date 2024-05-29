15% скидка Групповая 7 часов 22 отзыва Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В Расписание: Каждый день в 9:00 от 6900 5 865 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 79 отзывов Популярное предложение Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00 от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Групповая 10 часов 230 отзывов Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток Расписание: Ежедневно в 9:00 5 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 5 часов 18 отзывов Поход на остров Шкота Начало: Ул Светланская 31. Кинотеатр «Уссури» Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 5 500 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 26 отзывов Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города от 11 999 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов 56 отзывов Путешествие по острову Русский и мысу Тобизина с гидом Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии Начало: Ваша гостиница, адрес размещения Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 6 900 ₽ за человека

Индивидуальная 4.5 часа 65 отзывов Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур из Владивостока Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке Расписание: Ежедневно по договоренности от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 54 отзыва Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке Начало: Любое место пределах города Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00 3 800 ₽ за человека

Индивидуальная 9 часов 14 отзывов Экскурсия по островам Владивостока: Русский, Тобизина, Шкота Откройте для себя уникальные уголки Приморья: морские пейзажи, исторические факты и приключение вброд Начало: Ваш отель Расписание: В любой день и в любое время по договоренности (предпочтительно выезд до 10:00) 16 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией Начало: По запросу Расписание: каждый день 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 9 отзывов Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток Расписание: Любой день, любое время 9 900 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Индивидуальная 9 часов 42 отзыва Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре Начало: Остановка «Центр», Владивосток Расписание: По договоренности от 17 590 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Джип-тур на о. Шкота + посещение морефермы и морского бассейна Начало: Центральная площадь, Владивосток Расписание: В любое удобное время 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Остров Русский и мыс Тобизина Начало: Место встречи - адрес вашего проживания Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 9 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Топ-8 мест Владивостока для фото Начало: Ваш отель / апартаменты Расписание: Ежедневно 11500 10 925 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 12 отзывов Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами Начало: Центральная площадь, Владивосток от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города 11 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 1 отзыв ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина Начало: Ваш отель / апартаменты Расписание: Ежедневно 10900 9 810 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Путешествие на остров Русский и мыс Тобизина Начало: Обговаривается с гидом по телефону Расписание: По договоренности 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути Начало: Заберем вас из любой точки города Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 9900 9 405 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Мыс Тобизина и остров Русский Начало: Удобное вам Расписание: Ежедневно в 10:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 53 отзыва Восемь лучших мест Русского Острова Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

Фотопрогулка 5 часов 4 отзыва Топ 8 Instagram мест Владивостока Начало: Ваш адрес во Владивостоке Расписание: Каждый день, утром или после обеда 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Лучшие фотолокации острова Русский Начало: Возле вашего отеля в городе Владивостоке Расписание: Каждый день утром или после обеда от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Экскурсия на полуостров Тобизина Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина) Начало: Заберу из любой точки города Расписание: По запросу 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 84 отзыва Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная Начало: Центральная площадь, Владивосток Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина Начало: Кинотеатр «Уссури» Расписание: Любой день 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа Вечерний Владивосток: экскурсия с видом на остров Русский Погрузитесь в атмосферу вечернего Владивостока, где маяки, мосты и закаты создают неповторимую картину Начало: Ул. Светланская, Центральная площадь, Владивосток Расписание: Ежедневно в 20:00 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 4.5 часа Из Европы в Азию не покидая Владивосток Начало: Ул. Светланская, 22, Владивосток Расписание: По договоренности 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг Индивидуальная 4 часа Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике Начало: Возле вашего отеля/апартаментов 11 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Полуостров Тобизина Начало: Владивосток 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский Начало: Ваш отель / апартаменты 18 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 4.5 часа Владивосток - обзорная экскурсия Начало: Мы забираем вас из отеля и привозим обратно Расписание: Каждый день, утренний выезд 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур Начало: Я заберу вас с вашего места проживания 17 500 ₽ за всё до 4 чел.