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По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты

Откройте для себя тигров и водопады, посетите уникальные бухты Владивостока. Идеально для любителей природы и приключений
Тигр на гербе Приморского края и Владивостока символизирует эту уникальную экскурсию. В сафари-парке вы увидите амурских тигров и других хищников в естественных условиях. Шкотовские водопады впечатляют своей красотой, а на пути можно встретить следы диких животных. Лазурная и Стеклянная бухты предложат отдых на берегу моря и фотосессию на пляже с самоцветами. Путешествие сопровождается гидом и трансфером на внедорожнике
5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐅 Увидеть амурских тигров в сафари-парке
  • 🌊 Полюбоваться Шкотовскими водопадами
  • 📸 Сделать уникальные фото на Стеклянном пляже
  • 🏞 Посетить Лазурную бухту и узнать её историю
  • 🚗 Комфортный трансфер и сопровождение гида

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться природой в полной мере. Май и сентябрь также подходят для посещения, но возможны дожди и прохладные дни. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холодную погоду и возможные осадки, что может усложнить пешие прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты

Что можно увидеть

  • Приморский сафари-парк
  • Шкотовские водопады
  • Игорная зона «Приморье»
  • Бухта Лазурная
  • Бухта Стеклянная

Описание экскурсии

Приморский сафари-парк

В знаменитом дальневосточном заповеднике вы познакомитесь с хищниками Дальнего Востока. Амурский тигр, дальневосточный леопард, дикий лесной кот и многие другие представители фауны обитают здесь в условиях, максимально приближенных к естественным. Групповую часовую экскурсию проведёт местный сотрудник — он расскажет о концепции парка, спасённых животных и их повадках.

Шкотовские водопады

Каскад из водопадов — одно из самых красивых и популярных мест в Приморском крае, куда добраться нам поможет внедорожник. По дороге часто можно встретить диких животных. Вы полюбуетесь приморской тайгой, увидите базальтовые породы, а может быть, даже увидите следы тигра и кабанов. Пешеходная часть до водопада составит около 700 метров.

Игорная зона «Приморье»

Одна из четырех официальных игровых зон в России находится на берегу Уссурийского залива. Вы познакомитесь с проектом комплекса, проедете по его территории, оцените масштаб строительства и увидите уже готовые сооружения.

Бухта Лазурная

Шамору, как мы называем эту бухту, знает каждый местный житель. Мы расскажем о происхождении её названия и песнях, в которых она упоминалась. При желании в сезон здесь можно будет искупаться.

Бухта Стеклянная

В завершение вы побываете на знаменитом Стеклянном пляже, где вместо песка и гальки — самоцветы из стекла и фарфора. Вы услышите историю его образования, сможете устроить фотосессию и немного отдохнуть.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: билеты и часовая экскурсия в сафари-парке — 900 ₽ с человека
  • Мы заберём вас от гостиницы и после экскурсии доставим обратно
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 6). Доплата за 4-, 5-, 6-го — 2000 ₽ с человека
  • Мы проводим экскурсии при любой погоде. Если хотите перенести прогулку, сообщите мне, я постараюсь подобрать другой день
  • Маршрут проходит по природным тропам, которые не оборудованы. В случае дождя или после него дорога может быть грязной. Рекомендуем надевать кроссовки с толстой подошвой, которые не жалко испачкать.
  • Летом внедорожник не нужен, поэтому, возможно, вас встретит обычная машина. В холодное время года за вами приедет автомобиль для максимальной проходимости
  • Перекус можем взять по дороге в автокафе
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды, в сафари-парке вы присоединитесь к групповой экскурсии c местным сотрудником

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 4 часа 50 минут
Провели экскурсии для 4593 туристов
Я представитель авантюрной команды гидов. Мы с коллегами будем рады познакомить вас с потрясающим воображение Приморским краем. Мы делаем то, что любим, чтобы вы полюбили то, что мы покажем!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Юлия
Экскурсия очень понравилась! Было невероятно интересно. Татьяна — прекрасный гид! Всё рассказывает понятно и увлекательно.
Чувствовалось, что человек действительно любит своё дело и отлично знает тему. Маршрут продуман, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую эту экскурсию — получите массу приятных впечатлений! 😊👍🏻👍🏻
Экскурсия очень понравилась! Было невероятно интересно. Татьяна — прекрасный гид! Всё рассказывает понятно и увлекательно.
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А
Все понравилось, спасибо. Отдельное спасибо что смогли перенести экскурсию из-за задержки рейса. Забрали в аэропорту и вернули в гостиницу. Все здорово
Все понравилось, спасибо. Отдельное спасибо что смогли перенести экскурсию из-за задержки рейса. Забрали в аэропорту и
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Е
Отличная экскурсия с гидом Романом. Маршрут выстроен идеально: успели посмотреть Сафари-парк без спешки и очередей, насладиться Шкотовскими водопадами — Роман показал лучшие ракурсы и вёл группу аккуратно по непростым тропам,
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а финалом стала бухта Стеклянная, где он открыл нам те участки, где стёклышки переливаются настоящими самоцветами.
Роман — профи своего дела: приятный, пунктуальный, с отличным чувством юмора, глубоко знает природу региона, отвечал на все вопросы и заботился о комфорте группы. Машина комфортабельная, время распределено грамотно — без ощущения гонки, но насыщенно.

Огромное спасибо за этот день! Однозначно рекомендую как одну из лучших экскурсий во Владивостоке.

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Софья
Увлекательная, отлично организованная экскурсия, с комфортными длительностью и ритмом. Большое спасибо гиду Роману за интересный рассказ и создание приятной атмосферы на прогулке. Время пролетело незаметно❤️
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Д
Очень понравился гид Роман, крайне приятно было слушать.
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Рустем
Гид/экскурсовод Анастасия Если вы попадёте к ней то считайте что Вам повезло дважды Вы узнаете и увидите все самое интересное, услышать то что не узнают другие.
Сафари парк впечатлил Рекомендую
Гид/экскурсовод Анастасия Если вы попадёте к ней то считайте что Вам повезло дважды Вы узнаете и
Гид/экскурсовод Анастасия Если вы попадёте к ней то считайте что Вам повезло дважды Вы узнаете и
Гид/экскурсовод Анастасия Если вы попадёте к ней то считайте что Вам повезло дважды Вы узнаете и
Гид/экскурсовод Анастасия Если вы попадёте к ней то считайте что Вам повезло дважды Вы узнаете и
Гид/экскурсовод Анастасия Если вы попадёте к ней то считайте что Вам повезло дважды Вы узнаете и
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