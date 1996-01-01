Что вас ожидает

Бухта Ежовая и не только

Первым делом мы отправимся в труднодоступную бухту Ежовая — один из немногих нетронутых цивилизацией уголков Приморского края. Далее посетим заброшенный наблюдательный пункт: вы полюбуетесь замечательной панорамой Японского моря и увидите многокилометровую береговую линию. Если пожелаете, также заедем в долину Атлантов. Вы подниметесь на вершину горы, подышите чистейшим воздухом и оцените причудливые каменные глыбы небывалых размеров.

Триозерье и Приморская тайга

По пути грех не заехать в бухту Находка и на лазурное побережье Триозерья, где любят проводить время местные. Может быть, вам хочется побыть один на один с природой? В этом случае мы прогуляемся до близлежащих диких пляжей. А если вам и этого будет мало, заглянем в Приморскую тайгу: пройдем по лесу, где писал свои произведения Дерсу Узала, увидим живописный водопад и попьем горячий чай.

Организационные детали

Обычно по пути мы заезжаем в магазин и покупаем продукты на весь день. Еда и напитки оплачиваются отдельно.