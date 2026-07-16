По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Откройте для себя тигров и водопады, посетите уникальные бухты Владивостока. Идеально для любителей природы и приключений
Тигр на гербе Приморского края и Владивостока символизирует эту уникальную экскурсию. В сафари-парке вы увидите амурских тигров и других хищников в естественных условиях. Шкотовские водопады впечатляют своей красотой, а на пути можно встретить следы диких животных. Лазурная и Стеклянная бухты предложат отдых на берегу моря и фотосессию на пляже с самоцветами. Путешествие сопровождается гидом и трансфером на внедорожнике
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться природой в полной мере. Май и сентябрь также подходят для посещения, но возможны дожди и прохладные дни. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холодную погоду и возможные осадки, что может усложнить пешие прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Приморский сафари-парк
Шкотовские водопады
Игорная зона «Приморье»
Бухта Лазурная
Бухта Стеклянная
Описание экскурсии
Приморский сафари-парк
В знаменитом дальневосточном заповеднике вы познакомитесь с хищниками Дальнего Востока. Амурский тигр, дальневосточный леопард, дикий лесной кот и многие другие представители фауны обитают здесь в условиях, максимально приближенных к естественным. Групповую часовую экскурсию проведёт местный сотрудник — он расскажет о концепции парка, спасённых животных и их повадках.
Шкотовские водопады
Каскад из водопадов — одно из самых красивых и популярных мест в Приморском крае, куда добраться нам поможет внедорожник. По дороге часто можно встретить диких животных. Вы полюбуетесь приморской тайгой, увидите базальтовые породы, а может быть, даже увидите следы тигра и кабанов. Пешеходная часть до водопада составит около 700 метров.
Игорная зона «Приморье»
Одна из четырех официальных игровых зон в России находится на берегу Уссурийского залива. Вы познакомитесь с проектом комплекса, проедете по его территории, оцените масштаб строительства и увидите уже готовые сооружения.
Бухта Лазурная
Шамору, как мы называем эту бухту, знает каждый местный житель. Мы расскажем о происхождении её названия и песнях, в которых она упоминалась. При желании в сезон здесь можно будет искупаться.
Бухта Стеклянная
В завершение вы побываете на знаменитом Стеклянном пляже, где вместо песка и гальки — самоцветы из стекла и фарфора. Вы услышите историю его образования, сможете устроить фотосессию и немного отдохнуть.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер и сопровождение гида
Дополнительные расходы: билеты и часовая экскурсия в сафари-парке — 900 ₽ с человека
Мы заберём вас от гостиницы и после экскурсии доставим обратно
Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 6). Доплата за 4-, 5-, 6-го — 2000 ₽ с человека
Мы проводим экскурсии при любой погоде. Если хотите перенести прогулку, сообщите мне, я постараюсь подобрать другой день
Маршрут проходит по природным тропам, которые не оборудованы. В случае дождя или после него дорога может быть грязной. Рекомендуем надевать кроссовки с толстой подошвой, которые не жалко испачкать.
Летом внедорожник не нужен, поэтому, возможно, вас встретит обычная машина. В холодное время года за вами приедет автомобиль для максимальной проходимости
Перекус можем взять по дороге в автокафе
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды, в сафари-парке вы присоединитесь к групповой экскурсии c местным сотрудником
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 4 часа 50 минут
Провели экскурсии для 4593 туристов
Я представитель авантюрной команды гидов. Мы с коллегами будем рады познакомить вас с потрясающим воображение Приморским краем. Мы делаем то, что любим, чтобы вы полюбили то, что мы покажем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
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1
–
Юлия
Экскурсия очень понравилась! Было невероятно интересно. Татьяна — прекрасный гид! Всё рассказывает понятно и увлекательно. Чувствовалось, что человек действительно любит своё дело и отлично знает тему. Маршрут продуман, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую эту экскурсию — получите массу приятных впечатлений! 😊👍🏻👍🏻
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А
Антон
Все понравилось, спасибо. Отдельное спасибо что смогли перенести экскурсию из-за задержки рейса. Забрали в аэропорту и вернули в гостиницу. Все здорово
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Е
Евгения
Отличная экскурсия с гидом Романом. Маршрут выстроен идеально: успели посмотреть Сафари-парк без спешки и очередей, насладиться Шкотовскими водопадами — Роман показал лучшие ракурсы и вёл группу аккуратно по непростым тропам, читать дальшеуменьшить
а финалом стала бухта Стеклянная, где он открыл нам те участки, где стёклышки переливаются настоящими самоцветами. Роман — профи своего дела: приятный, пунктуальный, с отличным чувством юмора, глубоко знает природу региона, отвечал на все вопросы и заботился о комфорте группы. Машина комфортабельная, время распределено грамотно — без ощущения гонки, но насыщенно.
Огромное спасибо за этот день! Однозначно рекомендую как одну из лучших экскурсий во Владивостоке.
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Софья
Увлекательная, отлично организованная экскурсия, с комфортными длительностью и ритмом. Большое спасибо гиду Роману за интересный рассказ и создание приятной атмосферы на прогулке. Время пролетело незаметно❤️
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Д
Даниил
Очень понравился гид Роман, крайне приятно было слушать.
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Рустем
Гид/экскурсовод Анастасия Если вы попадёте к ней то считайте что Вам повезло дважды Вы узнаете и увидите все самое интересное, услышать то что не узнают другие. Сафари парк впечатлил Рекомендую
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