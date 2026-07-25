60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На авто-пешеходной прогулке по Владивостоку вы увидите главные культурные памятники и красивейшие панорамы с видовых площадок хребта Сихотэ-Алинь.



Запечатлейте невероятные природные ландшафты, встретьтесь с Тихим океаном и прикоснитесь к истории Дальнего Востока. Ночная прогулка украсится огнями маяков, указывающими путь.



Экскурсия предлагает уникальный взгляд на Владивосток, сочетая природную красоту и богатое культурное наследие

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы - лучшее время для экскурсии во Владивостоке. В это время можно насладиться панорамными видами города и морскими пейзажами в полной мере. Погода способствует длительным прогулкам и посещению открытых площадок, таких как сопка Бурачека и парк Нагорный. Весной и осенью также можно получить удовольствие от экскурсии. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно осмотреть достопримечательности и сделать уникальные фотографии.

Сейчас август — это идеальное время.