1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Весь Владивосток за 5 часов
Начало: По желанию клиента
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 мая 2024Я в восторге от экскурсии, Дмитрий профессионал в своём деле, все было прекрасно. Спасибо большое.
- ААнастасия30 апреля 2024Большое спасибо Александру за отличную экскурсию по Владивостоку! За 5 часов посмотрели все основные достопримечательности города, проехали по мостам, посетили остров Русский. Получили невероятное удовольствие и много прекрасных воспоминаний и фотографий!
- ЛЛариса25 марта 2024Были на экскурсии 22 марта 2024г. Очень понравилось! Гид Александр интересную провел экскурсию. За 5 часов и во Владивостоке достопримечательности
- ДДмитрий4 ноября 2023Владивосток портовый город днем и ночьюАлександр прекрасный гид, влюблённый в свой замечательный край и знающий его историю. Экскурсия была весьма интересной и увлекательной. Александр рассказал много
- ООльга8 сентября 2023Добро пожаловать во ВладивостокОчень рада, что гидом была Лидия Андреевна. Она такая умничка! Её интересно слушать. Человек, который знает, о чем говорит. И спасибо за то, что знает и любит поэзию.
- ММихалева30 августа 2023Владивосток портовый город днем и ночьюЭкскурсия с Александром нам очень понравилась! Удобно, что передвигаешься на машине: александр забрал нас от места проживания, можно посмотреть город
- ННаталья23 августа 2023Владивосток портовый город днем и ночьюЭкскурсию провел Игорь. Посетили основные места-визитные карточки Владивостока, прокатились на фуникулере, посмотрели на город со смотровых площадок. Особенно впечатлил Токаревский маяк. После путешествия по косе вернулись мокрые от волн и воодушевленные. Замечательная экскурсия! Рекомендую к посещению.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Железнодорожный вокзал Владивостока»
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