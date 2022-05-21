Три границы и Голубиный утес

Смешанная: поездка на внедорожниках и пешеходная

Смешанная: поездка на внедорожниках и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: теплую одежду, плащ и зонт.

Экскурсия не проводится в зимний период.
Три границы и Голубиный утес
Три границы и Голубиный утес
Три границы и Голубиный утес
Три границы и Голубиный утес
Три границы и Голубиный утес
Три границы и Голубиный утес

Что вас ожидает 🤩

  • Поселок Хасан
  • Река Туманная
  • Вид на пограничную вышку Китая
  • Вид на железнодорожный мост "Дружба"
  • «Кладбище кораблей»
  • Голубиный утес
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 8 дней до наступления даты экскурсии.

Вы отправитесь к самому южному участку Дальневосточного морского государственного заповедника, на границу трех государств на юге Хасанского района. Здесь сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи. Граница идёт по реке Туманная. На точке трёх границ есть памятный трёхсторонний знак. В прямой видимости пограничная вышка Китая, железнодорожный мост Дружбы через который идет сообщение с Северной Кореей.

Здесь сохранилось большое разнообразие флоры и фауны благодаря удаленности и труднодоступности этого кусочка земли.

Побережье заповедника – это 17 километров песчаной косы до пограничной реки Туманная.

Во время экскурсии можно увидеть необычные лагуны, где обитают серые цапли, а также восхититься красотой памятников природы - сопкой Сюдари и холмом “Голубиный Утес”.

Вы встретите растения, занесенные в Красную книгу, множество птичьих базаров, живописные скалы, чистейшее море и удивительные пляжи. Путешествие станет действительно незабываемым!

Внимание! На данную экскурсию допускаются только граждане Российской Федерации с паспортом.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Пятница в 06:00
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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