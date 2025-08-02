Владивосток, город на семи сопках, раскрывает свои тайны на индивидуальной экскурсии.
Туристы увидят панорамы города с высоты, насладятся видами заливов и бухт, а также узнают об истории морского порта.
В программе посещение Нагорного парка и сопки Крестовой, поездка на фуникулёре и прогулка вдоль набережной. Экскурсия включает авто-пешеходные маршруты и переносится в случае дождя
Туристы увидят панорамы города с высоты, насладятся видами заливов и бухт, а также узнают об истории морского порта.
В программе посещение Нагорного парка и сопки Крестовой, поездка на фуникулёре и прогулка вдоль набережной. Экскурсия включает авто-пешеходные маршруты и переносится в случае дождя
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные панорамы города
- 🚶♂️ Интересные пешие маршруты
- 📸 Возможность сделать отличные фото
- 🕰️ Исторические факты и легенды
- 🌊 Виды на заливы и бухты
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии «Владивосток - вид сверху» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для прогулок, но могут быть прохладнее. В остальное время года, несмотря на возможные дожди и ветер, можно насладиться атмосферой города, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Нагорный парк
- Сопка Крестовая
- Маяк
Описание экскурсии
С горки и на гору
Как говорят местные, во Владивостоке дефицит ровных площадей: город стоит на 7 сопках-холмах. Зато в интересных локациях нехватки здесь нет! Убедитесь в этом, разглядывая причудливый городской ландшафт из окна автомобиля, гуляя вдоль набережной и совершая восхождение на одну из местных высот. И даже не одну!
Ух, захватывает дух!
За два с небольшим часа мы увидим город с нескольких смотровых площадок в Нагорном парке и вершины сопки Крестовой. Посмотрим на заливы и бухты, побываем у маяка и послушаем море. Прокатимся на старом трамвайчике фуникулёра и поищем «тигров». Вы полюбуетесь видами и сделаете море фотографий. А я расскажу, где пряталась голубиная почта, чем занимались «соколы» недалёкого прошлого и что за «капитан Анна» жила и работала в городе.
Организационные детали
- Это авто-пешеходная экскурсия. Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия включает небольшие подъёмы по лестницам и грунтовым тропинкам. В случае дождя прогулка переносится на другое время или день.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 668 туристов
Меня зовут Виктория. Я родилась и живу во Владивостоке, это мой город. Работаю с командой гидов. Мы хотим, чтобы вы смогли понять и полюбить этот город, узнать его судьбу, побродить
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
У меня было всего несколько часов между перелетами, чтобы посмотреть Владивосток. И экскурсия "Владивосток- вид сверху" прекрасно подошла: я успела посмотреть город и не опоздала на рейс))
Виктория - настоящий профессионал,
Виктория - настоящий профессионал,
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А
Шикарная экскурсия с шикарным гидом. Очень располагающая и внимательная Виктория показала нам все интересные точки Владивостока, которые были указаны в описании экскурсии, а также смогла оперативно изменить маршрут по нашей просьбе Спасибо большое за организацию!
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Е
Были на данной экскурсии в феврале, нам всë очень понравилось!
Виктория - очень приятный экскурсовод, рассказала много интересного об истории и современности города, прислушалась ко всем пожеланиям и оставила исключительно положительным эмоции о экскурсии и Владивостоке в целом)
Благодарим за прекрасную возможность получше познакомиться с городом и полюбоваться прекрасными видами!
Виктория - очень приятный экскурсовод, рассказала много интересного об истории и современности города, прислушалась ко всем пожеланиям и оставила исключительно положительным эмоции о экскурсии и Владивостоке в целом)
Благодарим за прекрасную возможность получше познакомиться с городом и полюбоваться прекрасными видами!
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И
Все организовано на высочайшем уровне! Спасибо гиду Татьяне за знакомство с частицей прошлой истории! Мы в восторге)))
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Интересные места, экскурсия на автомобиле, очень комфортно зимой, гид очень приятная женщина, интересно рассказала о городе
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Виктория очень доброжелательный и внимательный гид, любящий и знающий свой родной город! Она отлично владеет информацией как о древней истории так и о современном состоянии дел Владивостока. Для неё нет
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