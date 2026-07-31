Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

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Русский, Шкота и мыс Тобизина - на автомобиле

Насладиться красотами природы Приморского края, исследуя загадочные острова Японского моря
Морские пейзажи, густые леса, отвесные скалы и дикие пляжи: вас очарует неповторимая природа островов архипелага императрицы Евгении.

Я покажу вам главные достопримечательности Русского и Шкота, привезу к лучшим смотровым площадкам и расскажу историю этих мест: что здесь находилось и кто жил прежде.
5
286 отзывов
Русский, Шкота и мыс Тобизина - на автомобиле
Русский, Шкота и мыс Тобизина - на автомобиле
Русский, Шкота и мыс Тобизина - на автомобиле

Описание экскурсии

Владивосток

Экскурсию мы начнем с центра города. Расскажу вам, как город стал нашенским. Проедем по Золотому и Русскому мостам — на обратном пути, конечно же, сделаем памятную фотографию на его фоне с мыса Назимова. Увидим своими глазами деловой и учебный центра города — кампус ДВФУ и постоим рядом с самым большим Океанариумом в России!

Шкота

Первой остановкой станет одно из самых красивых мест на нашем маршруте. Цепляясь за тонкую нить суши, мы доберемся до необитаемого острова Шкота. Безлюдный первозданный остров поразит вас дикими пляжами и скалистыми берегами. Вы узнаете, в честь кого он назван, увидите старинный маяк и остатки позиций береговой батареи. Спустимся, если у вас будет такое желание, на пляж с красной галькой, откуда увидим арку Трезубец, и искупаемся в Японском море.

Остров Русский

Наша вторая остановка мыс Тобизина — одно из самых живописная частей острова Русский. Стоя на вершине, вы оцените масштаб острова, увидите форты крепости и насладитесь живописной морской панорамой. Я расскажу, как остров стал русским, как строились укрепления и кто любил бывать здесь.

Организационные детали

  • Экскурсия состоится при любой погоде (исключение — штормовое предупреждение), а перенос на другую дату возможен только при наличии свободных мест. Перед бронированием уточняйте прогноз
  • Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 7 чел.). Доплата за каждого дополнительного участника свыше 3 чел. — 2500 ₽
  • Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой внедорожник, апрель-сентябрь — паркетное авто. Чаще всего мы используем авто Toyota Hilux Surf (4 места), Suzuki Jimny (3 места) и Toyota Lite Ace Noah (7 мест), Mazda CX3, Honda Freed
  • Я встречу вас в удобном месте в центре города
  • Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки. Сложность маршрута зависит от времени года и состоянии косы на о. Шкота. За день мы пройдём около 8 км с перепадами высот в 200 метров. В зимний период пеший маршрут уменьшается до 5 км в зависимости от погоды
  • Максимальное время экскурсии 8 часов. В этом время включено: купание, спуск на каменный пляж на о. Шкота, отдых на мысе, время на перекус. Зимой продолжительность может уменьшиться до 6 часов
  • Переход на остров Шкота в зимний период возможен на машине, а весной и осенью в сапогах забродниках (включены в стоимость экскурсии). Летом косу на Шкота рекомендуется переходить в купальниках и коралловых тапочках. Также возможен более экстремальный вариант похода на Шкота со спуском по веревке на каменный дикий пляж с аркой
  • По пути можем заехать в магазин и взять с собой лёгкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее)
  • При желании экскурсию можно скорректировать и убрать пешую часть из нашей программы
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

С собой возьмите:

  • Солнцезащитные вещи и крем в солнечную погоду
  • Треккинговые кроссовки либо другую удобную обувь на хорошей подошве, ветровку. Перчатки для спуска по веревке на дикий пляж
  • Воду (1 л на чел.) и лёгкий перекус (можем заехать в магазин по дороге)
  • Летом для перехода на косу Шкота — купальники и коралловые тапочки

Дополнительно:

  • К Шкота можно добавить ферму морепродуктов + 3500 ₽. В стоимость включён трансфер и ожидание гида, отдельно оплачивается экскурсия 500 ₽ за чел. и обед
  • Стеклянный пляж + 3000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Заберем от гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 4 часа 50 минут
Провели экскурсии для 4593 туристов
Я представитель авантюрной команды гидов. Мы с коллегами будем рады познакомить вас с потрясающим воображение Приморским краем. Мы делаем то, что любим, чтобы вы полюбили то, что мы покажем!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 286 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
277
4
2
3
4
2
2
1
1
А
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные точки на острове и, конечно же, про флору и фауну, знает много растений, было
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интересно послушать. Умело завлек детей, активно отвечал на их вопросы, и оставил им много ярких эмоций о данных местах. Учитывал наши пожелания, если кто-то хотел, то шел по более простому маршруту. Показывал красивые места, где можно сделать фото, и благодаря Роману у нас много красивых моментов не только в памяти! Было супер интересно и запоминающиеся!!!
А так же отдельное спасибо за то что рассказал, где можно вкусно покушать и купить морепродукты!

Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные+8
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные
Путешествие очень понравилось, не обошлось и без приключений) Гид Роман очень подробно рассказывал про город, военные
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Ю
Идеальный день.

Нашим гидом был Антон, и мы остались в полном восторге.

Ездили на остров Русский и Шкота, на мыс Тобизина, спускались на каменный пляж. По нашей просьбе мы заехали на ферму,
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где купили свежейших гребешков и устриц и устроили пикник на пляже.
С Антоном было очень комфортно путешествовать, мы много разговаривали, задавали вопросы. Он везде давал нам столько времени, сколько нужно и сделал отличные фото.

Спасибо Антону, что воплотил в жизнь наш день мечты во Владивостоке.

Идеальный день.
Идеальный день.
Идеальный день.
Идеальный день.
Идеальный день.
Идеальный день.
Идеальный день.
Идеальный день.
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Надежда
Были во Владивостоке всего несколько дней, 22-23 февраля, и несомненным было желание поехать на остров Русский и остров Шкота! У нас была достаточно большая группа – 6 человек (без детей,
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возраст 28 – 45 лет).
Спасибо Константину и Алене, что смогли нам показать эти чудесные места. Нашим гидом и водителем была Алена – человек, который знает о родном крае если не все, то ОЧЕНЬ много интересного, как с бытовой точки зрения (куда сходить вечером в городе, когда лучше приезжать во Владивосток отдыхать, где закупаться морепродуктами для гостинцев и т. д.), так и исторические, географические, ботанические особенности региона – человек действительно сертифицированный и профессиональный гид.
Немного не повезло с машиной - старенькая, убитая, но зато, как уверили Константин, проверенная временим и дорогами, машина. Я так поняла, что машины у них разные и конечно максимально комфортно было бы отправиться на экскурсию максимум 4 человека, но нас было шестеро и все горели желание, несмотря на ветренную морозную погоду, отправиться смотреть красоты Дальнего Востока.
Старенькая и подубитая машина – это единственный небольшой минус, который можно было отметить. Все остальное было просто на ВЫСШЕМ уровне. Алена приехала вовремя. Было просто обсудить и договориться с тем как будет построено наше путешествие (нужно в магазин, мы заезжали в магазин, нужно изменить маршрут и посмотреть что-то, что не было указано в описании экскурсии, то Алена с легкостью согласилась нам это показать и подсказала, как это будет удобно сделать).
Экскурсия получилась очень насыщенной, интересной и при этом комфортной. Мы никуда не торопились, шли в своем темпе, останавливались на небольшие привалы для фото или переуксов. Алена оказался невероятно увлечённым своим делом человеком — рассказывала не только исторические и географические факты, но и много любопытных деталей о жизни Владивостока, природе Приморья и самих островах. Благодаря этому поездка получилась живой, очень атмосферной и душевной.
Остров Русский впечатлил своими масштабами, красивыми видами, бухтами и историческими объектами. Особенно понравилось, что у нас было достаточно времени, чтобы спокойно всё посмотреть, сделать фотографии и просто насладиться природой.
А остров Шкота — это вообще отдельная любовь! Потрясающая дикая природа, невероятные виды на море, скалы и ощущение настоящего приключения. Переход по косе на остров добавил особого колорита. Такое место точно остаётся в памяти надолго. Очень хочется вернуться туда летом, когда можно купаться и загорать.
Организация экскурсии была на высоте: всё чётко, продуманно и без спешки. Чувствовалось, что маршрут хорошо выверен, а Алена действительно заботилась о том, чтобы всем участникам было интересно и комфортно.
Огромное спасибо за этот день от всей нашей большой компании, за впечатления и эмоции! Если будете во Владивостоке — обязательно советую съездить на эту экскурсию. Это отличный способ увидеть уникальную природу и почувствовать атмосферу этих удивительных мест.

Были во Владивостоке всего несколько дней, 22-23 февраля, и несомненным было желание поехать на остров Русский
Были во Владивостоке всего несколько дней, 22-23 февраля, и несомненным было желание поехать на остров Русский
Были во Владивостоке всего несколько дней, 22-23 февраля, и несомненным было желание поехать на остров Русский
Были во Владивостоке всего несколько дней, 22-23 февраля, и несомненным было желание поехать на остров Русский
Были во Владивостоке всего несколько дней, 22-23 февраля, и несомненным было желание поехать на остров Русский
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Анатолий
Спасибо Евгению, который сопровождал нас на данной экскурсии. Посетили много красивых мест на острове Русский и острове Шкота (до которого шли вброд по косе это стоило того). Рекомендую данную экскурсию/маршрут к посещению. Не пожалеете.
Спасибо Евгению, который сопровождал нас на данной экскурсии. Посетили много красивых мест на острове Русский и
Спасибо Евгению, который сопровождал нас на данной экскурсии. Посетили много красивых мест на острове Русский и
Спасибо Евгению, который сопровождал нас на данной экскурсии. Посетили много красивых мест на острове Русский и
Спасибо Евгению, который сопровождал нас на данной экскурсии. Посетили много красивых мест на острове Русский и
Спасибо Евгению, который сопровождал нас на данной экскурсии. Посетили много красивых мест на острове Русский и
Спасибо Евгению, который сопровождал нас на данной экскурсии. Посетили много красивых мест на острове Русский и
Спасибо Евгению, который сопровождал нас на данной экскурсии. Посетили много красивых мест на острове Русский и
Спасибо Евгению, который сопровождал нас на данной экскурсии. Посетили много красивых мест на острове Русский и+2
Спасибо Евгению, который сопровождал нас на данной экскурсии. Посетили много красивых мест на острове Русский и
Спасибо Евгению, который сопровождал нас на данной экскурсии. Посетили много красивых мест на острове Русский и
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Анна
Очень классная экскурсия. Ничего лишнего: все самые красивые локации с комфортом в приятной компании гида Антона.
Очень классная экскурсия. Ничего лишнего: все самые красивые локации с комфортом в приятной компании гида Антона.
Очень классная экскурсия. Ничего лишнего: все самые красивые локации с комфортом в приятной компании гида Антона.
Очень классная экскурсия. Ничего лишнего: все самые красивые локации с комфортом в приятной компании гида Антона.
Очень классная экскурсия. Ничего лишнего: все самые красивые локации с комфортом в приятной компании гида Антона.
Очень классная экскурсия. Ничего лишнего: все самые красивые локации с комфортом в приятной компании гида Антона.
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И
Остались очень довольны экскурсией! Нам очень повезло с погодой, но прежде всего с гидом Аленой!!! Прекрасная организация поездки, очень профессионально, информативно, интересно, легко, благожелательно, а главное с большой заботой и
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вниманием к гостям, а также стремлением показать и рассказать все самое интересное!
Алена, ещё раз спасибо за прекрасный день, который надолго останется в памяти и на многочисленных фотографиях!
Всем от души рекомендуем! 👍👍👍

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