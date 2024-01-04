По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Индивидуальная экскурсия во Владивостоке

Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой

Тигр на гербе Приморского края, тигр на гербе Владивостока! Приветствуем вас на земле, знаменитой полосатыми хищниками.

Вы увидите этих величественных животных в сафари-парке и, если повезёт, отыщете их следы у Шкотовских водопадов, где они так любят гулять.

А также посетите две популярные бухты, сделаете необычные снимки на пляже с самоцветами и отдохнёте на берегу моря.
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Ближайшие даты:
4
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Описание

Что вас ожидает

Приморский сафари-парк

В знаменитом дальневосточном заповеднике вы познакомитесь с хищниками Дальнего Востока. Амурский тигр, дальневосточный леопард, дикий лесной кот и многие другие представители фауны обитают здесь в условиях, максимально приближенных к естественным. Групповую часовую экскурсию проведёт местный сотрудник — он расскажет о концепции парка, спасённых животных и их повадках.

Шкотовские водопады

Каскад из водопадов — одно из самых красивых и популярных мест в Приморском крае, куда добраться нам поможет внедорожник. По дороге часто можно встретить диких животных. Вы полюбуетесь приморской тайгой, увидите базальтовые породы, а может быть, даже увидите следы тигра и кабанов. Пешеходная часть до водопада составит около 700 метров.

Игорная зона «Приморье»

Одна из четырех официальных игровых зон в России находится на берегу Уссурийского залива. Вы познакомитесь с проектом комплекса, проедете по его территории, оцените масштаб строительства и увидите уже готовые сооружения.

Бухта Лазурная

Шамору, как мы называем эту бухту, знает каждый местный житель. Мы расскажем о происхождении её названия и песнях, в которых она упоминалась. При желании в сезон здесь можно будет искупаться.

Бухта Стеклянная

В завершение вы побываете на знаменитом Стеклянном пляже, где вместо песка и гальки — самоцветы из стекла и фарфора. Вы услышите историю его образования, сможете устроить фотосессию и немного отдохнуть.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на внедорожнике и сопровождение гида
  • Мы заберём вас от гостиницы и после экскурсии доставим обратно
  • Дополнительные расходы: билеты и часовая экскурсия в сафари-парке — 700 руб. с человека
  • Перекус можем взять по дороге в автокафе
  • Экскурсию можно скорректировать и убрать пешую часть из программы, также мы можем организовать поездку для компании больше 4-х участников
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды, в сафари-парке вы присоединитесь к групповой экскурсии c местным сотрудником

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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