Огни вечернего города

Давайте прогуляемся по вечернему Владивостоку? В огнях фонарей и подсветки город приобретает особое очарование! Понаблюдаем за закатом, пройдемся по корабельной набережной, поднимемся на сопку и с высоты полюбуемся на городские пейзажи и окрестности. А чтобы вы точно не заскучали, я расскажу вам о первых поселенцах и военных моряках.
5
1 отзыв
Огни вечернего города
Огни вечернего города
Огни вечернего города
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Огни вечернего Владивостока

Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по вечернему Владивостоку. Этот город, омываемый водами Тихого океана, раскрывает свои тайны и красоту в вечерние часы, когда огни начинают мерцать, создавая неповторимую атмосферу.

Закат с южной точки

Наша первая остановка — самая южная точка на берегу моря. Здесь мы сможем насладиться великолепным закатом, который окрасит небо в яркие оттенки. Это момент, когда природа и город соединяются в гармонии.

Транссибирская магистраль

Далее мы проедем мимо крайней точки транссибирской магистрали. Это место, полное истории и значимости, напоминает о великих путешествиях и открытиях. Мы ощутим дух времени, когда здесь проходили первые поезда.

Морская граница

Следующая остановка — морская граница. Здесь мы сможем увидеть, как сливаются воедино море и небо, а также насладиться свежим морским воздухом. Это идеальное место для размышлений и наслаждения моментом.

Корабельная набережная

Прогулка по корабельной набережной подарит нам возможность увидеть ночной город с его огнями и отражениями в воде. Атмосфера здесь удивительная, и каждый шаг наполняет нас новыми впечатлениями.

История Владивостока

Я расскажу вам о первых поселенцах, военных моряках и кнехте, который указывает время от фонаря. Эти истории помогут лучше понять, как формировался этот уникальный город и какие события оставили след в его истории.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по вечернему Владивостоку, и вы откроете для себя его красоту и загадки!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Маяк Токаревского
  • Железнодорожный вокзал
  • Морской вокзал
  • Корабельная набережная
  • Сопка Бурачка
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Любое место
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии из Владивостока

Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
На катере
скидка
20%
83 отзыва
2.5 часа
Водная прогулка
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
Проведите вечер на катере, наслаждаясь закатом и видами на Владивосток. Прогулка по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, огни мостов и набережных ждут вас
Начало: На Катерной улице
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
3 окт в 18:00
35002 800 за человека
Ночные огни Владивостока (в группе)
На автобусе
17 отзывов
3 часа
Групповая
Ночные огни Владивостока (в группе): экскурсия по лучшим местам
Насладитесь ночными видами Владивостока на нашей групповой экскурсии. Вас ждут Нагорный парк, проспект Красоты, набережная Цесаревича и многое другое. 🚍
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
3 окт в 20:00
1 700 за человека
Магия вечернего Владивостока
На машине
41 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы
Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете
Начало: В центре города
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 800 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
ХорошоТам