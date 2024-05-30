Экскурсии Владивостока об истории и архитектуре

Найдено 19 экскурсий в категории «История и архитектура» во Владивостоке, цены от 520 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
🚶 Пешая
скидка
35%
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас
Начало: На улице Адмирала Фокина
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
800520 за человека
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
История китайского квартала «Миллионка» во Владивостоке
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, исследуя историю и культуру китайского квартала «Миллионка»
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
4 500 за всё до 8 чел.
Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Владивосток: Историческое путешествие «Город трех границ»
Погрузитесь в историю Владивостока, где культуры мира встретились и оставили неизгладимый след
Начало: На ул. Светланской, у дома №20
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 600 за всё до 5 чел.
Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Люди дела старого Владивостока: историческая прогулка по Светланской
Откройте для себя живую историю Владивостока в компании опытного гида, прогуливаясь по знаменитой улице Светланской
Начало: В районе Семёновского сквера
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00, в среду в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
2 000 за человека
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии
Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Владивосток: хроники японской диаспоры
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Владивосток: хроники японской диаспоры
Отыскать след японской культуры и узнать о влиянии мигрантов на прогулке по городу
Начало: На улице Адмирала Фокина
Расписание: в пятницу в 13:00
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
650 за человека
Таинственная Миллионка: город в городе
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
96 отзывов
Таинственная Миллионка: уникальное путешествие по историческому кварталу Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, пройдя по узким переулкам и воздушным мостикам загадочной Миллионки
Начало: На улице Адмирала Фокина
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
Сегодня в 13:00
11 июня в 13:00
1 300 за человека
Японские страницы Владивостока
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Японские страницы Владивостока
Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца
Начало: на центральной площади города
10 июня в 14:00
12 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Легенды и мифы Миллионки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Легенды и мифы Миллионки: уникальное путешествие по Владивостоку
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Миллионке, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: на улице Фокина
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
200 отзывов
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток
Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 600 за человека
Жемчужины города V: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
147 отзывов
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 200 за всё до 4 чел.
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
442 отзыва
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700 за человека
Вечерний Владивосток
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
141 отзыв
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток
Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
1 500 за человека
Обзорная экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Начало: По договоренности
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за человека
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Индивидуальная
4 часа
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Семейная игровая прогулка «Архитектурный детектив»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая прогулка «Архитектурный детектив»
Легко и весело изучить Владивосток в деталях и неожиданных ракурсах
Начало: У Николаевских триумфальных ворот
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
Начало: Сбор от места жительсва
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
Гранд-экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентин
    30 мая 2024
    История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
    Замечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающий историю своего края, легко,
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    доступно рассказала и показала историю становления и современную бытность китайского района Миллионка. Провела по замысловатым переулкам старого города, рассказала много интересных фактов о жизни того времени.

    Замечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающийЗамечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающийЗамечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающийЗамечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающийЗамечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающий
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
    Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)
    Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Благодаря этой поездке я лучше поняла расположения наиболее интересных объектов в городе. Эта экскурсия хорошее дополнение к экскурсии на автобусе, где гид дала очень интересную информацию по истории города, не всегда просто было ориентироваться в пространстве.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Мы с мамой побывали на морской экскурсии по бухте Золотой Рог. Экскурсовод (женщина в возрасте, простите, забыла ее имя) вообще
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    нас покорила. Она очень интересно рассказывала, показывала фото героев, про которых говорила. Было приятно слушать интересного человека, любящего свое дело. Спасибо большое, рекомендуем

  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Нам экскурсия очень понравилась) красивые виды, мосты, и очень интересно рассказывает экскурсовод, было познавательно) с удовольствием съездим еще раз)
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    «По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
    Я в восторге от экскурсии, Дмитрий профессионал в своём деле, все было прекрасно. Спасибо большое.
  • А
    Александра
    27 мая 2024
    Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
    Меня зовут Саша, мы с коллегой были во Владивостоке и решили на выходных сходить на какую-нибудь экскурсию. Мой коллега достаточно
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    консервативен, а я чуть более панк, я постаралась выбрать что-то подходящее для нас двоих, чтобы не на весь день и чтобы фокус был больше на истории города: мы путешествуем по работе и самого города не знаем и не видим. Скажу про свои ощущения: все желаемое исполнилось, Лидия рассказала про самые истоки, саму историю основания Владивостока, про первых жителей. Мне было очень интересно и я хочу знакомиться с этим городом дальше. В будущем я обязательно обращусь к Лидии за продолжением.

  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Вечерний Владивосток
    Спасибо большое за познавательную экскурсию, которая провела экскурсовод Елена. Она истинный профессионал и любитель своего города!
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Жемчужины города V: обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо, Александру, за теплый прием и интересные рассказы о городе. Всё прошло очень комфортно 🔥 экскурсия оправдала все ожидания 👍
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
    Отличная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Ольга нам рассказывала увлекательную историю Миллионки, провела нас по местам, которые находятся за фасадами домов главных улиц, и куда мы бы и не догадались заглянуть самостоятельно. А настоящая история как раз там! Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «История и архитектура»

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  3. Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
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  7. Полуостров Гамова
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