сопка Бурачка (Бурачок) – экскурсии во Владивостоке

Найдено 7 экскурсий в категории «сопка Бурачка (Бурачок)» во Владивостоке, цены от 1 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночные огни Дальневосточной Столицы
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
70 отзывов
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500 за человека
Топ-8 мест Владивостока для фото
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925 за всё до 3 чел.
Обзорная по Владивостоку
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная по Владивостоку
Начало: В любом месте города
Сегодня в 15:00
14 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Самые красивые видовые города Владивостока на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Самые красивые видовые города Владивостока на закате
Начало: Центральная площадь
Расписание: Будни после 19.00, выходные по согласованию
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
6 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
11 июня в 11:00
13 июня в 12:00
2 900 за человека
Владивосток с высоты Сопок
Индивидуальная
5 часов
Владивосток с высоты Сопок
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.
Лучшие виды Владивостока
Индивидуальная
3 часа
Лучшие виды Владивостока: эксклюзивный тур по живописным местам
Впечатляющее путешествие по видовым площадкам Владивостока, полное открытий и захватывающих панорам
Начало: Удобное вам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Поднялись на разные сопки города, погуляли по красивым паркам. Очень понравилось! И живописные места и общительность гида: он с удовольствием отвечал на разные вопросы, шутил, рассказывал историю из жизни. Вот такой должна быть экскурсия! Насыщенной и живой))
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Сочетание пешей прогулки с автобусными проездами к самым интересным местам города - это самое лучшее решение для экскурсии! Получила массу
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    удовольствия, начиная с бронирования и заканчивая прощанием с гидом Димой после завершения экскурсии. Весь день рассматривала варианты, как попасть в новый парк, и - вуаля! - моя мечта сбылась именно на этой экскурсии! Великолепные виды города, постепенно зажигающего огни в вечернем сумраке - ну что может быть более волнующим и радостным? Наш экскурсовод - большой и надежный, интересно поведал о людях, творивших историю города - порта, города - воина, города - столицы Дальнего Востока, показал замечательные виды Владивостока с разных точек. Хотелось на прощание пожать руку гиду, что мы с удовольствием и сделали!

  • В
    Валерий
    27 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Великолепные виды ночного Владивостока! Незабываемые впечатления! Отдельное спасибо Дмитрию, великолепный рассказчик и просто душевный человек! Даже непогода (дождь и ветер), не смогли испортить впечатление от экскурсии, только внесли своеобразного дальневосточного колорита.
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Топ-8 мест Владивостока для фото
    Тур с Вами-это про насыщенность (отличная подборка мест, выбор локаций позволяет качественнее познакомится с городом, доехать и подняться на те
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    вершины, с которых можно попробовать объять необъятное хотя бы глазами);тур с вами- это про любовь к месту в котором живёшь и к делу, которым занимаешься, это помогает быть включённым в процесс. А есть места где слова излишне (бухта стеклянная, там за Вас с любовью говорит море). Тур с Вами это также про хорошую, ненавязчивую, грамотную и интересную компанию) и отличные фотографии) пусть и дальше все получается))) Успехов и развития) Буду рекомендовать обязательно)

  • М
    Максим
    3 мая 2024
    Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
    Прекрасный способ познакомиться с городом! Это не просто архитектура - это уникальное расположение, рельеф и природа, делающие город уникальным. Рекомендую!
  • Р
    Рябых
    9 января 2024
    Обзорная по Владивостоку
    Не плохо. Мало истории и, собственно, экскурсии - рассказов о городе. Дороже, чем у других.
  • А
    Анна
    7 ноября 2023
    10 лучших мест Владивостока
    У нас проводил экскурсию Алексей, 9 часов пролетели очень быстро) рассказы гида были интересные, а места которые мы увидели просто покорили! Всем советую именно эту экскурсию, если вы ограничены по времени.
  • О
    Олег
    8 октября 2023
    Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
    Мы приняли участие в экскурсии под названием "С высоты птичьего полёта" с гидом по имени Дмитрий. Впечатления были превосходные. Во-первых,
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    сама идея знакомства с городом с высоты птичьего полета оказалась удачной. Расположение города позволяет лучше понять его структуру. Даже обзорная пешеходная экскурсия становится более осмысленной, когда ты видишь все сверху и можешь лучше ориентироваться. Во-вторых, Дмитрий очень компетентно и душевно делился информацией с нами. По его словам, казалось, что он знает все тайные уголки города. Мы просто наслаждались каждым моментом. Экскурсия завершилась восхитительно: закат, вечерний город, зажигание подсветки зданий и даже елочка, словно специально для нас. В-третьих, организация была на высшем уровне. Мы не ожидали, что нас будут забирать на персональном транспорте, и всегда чувствовали заботу и внимание. Когда у нас возникли проблемы во время экскурсии, сотрудники фирмы проявили свои лучшие качества, помогли нам и поддержали. Мы благодарны за такой замечательный опыт и уже планируем воспользоваться другими экскурсиями этой фирмы, уверены, что впечатлений будет не меньше.

  • О
    Олег
    8 октября 2023
    10 лучших мест Владивостока
    Экскурсовод Людмила встретила нас на машине утром. За день мы успели посмотреть все знаковые достопримечательности Владивостока. Людмила очень интересно рассказывала
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    об истории Приморского края, о том чем сейчас живёт Владивосток. Это индивидуальная экскурсия и она заменяет несколько автобусных. Экскурсия длится целый день и можно увидеть разные Владивосток и утренний и вечерний. Мы рекомендуем брать эту экскурсию первой, так как она является идеальной обзорной. Огромное спасибо Людмиле👍

  • Е
    Екатерина
    1 октября 2023
    Самые красивые видовые города Владивостока на закате
    Заблаговременно с нами связалась экскурсовод Ксения, объяснила, как добраться до места старта нашей экскурсии, прислала подробный маршрут. Вовремя началась экскурсия,
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    в начале нам рассказали, в каких местах мы окажемся и общий план. Комфортный автомобиль, Ксения провезла нас по интересным видовым, все сопровождалось интересными рассказами (не сухими историческими фактами) о городе. Приятно были удивлены добродушием, Ксения помогала нам выбирать лучший ракурс кадра. Очень довольны! Советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «сопка Бурачка (Бурачок)»

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  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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