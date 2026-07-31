Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Я покажу вам главные достопримечательности Русского и Шкота, привезу к лучшим смотровым площадкам и расскажу историю этих мест: что здесь находилось и кто жил прежде.
Описание экскурсии
Владивосток
Экскурсию мы начнем с центра города. Расскажу вам, как город стал нашенским. Проедем по Золотому и Русскому мостам — на обратном пути, конечно же, сделаем памятную фотографию на его фоне с мыса Назимова. Увидим своими глазами деловой и учебный центра города — кампус ДВФУ и постоим рядом с самым большим Океанариумом в России!
Шкота
Первой остановкой станет одно из самых красивых мест на нашем маршруте. Цепляясь за тонкую нить суши, мы доберемся до необитаемого острова Шкота. Безлюдный первозданный остров поразит вас дикими пляжами и скалистыми берегами. Вы узнаете, в честь кого он назван, увидите старинный маяк и остатки позиций береговой батареи. Спустимся, если у вас будет такое желание, на пляж с красной галькой, откуда увидим арку Трезубец, и искупаемся в Японском море.
Остров Русский
Наша вторая остановка мыс Тобизина — одно из самых живописная частей острова Русский. Стоя на вершине, вы оцените масштаб острова, увидите форты крепости и насладитесь живописной морской панорамой. Я расскажу, как остров стал русским, как строились укрепления и кто любил бывать здесь.
Организационные детали
- Экскурсия состоится при любой погоде (исключение — штормовое предупреждение), а перенос на другую дату возможен только при наличии свободных мест. Перед бронированием уточняйте прогноз
- Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока
- Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 7 чел.). Доплата за каждого дополнительного участника свыше 3 чел. — 2500 ₽
- Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой внедорожник, апрель-сентябрь — паркетное авто. Чаще всего мы используем авто Toyota Hilux Surf (4 места), Suzuki Jimny (3 места) и Toyota Lite Ace Noah (7 мест), Mazda CX3, Honda Freed
- Я встречу вас в удобном месте в центре города
- Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки. Сложность маршрута зависит от времени года и состоянии косы на о. Шкота. За день мы пройдём около 8 км с перепадами высот в 200 метров. В зимний период пеший маршрут уменьшается до 5 км в зависимости от погоды
- Максимальное время экскурсии 8 часов. В этом время включено: купание, спуск на каменный пляж на о. Шкота, отдых на мысе, время на перекус. Зимой продолжительность может уменьшиться до 6 часов
- Переход на остров Шкота в зимний период возможен на машине, а весной и осенью в сапогах забродниках (включены в стоимость экскурсии). Летом косу на Шкота рекомендуется переходить в купальниках и коралловых тапочках. Также возможен более экстремальный вариант похода на Шкота со спуском по веревке на каменный дикий пляж с аркой
- По пути можем заехать в магазин и взять с собой лёгкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее)
- При желании экскурсию можно скорректировать и убрать пешую часть из нашей программы
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
С собой возьмите:
- Солнцезащитные вещи и крем в солнечную погоду
- Треккинговые кроссовки либо другую удобную обувь на хорошей подошве, ветровку. Перчатки для спуска по веревке на дикий пляж
- Воду (1 л на чел.) и лёгкий перекус (можем заехать в магазин по дороге)
- Летом для перехода на косу Шкота — купальники и коралловые тапочки
Дополнительно:
- К Шкота можно добавить ферму морепродуктов + 3500 ₽. В стоимость включён трансфер и ожидание гида, отдельно оплачивается экскурсия 500 ₽ за чел. и обед
- Стеклянный пляж + 3000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Нашим гидом был Антон, и мы остались в полном восторге.
Ездили на остров Русский и Шкота, на мыс Тобизина, спускались на каменный пляж. По нашей просьбе мы заехали на ферму,