Владивосток - вид сверху

Осмотреть город с природных возвышенностей и лучших обзорных площадок

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Владивосток иногда называют городом «в формате 3D».

Чем дальше от центра, тем больше он растёт вверх, расползается по склонам сопок, словно отвоёвывая у природы место под солнцем. Я расскажу, как застраивался и развивался город. Почему море здесь рядом — но это далеко не курорт.

Вы побываете на нескольких видовых точках и в излюбленных местах уединённого и активного отдыха горожан.
Владивосток - вид сверху
Владивосток - вид сверху
Владивосток - вид сверху
Владивосток - вид сверху
Владивосток - вид сверху
Владивосток - вид сверху
Владивосток - вид сверху
Владивосток - вид сверху
Ближайшие даты:
22
мар
23
мар
24
мар
27
мар
29
мар
30
мар
5
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

С горки и на гору

Как говорят местные, во Владивостоке дефицит ровных площадей: город стоит на 7 сопках-холмах. Зато в интересных локациях нехватки здесь нет! Убедитесь в этом, разглядывая причудливый городской ландшафт из окна автомобиля, гуляя вдоль набережной и совершая восхождение на одну из местных высот. И даже не одну!

Ух, захватывает дух!

За два с небольшим часа мы увидим город с нескольких смотровых площадок в Нагорном парке и вершины сопки Крестовой. Посмотрим на заливы и бухты, побываем у маяка и послушаем море. Прокатимся на старом трамвайчике фуникулёра и поищем «тигров». Вы полюбуетесь видами и сделаете море фотографий. А я расскажу, где пряталась голубиная почта, чем занимались «соколы» недалёкого прошлого и что за «капитан Анна» жила и работала в городе.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия. Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсия включает небольшие подъёмы по лестницам и грунтовым тропинкам. В случае дождя прогулка переносится на другое время или день.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле площади Борцам за власть Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Выездные
Обзорные
Смотровые площадки
Природа и пейзажи

Похожие туры из Владивостока

Знакомьтесь, Владивосток
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Семен
Семен
37 отзывов
Знакомьтесь, Владивосток
Главные достопримечательности города и бухта Стеклянная на обзорной автомобильной экскурсии
центр города
Завтра
24 мар
25 мар
26 мар
7 800 за всё до 3 чел.
Владивосток, остров Русский и маяк Токаревского
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
1 отзыв
Владивосток, остров Русский и маяк Токаревского
Насыщенная обзорная экскурсия по удивительному приморскому городу и его живописным окрестностям
Ул Светланская 31
Сегодня
Завтра
24 мар
25 мар
от 98007 840 за всё до 2 чел.
Владивосток как на ладони
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
93 отзыва
Владивосток как на ладони
Вдохновиться красотой портового города с лучших обзорных площадок на авто-пешеходной прогулке
у кинотеатра Океан
24 мар
25 мар
26 мар
27 мар
7 150 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владивостоке
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ