Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Что вас ожидает

Остров Русский

Наша первая остановка — Главная гора, вторая по высоте сопка одноименного острова. Стоя на вершине, вы оцените масштаб острова, увидите форты крепости и насладитесь живописной морской панорамой. Я расскажу, как остров 🏝️ стал русским, как строились укрепления и кто любил бывать здесь. Непередаваемая атмосфера сблизит вас с местными, ведь они говорят, что дом — это вкус соли на губах и крик чаек над головой.

Шкота

Цепляясь за тонкую нить суши, мы доберемся до необитаемого острова Шкота. Безлюдный первозданный остров поразит вас дикими пляжами и скалистыми берегами. Вы узнаете, в честь кого он назван, увидите старинный маяк и остатки позиций береговой батареи, а также знаменитый мыс Тобизина — визитную карточку Владивостока.

Организационные детали