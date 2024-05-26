1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
2 авг в 09:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Начало: По договоренности
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Владивосток и его живописные окрестности
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на край земли
Начало: Удобное вам
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММонгуш26 мая 2024Были на данной экскурсии, гидом у нас была Александра, экскурсия у нас получилась чудесная и познавательная. Александра настоящий экскурсовод на
- ТТатьяна21 мая 2024Александра это отличный экскурсовод!!! 🤩🤩🤩 Готовы были бы с ней съездить ещё не на одну экскурсию, но нужно было улетать. Всё очень комфортно, не напряжно, не утомительно. Это просто очень здорово находится с таким человеком. Спасибо большое☺️☺️☺️
- ССветлана9 мая 2024Чудесная гид Александра! Подробные рассказы о городе, прекрасная прогулка по местам указанным в туре. Еще и фото прекрасные! Я довольна, в восторге! Благодарю и очень всем рекомендую.
- ММарина8 мая 2024Спасибо Константину за обзорную экскурсию. Хорошие впечатления остались после прогулки по миллионке, интересных рассказах об исторических фактах и живописных мест портового города.
- ИИрина2 мая 2024Экскурсия по городу с Марией оставил неизгладимое впечатление, так что захотелось переехать во Владивосток. Было всё интересно и познавательно. Огромные спасибо Маше. Экскурсовод это ее призвание
- ЕЕкатерина14 апреля 2024Были на экскурсии 12.04, Сергей встретил нас возле отеля в точно назначенное время, не смотря на погодные условия экскурсия состоялась.
- ННаташа11 января 2024Очень интересная экскурсия
- ЕЕлена5 ноября 2023Спасибо большое Сергею, за содержательную и интересную экскурсию! Побывали в разных частях города, я лучше поняла, как устроен город. Познавательные факты из истории Владивостока.
- hhi+7910131 октября 2023Обзорная экскурсия по Владивостоку и Русскому островуОтлично! Все понравилось! Благодарны экскурсоводу Людмиле за интересную экскурсию и незабываемые впечатления!
- ИИрина22 октября 2023Обзорная экскурсия по Владивостоку и Русскому островуДля подробного отзыва здесь слишком мало места, поэтому я не буду пересказывать содержание экскурсии. Оно полностью соответствует описанию. Мы увидели
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Маяк Токаревского»
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