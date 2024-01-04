Тигр на гербе Приморского края, тигр на гербе Владивостока! Приветствуем вас на земле, знаменитой полосатыми хищниками. Вы увидите этих величественных животных в сафари-парке и, если повезёт, отыщете их следы у Шкотовских водопадов, где они так любят гулять. А также посетите две популярные бухты, сделаете необычные снимки на пляже с самоцветами и отдохнёте на берегу моря.

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Описание

Что вас ожидает

Приморский сафари-парк

В знаменитом дальневосточном заповеднике вы познакомитесь с хищниками Дальнего Востока. Амурский тигр, дальневосточный леопард, дикий лесной кот и многие другие представители фауны обитают здесь в условиях, максимально приближенных к естественным. Групповую часовую экскурсию проведёт местный сотрудник — он расскажет о концепции парка, спасённых животных и их повадках.

Шкотовские водопады

Каскад из водопадов — одно из самых красивых и популярных мест в Приморском крае, куда добраться нам поможет внедорожник. По дороге часто можно встретить диких животных. Вы полюбуетесь приморской тайгой, увидите базальтовые породы, а может быть, даже увидите следы тигра и кабанов. Пешеходная часть до водопада составит около 700 метров.

Игорная зона «Приморье»

Одна из четырех официальных игровых зон в России находится на берегу Уссурийского залива. Вы познакомитесь с проектом комплекса, проедете по его территории, оцените масштаб строительства и увидите уже готовые сооружения.

Бухта Лазурная

Шамору, как мы называем эту бухту, знает каждый местный житель. Мы расскажем о происхождении её названия и песнях, в которых она упоминалась. При желании в сезон здесь можно будет искупаться.

Бухта Стеклянная

В завершение вы побываете на знаменитом Стеклянном пляже, где вместо песка и гальки — самоцветы из стекла и фарфора. Вы услышите историю его образования, сможете устроить фотосессию и немного отдохнуть.

Организационные детали