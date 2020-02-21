60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в лучших панорамных точках Владивостока и познакомиться с историческим центром

Елена
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Елена – ваш гид
На авто-пешеходной прогулке по Владивостоку вы познакомитесь с главными культурными памятниками города и увидите красивейшие панорамы с видовых площадок хребта Сихотэ-Алинь.

Приготовьтесь запечатлеть невероятные природные ландшафты с лучших ракурсов, встретиться лицом к лицу с Тихим океаном и прикоснуться к истории освоения Дальнего Востока.

А если мы отправимся на прогулку ночью, огни маяков не дадут нам сбиться с пути!
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии60 отзывов
4.95
Город у Тихого океана
Город у Тихого океана

Что вас ожидает

Владивосток с лучших панорамных точек
Во время прогулки вы полюбуетесь лучшими ракурсами Владивостока, его первозданной природой и пейзажами Тихого океана. Побываете на полуостровах Шкота, Черкавского, Назимова и Новосильцевского, увидите Амурский и Уссурийский заливы. Остановитесь на видовых площадках горного хребта Сихотэ-Алинь и насладитесь панорамами бухт Улис, Патрокл, Диамид и Золотой Рог. Сделаете прекрасные фотографии у легендарного маяка на узкой Токаревской кошке посреди океана. А по пути я расскажу вам интересные детали о местных географических названиях, связанных с англичанами, французами, тунгусо-маньчжурами, китайцами и русскими, оставившими свой след на Востоке России.

Прогулка по историческому центру
Вы пройдете по северному берегу бухты Золотой Рог — историческому центру Владивостока, рассматривая архитектурное и культурное наследие города: Пушкинский театр, Лютеранскую кирху Св. Павла, Триумфальную арку, построенную в честь прибытия в город Цесаревича Николая. Прокатитесь на фуникулере и увидите каменных львов «Ши-цзы», охраняющих Восточный институт. Узнаете историю Тихоокеанского флота, познакомившись с парусно-винтовой шхуной «Красный Вымпел» и подводной лодкой С-56. Посетите береговые батареи Владивостокской крепости, наблюдая, как исторические постройки вплетаются в красивейшие природные ландшафты и морские пейзажи.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: поездка на фуникулере — 20 рублей в одну сторону, посещение подлодки — 100 руб/чел
  • Шхуну «Красный Вымпел» можно посетить только летом, но снаружи она всегда хорошо просматривается
  • Экскурсия проводится для детей с 10 лет
Город у Тихого океана
Город у Тихого океана
Город у Тихого океана
Город у Тихого океана
Город у Тихого океана
Город у Тихого океана
Город у Тихого океана
Город у Тихого океана
Город у Тихого океана
Город у Тихого океана
Город у Тихого океана
Город у Тихого океана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Действительный член Русского географического общества. Председатель секции «Экскурсоведения и краеведения» при Обществе изучения Амурского края. Экскурсоведение моё хобби, ставшее профессией. Это коротко о любимой работе. Интересны история освоения Дальнего Востока России и поэзия, отраженная в стихах местных авторов. И конечно же, искренний посыл любви к месту, в котором ты родился и вырос, для всех путешествующих!
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60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Отличная экскурсия, которая помогла познакомиться с городом, узнать его историю, достопримечательности, выдающихся жителей и гостей, прославивших город. Маршрут проходит от центральной площади (удобное место сбора) и плавно протекает из одной части города в другую, с возможностью фотографироваться на панорамных площадках. Елена просто и доступно рассказывает об истории города, его героически прошлом, чем он живёт сейчас в современной жизни. Не перегружает лишней информацией, обращает внимание на интересные особенности архитектуры и застройки города, даёт нужные туристам советы, где можно попить вкусный кофе, поесть фирменные пироженные и прикупить сувениров. Очень удобно передвигаться на машине, можно охватить большие расстояния, которые пешком сам не осилишь и главное согреться, что является приятным бонусом и залогом хорошего настроения:)
19 февраля 2020
Логичный маршрут и интересный рассказ
8 февраля 2020
Отличная экскурсия. Для тех, кто не был до этого во Владивостоке, поможет составить представление о городе, охватывает историческую часть города, которая производит потрясающее впечатление. Экскурсовод Елена - профессионал своего дела, прекрасный общительный человек, любящий свой город. Передвижение по маршруту экскурсии на машине позволит охватить приличную по объему территорию, а в зимнее время года спасает от переохлаждения)).
Андрей
2 февраля 2020
Экскурсия нам очень понравилась, рекомендую всем, гид великолепный
25 января 2020
Благодарю Елену за знакомство с городом. С удовольствием повторю и порекомендую всем, кто хочет узнать историю города и края, услышать гарантировано новую для себя информацию, увидеть красивые места с интересных ракурсов и просто побеседовать с чудесным человеком. Мне было очень интересно.
20 декабря 2019
Выражаю огромную благодарность Елене за проведенную экскурсию! Елена удивительный рассказчик, которого можно слушать и слушать. Мы увидели город, узнали историю и получили непередаваемые эмоции от захватывающих видов. Экскурсия потрясающая!!! Очень рекомендую и только с Еленой!!!
9 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась! Увидел профессионала в своём деле и что немаловажно – это любовь к своей профессии и постоянного самосовершенствования в этой области. Так же хочу отметить простоту передачи информации, идеальную ориентацию по городу и душевную теплоту на протяжении всей экскурсии. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
8 декабря 2019
Хорошо погуляли.
Жаль очень хотелось спать после перелета. ))
8 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Елене за интересные факты и энтузиазм в желании поведать о своем городе!
5 ноября 2019
Три часа были настолько насыщенными, что показалось, будто прошел весь день. Очень понравился сам формат экскурсии: автомобильно-пешеходный - так можно захватить больше мест, сделать маршрут более гибким и согреться в машине, если на улице не совсем прогулочная погода. А еще, конечно же, понравились шикарные познания Елены: отвечала вообще на все и любые вопросы, и по истории, и по морским тематикам. Однозначно рекомендую, если вы хотите получить общее представление о городе; после этой экскурсии легче спланировать, какие места можно посетить и рассмотреть более детально. Да и в целом после нее гуляешь уже более осознанно, понимая, что это за места, здания и их историческую ценность.
Ещё 50 отзывов

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Мы объедем живописные бухты Владивостока и насладимся вкусами самых разных морепродуктов: гребешков, мидий, устриц и даже «пятиминутки» из морского огурца — деликатеса, который подают в лучших ресторанах России. Вы побываете на ферме по выращиванию трепанга и узнаете о её работе. А еще полюбуетесь морскими пейзажами и сделаете необычные снимки.

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