60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Запечатлейте невероятные природные ландшафты, встретьтесь с Тихим океаном и прикоснитесь к истории Дальнего Востока. Ночная прогулка украсится огнями маяков, указывающими путь.
Экскурсия предлагает уникальный взгляд на Владивосток, сочетая природную красоту и богатое культурное наследие
7 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Встреча с Тихим океаном
- 📸 Невероятные фотомоменты
- 🏞 Природные ландшафты
- 🏛 Культурное наследие
- 🚶♂️ Уникальные видовые площадки
- 🛳 История Тихоокеанского флота
- 🌉 Прогулка по историческому центру
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Тихий океан
- Сопка Бурачека
- Парк Нагорный
- Сопка Алексеевская
- Амурский залив
- Уссурийский залив
- Бухта Улис
- Бухта Патрокл
- Бухта Диамид
- Бухта Золотой Рог
- Токаревская кошка
- Пушкинский театр
- Лютеранская кирха Св. Павла
- Триумфальная арка
- Фуникулер
- Каменные львы «Ши-цзы»
- Парусно-винтовая шхуна «Красный Вымпел»
- Подводная лодка С-56
- Береговые батареи Владивостокской крепости
Описание экскурсии
Владивосток с лучших панорамных точек
Во время прогулки вы полюбуетесь лучшими ракурсами Владивостока, его первозданной природой и пейзажами Тихого океана. Побываете на лучших видовых площадках города, недавно открывшихся и уже став самыми популярными на полуострове Муравьева — Амурского: сопка Бурачека, парка Нагорный, сопки Алексеевской с особым геодезическим знаком. Увидите Амурский и Уссурийский заливы. Остановитесь на видовых площадках горного хребта Сихотэ-Алинь и насладитесь панорамами бухт Улис, Патрокл, Диамид и Золотой Рог. Сделаете прекрасные фотографии у легендарного маяка на узкой Токаревской кошке посреди океана. А по пути я расскажу вам интересные детали о местных географических названиях, связанных с англичанами, французами, тунгусо-маньчжурами, китайцами и русскими, оставившими свой след на Востоке России.
Панорамные площадки. История и современность
Вы окажетесь в лучших локациях Владивостока: парке Нагорном и сопке Бурачека. Проедете к лучшим панорамным площадкам, расположенным на противоположных берегах бухты Золотой Рог.
В историческом центре Владивостока рассмотрите архитектурное и культурное наследие города: Пушкинский театр, Лютеранскую кирху Св. Павла, Триумфальную арку, построенную в честь прибытия в город Цесаревича Николая. Прокатитесь на фуникулере и увидите каменных львов «Ши-цзы», охраняющих Восточный институт. Узнаете историю Тихоокеанского флота, познакомившись с парусно-винтовой шхуной «Красный Вымпел» и подводной лодкой С-56. Посетите береговые батареи Владивостокской крепости, наблюдая, как исторические постройки вплетаются в красивейшие природные ландшафты и морские пейзажи.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: поездка на фуникулере — 20 рублей в одну сторону, посещение подлодки — 100 руб/чел
- Шхуну «Красный Вымпел» можно посетить только летом, но снаружи она всегда хорошо просматривается
- Экскурсия проводится для детей с 3-х лет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Особенно впечатлили интересные факты и исторические детали, которые оживили
Печально только нынешнее проклятие города на временщиков - мэров, думающих только о наживе.
Муравьёв, Бурачёк, Арсентьев, Унтербергер и
Экскурсия проводится на комфортной машине, пунктуально.
Елена порекомендовала начать немного пораньше экскурсию, чтобы услышать полуденный залп, за что огромное спасибо,