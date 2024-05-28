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интересных подробностей о городе, об архитектуре, о традициях, о важных исторических моментах. Очень удобно, что можно скорректировать маршрут и посмотреть именно то, что наиболее вас интересует. Передвигались на комфортабельном микроавтобусе, хоть нас было всего двое. В общем мы очень довольны. Рекомендую всем.