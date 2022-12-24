Пять эпох Приморья в очках виртуальной реальности

Пять эпох Приморья в очках виртуальной реальности
Пять эпох Приморья в очках виртуальной реальности
Пять эпох Приморья в очках виртуальной реальности
Пять эпох Приморья в очках виртуальной реальности
Пять эпох Приморья в очках виртуальной реальности
Пять эпох Приморья в очках виртуальной реальности
Ближайшие даты:
18
дек
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дек
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дек
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дек
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Что вас ожидает 🤩

  • Поселение племени Мохэ
  • Один из храмов империи Бохай
  • Рыбацкая деревня
  • Один из первых русских острогов в Приморье
  • Миллионка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем приобщиться к истории и культуре Приморского края.
Технология виртуальной реальности + специально разработанный аудиогид помогут вам в этом. Переместившись из настоящего в прошлое, вы узнаете историю освоения Приморского края, появления города Владивостока. Увидите племя Мохэ, побываете в империи Бохай, посетите рыбацкую деревушку, а также окажетесь на самой ранней стадии основания Приморья.

Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Специальное оборудование
  • Помощь сопровождающего
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, набережная Спортивной гавани
Завершение: набережная Спортивной гавани
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Встречаемся в павильоне на набережной спортивной гавани. На павильоне будет написано "Пять эпох Приморья"
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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👥Групповые🚶Пешеходные⚙️Необычные

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