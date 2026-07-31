Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

читать дальше уменьшить

возраст 28 – 45 лет).

Спасибо Константину и Алене, что смогли нам показать эти чудесные места. Нашим гидом и водителем была Алена – человек, который знает о родном крае если не все, то ОЧЕНЬ много интересного, как с бытовой точки зрения (куда сходить вечером в городе, когда лучше приезжать во Владивосток отдыхать, где закупаться морепродуктами для гостинцев и т. д.), так и исторические, географические, ботанические особенности региона – человек действительно сертифицированный и профессиональный гид.

Немного не повезло с машиной - старенькая, убитая, но зато, как уверили Константин, проверенная временим и дорогами, машина. Я так поняла, что машины у них разные и конечно максимально комфортно было бы отправиться на экскурсию максимум 4 человека, но нас было шестеро и все горели желание, несмотря на ветренную морозную погоду, отправиться смотреть красоты Дальнего Востока.

Старенькая и подубитая машина – это единственный небольшой минус, который можно было отметить. Все остальное было просто на ВЫСШЕМ уровне. Алена приехала вовремя. Было просто обсудить и договориться с тем как будет построено наше путешествие (нужно в магазин, мы заезжали в магазин, нужно изменить маршрут и посмотреть что-то, что не было указано в описании экскурсии, то Алена с легкостью согласилась нам это показать и подсказала, как это будет удобно сделать).

Экскурсия получилась очень насыщенной, интересной и при этом комфортной. Мы никуда не торопились, шли в своем темпе, останавливались на небольшие привалы для фото или переуксов. Алена оказался невероятно увлечённым своим делом человеком — рассказывала не только исторические и географические факты, но и много любопытных деталей о жизни Владивостока, природе Приморья и самих островах. Благодаря этому поездка получилась живой, очень атмосферной и душевной.

Остров Русский впечатлил своими масштабами, красивыми видами, бухтами и историческими объектами. Особенно понравилось, что у нас было достаточно времени, чтобы спокойно всё посмотреть, сделать фотографии и просто насладиться природой.

А остров Шкота — это вообще отдельная любовь! Потрясающая дикая природа, невероятные виды на море, скалы и ощущение настоящего приключения. Переход по косе на остров добавил особого колорита. Такое место точно остаётся в памяти надолго. Очень хочется вернуться туда летом, когда можно купаться и загорать.

Организация экскурсии была на высоте: всё чётко, продуманно и без спешки. Чувствовалось, что маршрут хорошо выверен, а Алена действительно заботилась о том, чтобы всем участникам было интересно и комфортно.

Огромное спасибо за этот день от всей нашей большой компании, за впечатления и эмоции! Если будете во Владивостоке — обязательно советую съездить на эту экскурсию. Это отличный способ увидеть уникальную природу и почувствовать атмосферу этих удивительных мест.