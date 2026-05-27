Владивосток с высоты: индивидуальная экскурсия на автомобиле

За несколько часов вы посетите главные видовые площадки, откуда открываются захватывающие панорамы на море, легендарные мосты и живописные бухты.
Это индивидуальная экскурсия: только вы, ваши близкие и гид, который уделяет внимание исключительно вам. Никакой скучной теории — только живые легенды, малоизвестные факты и увлекательные истории.
Описание экскурсии
Путешествие на край земли Наша экскурсия начнется с посещения мыса Эгершельда, где высится величественный Токаревский маяк, один из старейших на Дальнем Востоке. Мы поднимемся на сопку Крестовую — одну из лучших обзорных точек, откуда бухта Золотой Рог и Владивостокский порт видны как на ладони. Историческое «сердце» города Часть экскурсии проходит в историческом центре Владивостока: мы увидим величественный железнодорожный вокзал, прогуляемся по главной площади и старейшей улице города — Светланской, выйдем к Корабельной набережной. Ключевая точка маршрута — сопка Орлиное гнездо. Это самая высокая точка в центре Владивостока, откуда открывается умопомрачительная панорама на весь город, бухту и знаменитые вантовые мосты. Знакомство с Владивостоком в вашем ритме Индивидуальная экскурсия — максимально комфортная прогулка: мы будем двигаться в вашем ритме, и если вы захотите задержаться в каком-то месте подольше или, наоборот, изменить маршрут — это не проблема. Я не стану грузить вас скучными датами и наукообразными терминами. Вместо этого вы услышите живые истории, малоизвестные факты, легенды и, возможно, пару весёлых небылиц, которые запоминаются куда лучше сухой теории. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Эгершельда
- Токаревский маяк
- Сопка Крестовая
- Железнодорожный вокзал
- Центральная площадь
- Улица Светланская
- Корабельная набережная
- Сопка Орлиное гнездо
- Новосильцевская батарея
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания в черте города
Завершение: Место вашего проживания в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Надевайте одежду по сезону и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
