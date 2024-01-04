Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Вы увидите этих величественных животных в сафари-парке и, если повезёт, отыщете их следы у Шкотовских водопадов, где они так любят гулять.
А также посетите две популярные бухты, сделаете необычные снимки на пляже с самоцветами и отдохнёте на берегу моря.
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Описание
Что вас ожидает
Приморский сафари-парк
В знаменитом дальневосточном заповеднике вы познакомитесь с хищниками Дальнего Востока. Амурский тигр, дальневосточный леопард, дикий лесной кот и многие другие представители фауны обитают здесь в условиях, максимально приближенных к естественным. Групповую часовую экскурсию проведёт местный сотрудник — он расскажет о концепции парка, спасённых животных и их повадках.
Шкотовские водопады
Каскад из водопадов — одно из самых красивых и популярных мест в Приморском крае, куда добраться нам поможет внедорожник. По дороге часто можно встретить диких животных. Вы полюбуетесь приморской тайгой, увидите базальтовые породы, а может быть, даже увидите следы тигра и кабанов. Пешеходная часть до водопада составит около 700 метров.
Игорная зона «Приморье»
Одна из четырех официальных игровых зон в России находится на берегу Уссурийского залива. Вы познакомитесь с проектом комплекса, проедете по его территории, оцените масштаб строительства и увидите уже готовые сооружения.
Бухта Лазурная
Шамору, как мы называем эту бухту, знает каждый местный житель. Мы расскажем о происхождении её названия и песнях, в которых она упоминалась. При желании в сезон здесь можно будет искупаться.
Бухта Стеклянная
В завершение вы побываете на знаменитом Стеклянном пляже, где вместо песка и гальки — самоцветы из стекла и фарфора. Вы услышите историю его образования, сможете устроить фотосессию и немного отдохнуть.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на внедорожнике и сопровождение гида
- Мы заберём вас от гостиницы и после экскурсии доставим обратно
- Дополнительные расходы: билеты и часовая экскурсия в сафари-парке — 700 руб. с человека
- Перекус можем взять по дороге в автокафе
- Экскурсию можно скорректировать и убрать пешую часть из программы, также мы можем организовать поездку для компании больше 4-х участников
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды, в сафари-парке вы присоединитесь к групповой экскурсии c местным сотрудником
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.