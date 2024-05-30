1 чел.
По популярности
скидка
35%
Мини-группа
1 час
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас
Начало: На улице Адмирала Фокина
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
800520₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История китайского квартала «Миллионка» во Владивостоке
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, исследуя историю и культуру китайского квартала «Миллионка»
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
4 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владивосток: Историческое путешествие «Город трех границ»
Погрузитесь в историю Владивостока, где культуры мира встретились и оставили неизгладимый след
Начало: На ул. Светланской, у дома №20
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Люди дела старого Владивостока: историческая прогулка по Светланской
Откройте для себя живую историю Владивостока в компании опытного гида, прогуливаясь по знаменитой улице Светланской
Начало: В районе Семёновского сквера
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00, в среду в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии
Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Владивосток: хроники японской диаспоры
Отыскать след японской культуры и узнать о влиянии мигрантов на прогулке по городу
Начало: На улице Адмирала Фокина
Расписание: в пятницу в 13:00
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
650₽ за человека
Групповая
2 часа
Таинственная Миллионка: уникальное путешествие по историческому кварталу Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, пройдя по узким переулкам и воздушным мостикам загадочной Миллионки
Начало: На улице Адмирала Фокина
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
Сегодня в 13:00
11 июня в 13:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Японские страницы Владивостока
Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца
Начало: на центральной площади города
10 июня в 14:00
12 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и мифы Миллионки: уникальное путешествие по Владивостоку
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Миллионке, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: на улице Фокина
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток
Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток
Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Начало: По договоренности
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая прогулка «Архитектурный детектив»
Легко и весело изучить Владивосток в деталях и неожиданных ракурсах
Начало: У Николаевских триумфальных ворот
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
Начало: Сбор от места жительсва
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентин30 мая 2024Замечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающий историю своего края, легко,
- ММарина30 мая 2024Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)
- ЛЛюдмила29 мая 2024Благодаря этой поездке я лучше поняла расположения наиболее интересных объектов в городе. Эта экскурсия хорошее дополнение к экскурсии на автобусе, где гид дала очень интересную информацию по истории города, не всегда просто было ориентироваться в пространстве.
- ЕЕлена28 мая 2024Мы с мамой побывали на морской экскурсии по бухте Золотой Рог. Экскурсовод (женщина в возрасте, простите, забыла ее имя) вообще
- ААнастасия28 мая 2024Нам экскурсия очень понравилась) красивые виды, мосты, и очень интересно рассказывает экскурсовод, было познавательно) с удовольствием съездим еще раз)
- ИИрина28 мая 2024Я в восторге от экскурсии, Дмитрий профессионал в своём деле, все было прекрасно. Спасибо большое.
- ААлександра27 мая 2024Меня зовут Саша, мы с коллегой были во Владивостоке и решили на выходных сходить на какую-нибудь экскурсию. Мой коллега достаточно
- ААнастасия27 мая 2024Спасибо большое за познавательную экскурсию, которая провела экскурсовод Елена. Она истинный профессионал и любитель своего города!
- ИИрина26 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Спасибо, Александру, за теплый прием и интересные рассказы о городе. Всё прошло очень комфортно 🔥 экскурсия оправдала все ожидания 👍
- ООльга25 мая 2024Отличная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Ольга нам рассказывала увлекательную историю Миллионки, провела нас по местам, которые находятся за фасадами домов главных улиц, и куда мы бы и не догадались заглянуть самостоятельно. А настоящая история как раз там! Огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "История и архитектура" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 520 до 20 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 1389 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 19 экскурсий во Владивостоке на 2024 год по теме «История и архитектура», 1389 ⭐ отзывов, цены от 520₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август