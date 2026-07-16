Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться природой в полной мере. Май и сентябрь также подходят для посещения, но возможны дожди и прохладные дни. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холодную погоду и возможные осадки, что может усложнить пешие прогулки.

Тигр на гербе Приморского края и Владивостока символизирует эту уникальную экскурсию. В сафари-парке вы увидите амурских тигров и других хищников в естественных условиях. Шкотовские водопады впечатляют своей красотой, а на пути можно встретить следы диких животных. Лазурная и Стеклянная бухты предложат отдых на берегу моря и фотосессию на пляже с самоцветами. Путешествие сопровождается гидом и трансфером на внедорожнике

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приморский сафари-парк

В знаменитом дальневосточном заповеднике вы познакомитесь с хищниками Дальнего Востока. Амурский тигр, дальневосточный леопард, дикий лесной кот и многие другие представители фауны обитают здесь в условиях, максимально приближенных к естественным. Групповую часовую экскурсию проведёт местный сотрудник — он расскажет о концепции парка, спасённых животных и их повадках.

Шкотовские водопады

Каскад из водопадов — одно из самых красивых и популярных мест в Приморском крае, куда добраться нам поможет внедорожник. По дороге часто можно встретить диких животных. Вы полюбуетесь приморской тайгой, увидите базальтовые породы, а может быть, даже увидите следы тигра и кабанов. Пешеходная часть до водопада составит около 700 метров.

Игорная зона «Приморье»

Одна из четырех официальных игровых зон в России находится на берегу Уссурийского залива. Вы познакомитесь с проектом комплекса, проедете по его территории, оцените масштаб строительства и увидите уже готовые сооружения.

Бухта Лазурная

Шамору, как мы называем эту бухту, знает каждый местный житель. Мы расскажем о происхождении её названия и песнях, в которых она упоминалась. При желании в сезон здесь можно будет искупаться.

Бухта Стеклянная

В завершение вы побываете на знаменитом Стеклянном пляже, где вместо песка и гальки — самоцветы из стекла и фарфора. Вы услышите историю его образования, сможете устроить фотосессию и немного отдохнуть.

Организационные детали