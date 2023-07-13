Индивидуальный тур в Хуньчунь из Владивостока: узнайте историю и культуру города
Хуньчунь — уникальный город, раскинувшийся между границами России, Китая и Северной Кореи.
Предлагаем Вам на четыре дня погрузиться в самобытную жизнь этого места, познакомиться с его культурой и традициями.
Вас ждут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, чайные церемонии, многообразие торговых центров и, конечно же, колоритные достопримечательности.
А если вы хотите поправить свое здоровье, то можете пройти лечение в одной из клиник — Хуньчунь знаменит своей китайской традиционной медициной.
Предлагаем Вам на четыре дня погрузиться в самобытную жизнь этого места, познакомиться с его культурой и традициями.
Вас ждут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, чайные церемонии, многообразие торговых центров и, конечно же, колоритные достопримечательности.
А если вы хотите поправить свое здоровье, то можете пройти лечение в одной из клиник — Хуньчунь знаменит своей китайской традиционной медициной.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город на стыке границПриглашаем Вас отправиться в китайский Хуньчунь — небольшой город трех границ, который скрывает массу колоритных локаций. Во время тура вы познакомитесь с историей, культурой и бытом города, уникальными благодаря его необычному географическому положению. Мы побываем в горячих источниках, прогуляемся по европейской улице, попробуем местную кухню в корейском ресторане и примем участие в китайской чайной церемонии.
Искатели адреналина и острых ощущений смогут пощекотать нервы на Стеклянном мосту, а любителей шоппинга ждут местные торговые центры. Но особенно известен Хуньчунь своей традиционной китайской медициной, поэтому при желании Вы сможете пройти здесь диагностику и лечение. Важная информация: • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- Максимальное количество участников — не ограниченно, автобус 45 местный повезет нас до Хуньчуня, группы в среднем 8 - 10 человек едут на этом автобусе на разное количество дней.
- Детям разрешено ехать в Китай.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте 630 юаней + 20 юаней поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.
Дополнительные экскурсии на выбор:
Экскурсия «Глаза Хуньчунь + Поющий фонтан + мост Хуньчунь».
Экскурсия «Аквапарк: Водный мир Юйлон» и «Сад и огород: сбор ягод и фруктов»
Экскурсия «Горячий источник и сауна Пияньшань»
Экскурсия «Царство динозавтров: крупнейший тематический парк Азии»
Экскурсия «Горячий источник + ужин + вечерний Яньцзи»
Экскурсия «Стеклянный мост + Экопарк Пияньшань + медвежья ферма»
Экскурсия «Дуньхуа: Сокровищница, Манчжурский дворец, Будда»
Экскурсия «Спа-центр в корейском стиле Фуган»
Экскурсия «Живописный Фанчуань + Музей Хуньчунь»
Экскурсия «База МДМ»: на выбор катание на лыжах или горячие источники
Экскурсия в г. Яньцзи и экскурсия в г. Тумэнь
Экскурсия «Горячие источники Шенлон»
Экскурсия «Поселок Эрдаобайхэ + озеро Тянчи + заповеник Чанбайшань»
Вторник, пятница, суббота
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Визовые формальности
- Проживание в отеле (двухместное размещение)
- Завтраки
- Услуги гида-переводчика
- Встречи и проводы
- Бесплатные экскурсии
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Питание (кроме завтраков)
- Доплата на прохождение автовокзала — 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Доплата за одноместное размещение в отелях
- Дополнительные экскурсии (см. список экскурсий в описании)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, пятница, субботаЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (720+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
13 июля 2023
Очень довольна и по ценам и по обслуживающиму персоналу. Неоднократно перед поездкой позвонят, скажут о цене, о времени, о встрече (т. Е на китайской границе). В самом Китае - если нужна помощь, руководитель Марина всегда покажет, расскажет и объяснит. Посоветует как лучше сделать в той или иной ситуации. Ни в одной туристической компании с Вами не будут ходить за ручку (т. е покажут и всё). Здесь же руководитель Марина отведёт, пригласит переводчика если необходимо и дождётся Вас до самого конца и отвезёт в гостиницу. Если кому-то нужна попутно помощь, то она оставляет с Вами переводчика, но потом не забудет поинтересоваться как у Вас дела и как всё прошло. О достоинствах можно говорить очень много. Эту тур группу рекомендую!!!
Ю
Юлия
15 июня 2023
Спасибо огромное за организацию поездки. Хоть наша группа была без сопровождения, но всё прошло отлично. На границе встретили и туда и обратно -быстро оформили. Заранее организаторы всю информацию предоставили, как действовать. Переводчики в Хуньчуне встретили, всё объяснили, по любому вопросу можно обращаться, всегда помогут. Марина - Вам особая благодарность))!!! За оперативность во всем и сопровождение во время всей поездки! Поедем ещё и только с Вами!!:)
Е
Елена
4 июня 2023
Ездили в Хуньчунь с мужем просто отдохнуть, ездили в первый раз, поэтому присутствовали некоторые опасения, которые, к счастью, оказались напрасными. Поездка удалась! У нас был отличный руководитель - Марина, очень общительная, ответственная и пунктуальная, всегда и во всем оказывала нам всю необходимую помощь.
Е
Екатерина
27 мая 2023
Благодарю за отличную организацию тура в Китай! Всё на высшем уровне!
А
Александр
21 мая 2023
Просто великолепно!!!! Сопровождение от Владика до Хунь-Чуня и обратно. Любые вопросы,пожелания! Всё решается моментально. Девченки работают отлично! Меня по России вели Марина и Аня,по Китаю Маша и Оля. Очень хорошие девушки. На обратном пути закрыли границу и автобус не пришел,они тут же отправили за мной такси на границу и оплатили его. Устроили в гостиницу до самолёта домой! Одним словом остался довольным,рекомендую всем. Сам не первый раз к ним обращаюсь и буду обращаться Спасибо.
А
Анжелика
13 мая 2023
Выезжали в Хунчунь с мужем на 4 дня, все устроило, проблем не было. Спасибо Марине, встретила и все рассказала. Посещали горячие источники, все хорошо.
Е
Евгений
21 апр 2023
Спасибо огромное турфирме Гуру, особенно Марине за прекрасную поездку в Хунь-Чунь. Все организованно по высшему разряду. Везде нас встречали и провожали. Ни один вопрос, ни одна просьба не остались без ответа. Спасибо огромное.
С
Светлана
9 апр 2023
Все отлично! Марина ответственный и надежный гид! С ней любые возникающие проблемы разрешимы! Отличный переводчик Оля! Хуньчунь безопасный и спокойный городок, где можно полечить опорно-двигательный аппарат, лечить и протезировать зубы, массаж, косметические процедуры, вкусно покушать в ресторанчиках, съездить на экскурсии, пошопиться и просто погулять! Спасибо Гурупотурам! Всегда только с Вами!
А
Алина
19 мар 2023
Обратилась в эту компанию впервые, и теперь думаю, что не в последний раз:) Спасибо огромное Юлии: организовала нам тур выходного дня в Хуньчунь, когда мы обратились к ней буквально за день до поездки, предложила хороший отель и ответила на все-все вопросы! Никаких проблем ни с оформлением, ни с самой поездкой не возникло
М
Михаил
3 мар 2023
Из Владивостока отправили на рейсовом автобусе. Границу прошли по расписанию. Гостиница была та которую и выбрали (хорошая). В Хуньчуне нас встретила руководитель Татьяна Васильевна, которая все показала и рассказала. Огромное спасибо ей. И с экскурсиями помогла и с покупками. Огромное спасибо. Желаем вам много клиентов и новых успехов.
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