Владивосток иногда называют городом «в формате 3D». Чем дальше от центра, тем больше он растёт вверх, расползается по склонам сопок, словно отвоёвывая у природы место под солнцем. Я расскажу, как застраивался и развивался город. Почему море здесь рядом — но это далеко не курорт. Вы побываете на нескольких видовых точках и в излюбленных местах уединённого и активного отдыха горожан.

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Описание

Что вас ожидает

С горки и на гору

Как говорят местные, во Владивостоке дефицит ровных площадей: город стоит на 7 сопках-холмах. Зато в интересных локациях нехватки здесь нет! Убедитесь в этом, разглядывая причудливый городской ландшафт из окна автомобиля, гуляя вдоль набережной и совершая восхождение на одну из местных высот. И даже не одну!

Ух, захватывает дух!

За два с небольшим часа мы увидим город с нескольких смотровых площадок в Нагорном парке и вершины сопки Крестовой. Посмотрим на заливы и бухты, побываем у маяка и послушаем море. Прокатимся на старом трамвайчике фуникулёра и поищем «тигров». Вы полюбуетесь видами и сделаете море фотографий. А я расскажу, где пряталась голубиная почта, чем занимались «соколы» недалёкого прошлого и что за «капитан Анна» жила и работала в городе.

Организационные детали