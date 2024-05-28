Железнодорожный вокзал Владивостока – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Железнодорожный вокзал Владивостока» во Владивостоке, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
442 отзыва
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700 за человека
Весь Владивосток за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Весь Владивосток за 5 часов
Начало: По желанию клиента
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 7 чел.
Гранд-экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    «По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
    Я в восторге от экскурсии, Дмитрий профессионал в своём деле, все было прекрасно. Спасибо большое.
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Весь Владивосток за 5 часов
    Большое спасибо Александру за отличную экскурсию по Владивостоку! За 5 часов посмотрели все основные достопримечательности города, проехали по мостам, посетили остров Русский. Получили невероятное удовольствие и много прекрасных воспоминаний и фотографий!
  • Л
    Лариса
    25 марта 2024
    Весь Владивосток за 5 часов
    Были на экскурсии 22 марта 2024г. Очень понравилось! Гид Александр интересную провел экскурсию. За 5 часов и во Владивостоке достопримечательности
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    посмотрели, и остров Русский посетили. Александр, кроме экскурсии, много чего полезного рассказал о Владивостоке: где побывать, что и где купить и др. Даже в магазины завёз и подсказал что попробовать местного производства. Спасибо ему огромное за такое внимание к клиентам!

  • Д
    Дмитрий
    4 ноября 2023
    Владивосток портовый город днем и ночью
    Александр прекрасный гид, влюблённый в свой замечательный край и знающий его историю. Экскурсия была весьма интересной и увлекательной. Александр рассказал много
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    интересных подробностей о городе, об архитектуре, о традициях, о важных исторических моментах. Очень удобно, что можно скорректировать маршрут и посмотреть именно то, что наиболее вас интересует. Передвигались на комфортабельном микроавтобусе, хоть нас было всего двое. В общем мы очень довольны. Рекомендую всем.

  • О
    Ольга
    8 сентября 2023
    Добро пожаловать во Владивосток
    Очень рада, что гидом была Лидия Андреевна. Она такая умничка! Её интересно слушать. Человек, который знает, о чем говорит. И спасибо за то, что знает и любит поэзию.
  • М
    Михалева
    30 августа 2023
    Владивосток портовый город днем и ночью
    Экскурсия с Александром нам очень понравилась! Удобно, что передвигаешься на машине: александр забрал нас от места проживания, можно посмотреть город
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    в любую погоду, экскурсия охватывает много достопримечательностей. Маяк, железнодорожный и морской вокзалы, корабельная набережная, завораживающие мосты при дневном свете и, вишенкой на торте- смотровая площадка нагорного парка - вид на ночной город в лунном свете! Спасибо, Александр, за интересный рассказ и приятную беседу!

  • Н
    Наталья
    23 августа 2023
    Владивосток портовый город днем и ночью
    Экскурсию провел Игорь. Посетили основные места-визитные карточки Владивостока, прокатились на фуникулере, посмотрели на город со смотровых площадок. Особенно впечатлил Токаревский маяк. После путешествия по косе вернулись мокрые от волн и воодушевленные. Замечательная экскурсия! Рекомендую к посещению.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Железнодорожный вокзал Владивостока»

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  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Железнодорожный вокзал Владивостока" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 445 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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