Как говорят местные, во Владивостоке дефицит ровных площадей: город стоит на 7 сопках-холмах. Зато в интересных локациях нехватки здесь нет! Убедитесь в этом, разглядывая причудливый городской ландшафт из окна автомобиля, гуляя вдоль набережной и совершая восхождение на одну из местных высот. И даже не одну!
За два с небольшим часа мы увидим город с нескольких смотровых площадок в Нагорном парке и вершины сопки Крестовой. Посмотрим на заливы и бухты, побываем у маяка и послушаем море. Прокатимся на старом трамвайчике фуникулёра и поищем «тигров». Вы полюбуетесь видами и сделаете море фотографий. А я расскажу, где пряталась голубиная почта, чем занимались «соколы» недалёкого прошлого и что за «капитан Анна» жила и работала в городе.