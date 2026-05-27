Владивосток с высоты: индивидуальная экскурсия на автомобиле

Путешествие на край земли Наша экскурсия начнется с посещения мыса Эгершельда, где высится величественный Токаревский маяк, один из старейших на Дальнем Востоке. Мы поднимемся на сопку Крестовую — одну из лучших обзорных точек, откуда бухта Золотой Рог и Владивостокский порт видны как на ладони. Историческое «сердце» города Часть экскурсии проходит в историческом центре Владивостока: мы увидим величественный железнодорожный вокзал, прогуляемся по главной площади и старейшей улице города — Светланской, выйдем к Корабельной набережной. Ключевая точка маршрута — сопка Орлиное гнездо. Это самая высокая точка в центре Владивостока, откуда открывается умопомрачительная панорама на весь город, бухту и знаменитые вантовые мосты. Знакомство с Владивостоком в вашем ритме Индивидуальная экскурсия — максимально комфортная прогулка: мы будем двигаться в вашем ритме, и если вы захотите задержаться в каком-то месте подольше или, наоборот, изменить маршрут — это не проблема. Я не стану грузить вас скучными датами и наукообразными терминами. Вместо этого вы услышите живые истории, малоизвестные факты, легенды и, возможно, пару весёлых небылиц, которые запоминаются куда лучше сухой теории. Важная информация:

Надевайте одежду по сезону и удобную обувь.