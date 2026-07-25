60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Город у Тихого океана

Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от исторических памятников до захватывающих видов Тихого океана и Сихотэ-Алиня
На авто-пешеходной прогулке по Владивостоку вы увидите главные культурные памятники и красивейшие панорамы с видовых площадок хребта Сихотэ-Алинь.

Запечатлейте невероятные природные ландшафты, встретьтесь с Тихим океаном и прикоснитесь к истории Дальнего Востока. Ночная прогулка украсится огнями маяков, указывающими путь.

Экскурсия предлагает уникальный взгляд на Владивосток, сочетая природную красоту и богатое культурное наследие
5
246 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Встреча с Тихим океаном
  • 📸 Невероятные фотомоменты
  • 🏞 Природные ландшафты
  • 🏛 Культурное наследие
  • 🚶‍♂️ Уникальные видовые площадки
  • 🛳 История Тихоокеанского флота
  • 🌉 Прогулка по историческому центру

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы - лучшее время для экскурсии во Владивостоке. В это время можно насладиться панорамными видами города и морскими пейзажами в полной мере. Погода способствует длительным прогулкам и посещению открытых площадок, таких как сопка Бурачека и парк Нагорный. Весной и осенью также можно получить удовольствие от экскурсии. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно осмотреть достопримечательности и сделать уникальные фотографии.
Сейчас август — это идеальное время.
Город у Тихого океана
Город у Тихого океана
Город у Тихого океана

Что можно увидеть

  • Тихий океан
  • Сопка Бурачека
  • Парк Нагорный
  • Сопка Алексеевская
  • Амурский залив
  • Уссурийский залив
  • Бухта Улис
  • Бухта Патрокл
  • Бухта Диамид
  • Бухта Золотой Рог
  • Токаревская кошка
  • Пушкинский театр
  • Лютеранская кирха Св. Павла
  • Триумфальная арка
  • Фуникулер
  • Каменные львы «Ши-цзы»
  • Парусно-винтовая шхуна «Красный Вымпел»
  • Подводная лодка С-56
  • Береговые батареи Владивостокской крепости

Описание экскурсии

Владивосток с лучших панорамных точек

Во время прогулки вы полюбуетесь лучшими ракурсами Владивостока, его первозданной природой и пейзажами Тихого океана. Побываете на лучших видовых площадках города, недавно открывшихся и уже став самыми популярными на полуострове Муравьева — Амурского: сопка Бурачека, парка Нагорный, сопки Алексеевской с особым геодезическим знаком. Увидите Амурский и Уссурийский заливы. Остановитесь на видовых площадках горного хребта Сихотэ-Алинь и насладитесь панорамами бухт Улис, Патрокл, Диамид и Золотой Рог. Сделаете прекрасные фотографии у легендарного маяка на узкой Токаревской кошке посреди океана. А по пути я расскажу вам интересные детали о местных географических названиях, связанных с англичанами, французами, тунгусо-маньчжурами, китайцами и русскими, оставившими свой след на Востоке России.

Панорамные площадки. История и современность

Вы окажетесь в лучших локациях Владивостока: парке Нагорном и сопке Бурачека. Проедете к лучшим панорамным площадкам, расположенным на противоположных берегах бухты Золотой Рог.
В историческом центре Владивостока рассмотрите архитектурное и культурное наследие города: Пушкинский театр, Лютеранскую кирху Св. Павла, Триумфальную арку, построенную в честь прибытия в город Цесаревича Николая. Прокатитесь на фуникулере и увидите каменных львов «Ши-цзы», охраняющих Восточный институт. Узнаете историю Тихоокеанского флота, познакомившись с парусно-винтовой шхуной «Красный Вымпел» и подводной лодкой С-56. Посетите береговые батареи Владивостокской крепости, наблюдая, как исторические постройки вплетаются в красивейшие природные ландшафты и морские пейзажи.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: поездка на фуникулере — 20 рублей в одну сторону, посещение подлодки — 100 руб/чел
  • Шхуну «Красный Вымпел» можно посетить только летом, но снаружи она всегда хорошо просматривается
  • Экскурсия проводится для детей с 3-х лет

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3167 туристов
Действительный член Русского географического общества — Общества изучения Амурского края. Экскурсоведение моё хобби, ставшее профессией. Интересны история освоения Дальнего Востока России и поэзия, отраженная в стихах местных авторов. И конечно же, искренний посыл любви к месту, в котором ты родился и вырос, для всех путешествующих. Вместе с командой единомышленников будем рады открыть для вас секреты Дальнего Востока!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 246 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
237
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6
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2
2
1
Ю
Отличные впечатления, экскурсия очень понравилась! Александр очень увлеченно и интересно рассказал про Владивосток!
Отличные впечатления, экскурсия очень понравилась! Александр очень увлеченно и интересно рассказал про Владивосток!
Отличные впечатления, экскурсия очень понравилась! Александр очень увлеченно и интересно рассказал про Владивосток!
Отличные впечатления, экскурсия очень понравилась! Александр очень увлеченно и интересно рассказал про Владивосток!
Отличные впечатления, экскурсия очень понравилась! Александр очень увлеченно и интересно рассказал про Владивосток!
Отличные впечатления, экскурсия очень понравилась! Александр очень увлеченно и интересно рассказал про Владивосток!
Отличные впечатления, экскурсия очень понравилась! Александр очень увлеченно и интересно рассказал про Владивосток!
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О
Великолепная экскурсия! С первых минут было понятно, что нас ожидает нечто особенное. Гид был не просто рассказчиком, а настоящим мастером своего дела.
Особенно впечатлили интересные факты и исторические детали, которые оживили
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прошлое и сделали его близким и понятным. Маршрут был продуман до мелочей: мы посетили все ключевые места, но при этом не устали.
Огромное спасибо за такую увлекательную и познавательную прогулку в прошлое! Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Владивостоке с удовольствием и пользой.

Великолепная экскурсия! С первых минут было понятно, что нас ожидает нечто особенное. Гид был не просто
Великолепная экскурсия! С первых минут было понятно, что нас ожидает нечто особенное. Гид был не просто
Великолепная экскурсия! С первых минут было понятно, что нас ожидает нечто особенное. Гид был не просто
Великолепная экскурсия! С первых минут было понятно, что нас ожидает нечто особенное. Гид был не просто
Великолепная экскурсия! С первых минут было понятно, что нас ожидает нечто особенное. Гид был не просто
Великолепная экскурсия! С первых минут было понятно, что нас ожидает нечто особенное. Гид был не просто
Великолепная экскурсия! С первых минут было понятно, что нас ожидает нечто особенное. Гид был не просто
Великолепная экскурсия! С первых минут было понятно, что нас ожидает нечто особенное. Гид был не просто
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Т
замечательная, очень интересная и познавательная экскурсия, Елена отличный экскурсовод, отзывчивый человек, учитывает все пожелания, отвечает на все вопросы. всем советуем посетить данную эквскурсию.
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Лариса
Елена, большое спасибо Вам за экскурсию! Мы узнали много нового и интересного о Владивостоке и его жителях.
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н
Чудесный город. География его бесподобна. История уникальна. Рядом сказочный о. Русский. Обязательно надо посетить.
Печально только нынешнее проклятие города на временщиков - мэров, думающих только о наживе.
Муравьёв, Бурачёк, Арсентьев, Унтербергер и
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нынешние мелкотравщики. Великолепный нагорный парк, смотришь сверху, а на сопках наляпаны пики небоскрёбов. Архитекторы Владивостока тоже в доле с мэрами - сидельцами? Даже советские хрущёвки вписывали в очертания сопок. Маяк Токаревского - ул. Токаревская кошка и нет тротуаров, очень опасно ходить. Люди купаются, хотя бы одну раздевалку поставили. Экскурсоводы ссылаются на военных, которые не дают развернуться мэрам. А я думаю, что м. б. это к лучшему, страшно подумать во что бы они превратили бы о. Русский.
И горожанам надо бы скинуться на крутого логистика, да хоть и Илона Маска пригласить - решать проблему с пробками.

Чудесный город. География его бесподобна. История уникальна. Рядом сказочный о. Русский. Обязательно надо посетить.
Чудесный город. География его бесподобна. История уникальна. Рядом сказочный о. Русский. Обязательно надо посетить.
Чудесный город. География его бесподобна. История уникальна. Рядом сказочный о. Русский. Обязательно надо посетить.
Чудесный город. География его бесподобна. История уникальна. Рядом сказочный о. Русский. Обязательно надо посетить.
Чудесный город. География его бесподобна. История уникальна. Рядом сказочный о. Русский. Обязательно надо посетить.
Чудесный город. География его бесподобна. История уникальна. Рядом сказочный о. Русский. Обязательно надо посетить.
Чудесный город. География его бесподобна. История уникальна. Рядом сказочный о. Русский. Обязательно надо посетить.
Чудесный город. География его бесподобна. История уникальна. Рядом сказочный о. Русский. Обязательно надо посетить.+2
Чудесный город. География его бесподобна. История уникальна. Рядом сказочный о. Русский. Обязательно надо посетить.
Чудесный город. География его бесподобна. История уникальна. Рядом сказочный о. Русский. Обязательно надо посетить.
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Ирина
Повезло, что выбрали эту экскурсию и экскурсовода. Елена замечательный рассказчик, прекрасный человек.
Экскурсия проводится на комфортной машине, пунктуально.
Елена порекомендовала начать немного пораньше экскурсию, чтобы услышать полуденный залп, за что огромное спасибо,
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провезда про всем значимым местам города. Очень много интересного рассказала, посоветовала места, которые можно посетить самостоятельно, рассказала, где покушать. Покатались на фуникулёре. Съездили на маяк. Фотографировала на свой телефон, прислала все фотографии. Огромная благодарность за экскурсию!
В подарок увезли чудесные открытки и календарь.

Повезло, что выбрали эту экскурсию и экскурсовода. Елена замечательный рассказчик, прекрасный человек.
Повезло, что выбрали эту экскурсию и экскурсовода. Елена замечательный рассказчик, прекрасный человек.
Повезло, что выбрали эту экскурсию и экскурсовода. Елена замечательный рассказчик, прекрасный человек.
Повезло, что выбрали эту экскурсию и экскурсовода. Елена замечательный рассказчик, прекрасный человек.
Повезло, что выбрали эту экскурсию и экскурсовода. Елена замечательный рассказчик, прекрасный человек.
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