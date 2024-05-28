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сама идея знакомства с городом с высоты птичьего полета оказалась удачной. Расположение города позволяет лучше понять его структуру. Даже обзорная пешеходная экскурсия становится более осмысленной, когда ты видишь все сверху и можешь лучше ориентироваться. Во-вторых, Дмитрий очень компетентно и душевно делился информацией с нами. По его словам, казалось, что он знает все тайные уголки города. Мы просто наслаждались каждым моментом. Экскурсия завершилась восхитительно: закат, вечерний город, зажигание подсветки зданий и даже елочка, словно специально для нас. В-третьих, организация была на высшем уровне. Мы не ожидали, что нас будут забирать на персональном транспорте, и всегда чувствовали заботу и внимание. Когда у нас возникли проблемы во время экскурсии, сотрудники фирмы проявили свои лучшие качества, помогли нам и поддержали. Мы благодарны за такой замечательный опыт и уже планируем воспользоваться другими экскурсиями этой фирмы, уверены, что впечатлений будет не меньше.