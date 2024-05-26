М Монгуш Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная читать дальше все 100 👍, узнали благодаря ей много интересного 😊, посетили места указанные в туре, очень красивые 😉 нам все очень даже понравилось, спасибо 🌹 Были на данной экскурсии, гидом у нас была Александра, экскурсия у нас получилась чудесная и познавательная. Александра настоящий экскурсовод на

Т Татьяна Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная Александра это отличный экскурсовод!!! 🤩🤩🤩 Готовы были бы с ней съездить ещё не на одну экскурсию, но нужно было улетать. Всё очень комфортно, не напряжно, не утомительно. Это просто очень здорово находится с таким человеком. Спасибо большое☺️☺️☺️

С Светлана Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная Чудесная гид Александра! Подробные рассказы о городе, прекрасная прогулка по местам указанным в туре. Еще и фото прекрасные! Я довольна, в восторге! Благодарю и очень всем рекомендую.

М Марина «Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу Спасибо Константину за обзорную экскурсию. Хорошие впечатления остались после прогулки по миллионке, интересных рассказах об исторических фактах и живописных мест портового города.

И Ирина «Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу Экскурсия по городу с Марией оставил неизгладимое впечатление, так что захотелось переехать во Владивосток. Было всё интересно и познавательно. Огромные спасибо Маше. Экскурсовод это ее призвание

Е Екатерина Обзорная экскурсия по Владивостоку читать дальше Проехались по основным достопримечательным местам города Владивостока на комфортабельном автомобиле, Сергей интересный экскурсовод и собеседник, хорошо знает историю города! Спасибо ему большое ☺️ Были на экскурсии 12.04, Сергей встретил нас возле отеля в точно назначенное время, не смотря на погодные условия экскурсия состоялась.

Н Наташа «Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу Очень интересная экскурсия

Е Елена Обзорная экскурсия по Владивостоку Спасибо большое Сергею, за содержательную и интересную экскурсию! Побывали в разных частях города, я лучше поняла, как устроен город. Познавательные факты из истории Владивостока.

h hi+79101 Обзорная экскурсия по Владивостоку и Русскому острову Отлично! Все понравилось! Благодарны экскурсоводу Людмиле за интересную экскурсию и незабываемые впечатления!