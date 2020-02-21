60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Владивосток с лучших панорамных точек

Во время прогулки вы полюбуетесь лучшими ракурсами Владивостока, его первозданной природой и пейзажами Тихого океана. Побываете на полуостровах Шкота, Черкавского, Назимова и Новосильцевского, увидите Амурский и Уссурийский заливы. Остановитесь на видовых площадках горного хребта Сихотэ-Алинь и насладитесь панорамами бухт Улис, Патрокл, Диамид и Золотой Рог. Сделаете прекрасные фотографии у легендарного маяка на узкой Токаревской кошке посреди океана. А по пути я расскажу вам интересные детали о местных географических названиях, связанных с англичанами, французами, тунгусо-маньчжурами, китайцами и русскими, оставившими свой след на Востоке России.

Прогулка по историческому центру

Вы пройдете по северному берегу бухты Золотой Рог — историческому центру Владивостока, рассматривая архитектурное и культурное наследие города: Пушкинский театр, Лютеранскую кирху Св. Павла, Триумфальную арку, построенную в честь прибытия в город Цесаревича Николая. Прокатитесь на фуникулере и увидите каменных львов «Ши-цзы», охраняющих Восточный институт. Узнаете историю Тихоокеанского флота, познакомившись с парусно-винтовой шхуной «Красный Вымпел» и подводной лодкой С-56. Посетите береговые батареи Владивостокской крепости, наблюдая, как исторические постройки вплетаются в красивейшие природные ландшафты и морские пейзажи.