Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

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На внедорожнике к островам Русский и Шкота

Насладиться красотами природы Владивостокского края, исследуя загадочные острова Японского моря

Константин
Константин – Гид из Владивостока
Морские пейзажи, густые леса, отвесные скалы и дикие пляжи: вас очарует неповторимая природа островов архипелага императрицы Евгении.

Я покажу вам главные достопримечательности 🏛️ Русского и Шкоты, привезу к лучшим смотровым площадкам и расскажу историю 📖 этих мест: что здесь находилось и кто жил прежде.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 750 ₽ за экскурсию

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На внедорожнике к островам Русский и Шкота
На внедорожнике к островам Русский и Шкота

Что вас ожидает

Остров Русский
Наша первая остановка — Главная гора, вторая по высоте сопка одноименного острова. Стоя на вершине, вы оцените масштаб острова, увидите форты крепости и насладитесь живописной морской панорамой. Я расскажу, как остров 🏝️ стал русским, как строились укрепления и кто любил бывать здесь. Непередаваемая атмосфера сблизит вас с местными, ведь они говорят, что дом — это вкус соли на губах и крик чаек над головой.

Шкота
Цепляясь за тонкую нить суши, мы доберемся до необитаемого острова Шкота. Безлюдный первозданный остров поразит вас дикими пляжами и скалистыми берегами. Вы узнаете, в честь кого он назван, увидите старинный маяк и остатки позиций береговой батареи, а также знаменитый мыс Тобизина — визитную карточку Владивостока.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на джипе Toyota Hilux Surf
  • Обед не предусмотрен: возьмите с собой еду на перекус
Начало и место завершения
🚩 по договоренности во Владивостоке
На внедорожнике к островам Русский и Шкота
На внедорожнике к островам Русский и Шкота
На внедорожнике к островам Русский и Шкота
На внедорожнике к островам Русский и Шкота

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Всем привет! Меня зовут Константин. Я родился и вырос во Владивостоке. Любовь к путешествиям по краю пришла случайно, все началось с постройки моста на остров Русский, где все было таинственное и неизведанное. Приморский край для меня не просто дом. Это свобода! Свобода души и тела, сочетание удивительных песчаных пляжей с красотой гор и леса.
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