Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике

Полюбоваться скалами, Японским морем, лесами и дикими пляжами на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю посетить фантастически живописные уголки Приморья, которые еще долго будут вам сниться! Мы поедем в места, где бирюзовое море отражает небо, а песок впитал в себя красоту белоснежных гор.

Вы насладитесь заповедной природой, услышите о местной флоре и фауне, побываете на смотровых площадках с умопомрачительным видом и влюбитесь в наш прекрасный край.
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике

Что вас ожидает

Бухта Ежовая и не только

Первым делом мы отправимся в труднодоступную бухту Ежовая — один из немногих нетронутых цивилизацией уголков Приморского края. Далее посетим заброшенный наблюдательный пункт: вы полюбуетесь замечательной панорамой Японского моря и увидите многокилометровую береговую линию. Если пожелаете, также заедем в долину Атлантов. Вы подниметесь на вершину горы, подышите чистейшим воздухом и оцените причудливые каменные глыбы небывалых размеров.

Триозерье и Приморская тайга

По пути грех не заехать в бухту Находка и на лазурное побережье Триозерья, где любят проводить время местные. Может быть, вам хочется побыть один на один с природой? В этом случае мы прогуляемся до близлежащих диких пляжей. А если вам и этого будет мало, заглянем в Приморскую тайгу: пройдем по лесу, где писал свои произведения Дерсу Узала, увидим живописный водопад и попьем горячий чай.

Организационные детали

Обычно по пути мы заезжаем в магазин и покупаем продукты на весь день. Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Константин
Константин
Всем привет! Меня зовут Костя и я с юных лет пропитан экстримом. Родился и живу по Владивостоке, катаюсь на велосипеде, серфе, сап-серфе. Хожу в увлекательные и порой авантюрные походы. Имею в арсенале проходимый внедорожник. Хотите встретить рассвет в горах или где-нибудь в безлюдной бухте? Пишите, буду рад придумать новый маршрут, который принесет нам удовольствие! А если вам вдруг нужны красивые фото и видео, у меня в запасе есть коптер, экшн камера и один из топовых телефонов: яркие снимки будут обеспечены!:)
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