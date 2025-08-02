Владивосток, город на семи сопках, раскрывает свои тайны на индивидуальной экскурсии.



Туристы увидят панорамы города с высоты, насладятся видами заливов и бухт, а также узнают об истории морского порта.



В программе посещение Нагорного парка и сопки Крестовой, поездка на фуникулёре и прогулка вдоль набережной. Экскурсия включает авто-пешеходные маршруты и переносится в случае дождя

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии «Владивосток - вид сверху» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для прогулок, но могут быть прохладнее. В остальное время года, несмотря на возможные дожди и ветер, можно насладиться атмосферой города, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде.

Сейчас август — это идеальное время.