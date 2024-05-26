Маяк Токаревского – экскурсии во Владивостоке

Найдено 7 экскурсий в категории «Маяк Токаревского» во Владивостоке, цены от 5 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
2 авг в 09:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Начало: По договоренности
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за человека
Владивосток и его живописные окрестности
Индивидуальная
2 часа
Владивосток и его живописные окрестности
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 800 за всё до 3 чел.
Морская прогулка на край земли
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на край земли
Начало: Удобное вам
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Гранд-экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Монгуш
    26 мая 2024
    Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
    Были на данной экскурсии, гидом у нас была Александра, экскурсия у нас получилась чудесная и познавательная. Александра настоящий экскурсовод на
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    все 100 👍, узнали благодаря ей много интересного 😊, посетили места указанные в туре, очень красивые 😉 нам все очень даже понравилось, спасибо 🌹

  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
    Александра это отличный экскурсовод!!! 🤩🤩🤩 Готовы были бы с ней съездить ещё не на одну экскурсию, но нужно было улетать. Всё очень комфортно, не напряжно, не утомительно. Это просто очень здорово находится с таким человеком. Спасибо большое☺️☺️☺️
  • С
    Светлана
    9 мая 2024
    Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
    Чудесная гид Александра! Подробные рассказы о городе, прекрасная прогулка по местам указанным в туре. Еще и фото прекрасные! Я довольна, в восторге! Благодарю и очень всем рекомендую.
  • М
    Марина
    8 мая 2024
    «Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
    Спасибо Константину за обзорную экскурсию. Хорошие впечатления остались после прогулки по миллионке, интересных рассказах об исторических фактах и живописных мест портового города.
  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    «Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
    Экскурсия по городу с Марией оставил неизгладимое впечатление, так что захотелось переехать во Владивосток. Было всё интересно и познавательно. Огромные спасибо Маше. Экскурсовод это ее призвание
  • Е
    Екатерина
    14 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Владивостоку
    Были на экскурсии 12.04, Сергей встретил нас возле отеля в точно назначенное время, не смотря на погодные условия экскурсия состоялась.
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    Проехались по основным достопримечательным местам города Владивостока на комфортабельном автомобиле, Сергей интересный экскурсовод и собеседник, хорошо знает историю города! Спасибо ему большое ☺️

  • Н
    Наташа
    11 января 2024
    «Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
    Очень интересная экскурсия
  • Е
    Елена
    5 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Владивостоку
    Спасибо большое Сергею, за содержательную и интересную экскурсию! Побывали в разных частях города, я лучше поняла, как устроен город. Познавательные факты из истории Владивостока.
  • h
    hi+79101
    31 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Владивостоку и Русскому острову
    Отлично! Все понравилось! Благодарны экскурсоводу Людмиле за интересную экскурсию и незабываемые впечатления!
  • И
    Ирина
    22 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Владивостоку и Русскому острову
    Для подробного отзыва здесь слишком мало места, поэтому я не буду пересказывать содержание экскурсии. Оно полностью соответствует описанию. Мы увидели
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    всё обещанное. Я выскажу своё мнение об экскурсоводе. Юлия - удивительно эрудированный человек, который легко переключается с темы на тему, отвечая на вопросы туристов и, полагаю, ориентируясь на уровень и интересы конкретной группы. Она свободно владеет информацией, а не пересказывает заученный текст. Я от души желаю ей и её команде процветания.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Маяк Токаревского»

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  1. «Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
  2. Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
  3. Обзорная экскурсия по Владивостоку
  4. Владивосток и его живописные окрестности
  5. Морская прогулка на край земли
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Маяк Токаревского" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5 000 до 20 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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