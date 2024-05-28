1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по Владивостоку
Начало: В любом месте города
Сегодня в 15:00
14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Самые красивые видовые города Владивостока на закате
Начало: Центральная площадь
Расписание: Будни после 19.00, выходные по согласованию
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
11 июня в 11:00
13 июня в 12:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Владивосток с высоты Сопок
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лучшие виды Владивостока: эксклюзивный тур по живописным местам
Впечатляющее путешествие по видовым площадкам Владивостока, полное открытий и захватывающих панорам
Начало: Удобное вам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Поднялись на разные сопки города, погуляли по красивым паркам. Очень понравилось! И живописные места и общительность гида: он с удовольствием отвечал на разные вопросы, шутил, рассказывал историю из жизни. Вот такой должна быть экскурсия! Насыщенной и живой))
- ТТатьяна28 мая 2024Сочетание пешей прогулки с автобусными проездами к самым интересным местам города - это самое лучшее решение для экскурсии! Получила массу
- ВВалерий27 мая 2024Великолепные виды ночного Владивостока! Незабываемые впечатления! Отдельное спасибо Дмитрию, великолепный рассказчик и просто душевный человек! Даже непогода (дождь и ветер), не смогли испортить впечатление от экскурсии, только внесли своеобразного дальневосточного колорита.
- ННаталья12 мая 2024Тур с Вами-это про насыщенность (отличная подборка мест, выбор локаций позволяет качественнее познакомится с городом, доехать и подняться на те
- ММаксим3 мая 2024Прекрасный способ познакомиться с городом! Это не просто архитектура - это уникальное расположение, рельеф и природа, делающие город уникальным. Рекомендую!
- РРябых9 января 2024Не плохо. Мало истории и, собственно, экскурсии - рассказов о городе. Дороже, чем у других.
- ААнна7 ноября 202310 лучших мест ВладивостокаУ нас проводил экскурсию Алексей, 9 часов пролетели очень быстро) рассказы гида были интересные, а места которые мы увидели просто покорили! Всем советую именно эту экскурсию, если вы ограничены по времени.
- ООлег8 октября 2023Мы приняли участие в экскурсии под названием "С высоты птичьего полёта" с гидом по имени Дмитрий. Впечатления были превосходные. Во-первых,
- ООлег8 октября 202310 лучших мест ВладивостокаЭкскурсовод Людмила встретила нас на машине утром. За день мы успели посмотреть все знаковые достопримечательности Владивостока. Людмила очень интересно рассказывала
- ЕЕкатерина1 октября 2023Заблаговременно с нами связалась экскурсовод Ксения, объяснила, как добраться до места старта нашей экскурсии, прислала подробный маршрут. Вовремя началась экскурсия,
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «сопка Бурачка (Бурачок)»
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