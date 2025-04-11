Мои заказы

Встретимся у вокзала Владивостока

Составить первые впечатления о городе на неспешной прогулке
Вокзал — это место, куда приезжают и откуда отправляются в путешествия. Вот и мы начнём знакомство с городом и его историей на площади Трёх вокзалов.

В нашей программе — морской порт, Корабельная набережная, полуденный выстрел и многое другое! Вы заглянете в уголки, которые не увидишь из окна машины, и сделаете фото с неожиданных ракурсов.
Время начала: 09:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

  • Мы зайдём в здания железнодорожного и морского вокзалов Владивостока
  • Найдём следы старой постройки и солнечные часы с необычной историей
  • Отметимся у памятного знака конца Транссиба
  • Рассмотрим дом семьи Бриннеров и памятник оскароносному Юлу
  • По пути встретим здание Серой лошади. Вы узнаете, почему оно так называется
  • Доберёмся до колыбели города — Корабельной набережной
  • Поднимемся на старинную улицу Пушкинскую, где прячется множество красивых зданий
  • Прокатимся на фуникулёре — горном трамвайчике, что трудится во Владивостоке уже более 60 лет
  • И закончим маршрут у памятника Муравьёву-Амурскому и видом на бухту Золотой рог

Вы услышите о жизни города в разные периоды, первых поселенцах Владивостока и предпринимателях. А также о калейдоскопе событий и судеб, что перемешались в его истории.

Организационные детали

Владивосток холмистый город — наш маршрут включает небольшие подъёмы и спуски.

в понедельник и среду в 11:00, в пятницу в 10:30, в субботу в 09:00

Стоимость экскурсии

Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На привокзальный площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 11:00, в пятницу в 10:30, в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 486 туристов
Меня зовут Виктория. Я родилась и живу во Владивостоке, это мой город. Работаю с командой гидов. Мы хотим, чтобы вы смогли понять и полюбить этот город, узнать его судьбу, побродить
по дворикам, улицам и сопкам. А это непросто, ведь как написал Р. Рождественский «… Владивосток будто качели: вверх — вниз, вверх — вниз… Это — без наигрыша и рисовок — у океана природа учится. Это на спины щербатых сопок, сопя и кряхтя, взбираются улицы». Присоединяйтесь к нашим прогулкам!

М
Марта
11 апр 2025
спасибо за чудесную прогулку! и успехов!

