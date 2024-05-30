В Валентин История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв читать дальше доступно рассказала и показала историю становления и современную бытность китайского района Миллионка. Провела по замысловатым переулкам старого города, рассказала много интересных фактов о жизни того времени. Замечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающий историю своего края, легко,

М Марина История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)

Л Людмила Морская экскурсия «Мосты Владивостока» Благодаря этой поездке я лучше поняла расположения наиболее интересных объектов в городе. Эта экскурсия хорошее дополнение к экскурсии на автобусе, где гид дала очень интересную информацию по истории города, не всегда просто было ориентироваться в пространстве.

Е Елена Морская экскурсия «Мосты Владивостока» читать дальше нас покорила. Она очень интересно рассказывала, показывала фото героев, про которых говорила. Было приятно слушать интересного человека, любящего свое дело. Спасибо большое, рекомендуем Мы с мамой побывали на морской экскурсии по бухте Золотой Рог. Экскурсовод (женщина в возрасте, простите, забыла ее имя) вообще

А Анастасия Морская экскурсия «Мосты Владивостока» Нам экскурсия очень понравилась) красивые виды, мосты, и очень интересно рассказывает экскурсовод, было познавательно) с удовольствием съездим еще раз)

И Ирина «По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку Я в восторге от экскурсии, Дмитрий профессионал в своём деле, все было прекрасно. Спасибо большое.

А Александра Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света» читать дальше консервативен, а я чуть более панк, я постаралась выбрать что-то подходящее для нас двоих, чтобы не на весь день и чтобы фокус был больше на истории города: мы путешествуем по работе и самого города не знаем и не видим. Скажу про свои ощущения: все желаемое исполнилось, Лидия рассказала про самые истоки, саму историю основания Владивостока, про первых жителей. Мне было очень интересно и я хочу знакомиться с этим городом дальше. В будущем я обязательно обращусь к Лидии за продолжением. Меня зовут Саша, мы с коллегой были во Владивостоке и решили на выходных сходить на какую-нибудь экскурсию. Мой коллега достаточно

А Анастасия Вечерний Владивосток Спасибо большое за познавательную экскурсию, которая провела экскурсовод Елена. Она истинный профессионал и любитель своего города!

И Ирина Жемчужины города V: обзорная экскурсия Очень понравилась экскурсия! Спасибо, Александру, за теплый прием и интересные рассказы о городе. Всё прошло очень комфортно 🔥 экскурсия оправдала все ожидания 👍