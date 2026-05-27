Владивосток с высоты: индивидуальная экскурсия на автомобиле

За несколько часов вы посетите главные видовые площадки, откуда открываются захватывающие панорамы на море, легендарные мосты и живописные бухты.

Это индивидуальная экскурсия: только вы, ваши близкие и гид, который уделяет внимание исключительно вам. Никакой скучной теории — только живые легенды, малоизвестные факты и увлекательные истории.
Описание экскурсии

Путешествие на край земли Наша экскурсия начнется с посещения мыса Эгершельда, где высится величественный Токаревский маяк, один из старейших на Дальнем Востоке. Мы поднимемся на сопку Крестовую — одну из лучших обзорных точек, откуда бухта Золотой Рог и Владивостокский порт видны как на ладони. Историческое «сердце» города Часть экскурсии проходит в историческом центре Владивостока: мы увидим величественный железнодорожный вокзал, прогуляемся по главной площади и старейшей улице города — Светланской, выйдем к Корабельной набережной. Ключевая точка маршрута — сопка Орлиное гнездо. Это самая высокая точка в центре Владивостока, откуда открывается умопомрачительная панорама на весь город, бухту и знаменитые вантовые мосты. Знакомство с Владивостоком в вашем ритме Индивидуальная экскурсия — максимально комфортная прогулка: мы будем двигаться в вашем ритме, и если вы захотите задержаться в каком-то месте подольше или, наоборот, изменить маршрут — это не проблема. Я не стану грузить вас скучными датами и наукообразными терминами. Вместо этого вы услышите живые истории, малоизвестные факты, легенды и, возможно, пару весёлых небылиц, которые запоминаются куда лучше сухой теории. Важная информация:
Надевайте одежду по сезону и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мыс Эгершельда
  • Токаревский маяк
  • Сопка Крестовая
  • Железнодорожный вокзал
  • Центральная площадь
  • Улица Светланская
  • Корабельная набережная
  • Сопка Орлиное гнездо
  • Новосильцевская батарея
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания в черте города
Завершение: Место вашего проживания в черте города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Надевайте одежду по сезону и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

