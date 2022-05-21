Вы отправитесь к самому южному участку Дальневосточного морского государственного заповедника, на границу трех государств на юге Хасанского района. Здесь сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи. Граница идёт по реке Туманная. На точке трёх границ есть памятный трёхсторонний знак. В прямой видимости пограничная вышка Китая, железнодорожный мост Дружбы через который идет сообщение с Северной Кореей.

Здесь сохранилось большое разнообразие флоры и фауны благодаря удаленности и труднодоступности этого кусочка земли.

Побережье заповедника – это 17 километров песчаной косы до пограничной реки Туманная.

Во время экскурсии можно увидеть необычные лагуны, где обитают серые цапли, а также восхититься красотой памятников природы - сопкой Сюдари и холмом “Голубиный Утес”.

Вы встретите растения, занесенные в Красную книгу, множество птичьих базаров, живописные скалы, чистейшее море и удивительные пляжи. Путешествие станет действительно незабываемым!

Внимание! На данную экскурсию допускаются только граждане Российской Федерации с паспортом.