Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.

Ни виза, ни ПЦР не требуется.

При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.

Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.

Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.

Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.

Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.

В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.

По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.

Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет.

Город двух культур Город Яньцзы расположился всего в 60-ти километрах от российско-китайской границы. Однако, несмотря на такую близость, по-прежнему остается загадкой для большинства туристов. Являясь приграничным городом, Яньцзы соединил в себе сразу две различные культуры. Для тех, кто впервые приехал в Китай, это будет не настолько очевидно. Тем не менее более опытные путешественники сразу заметят разницу. Ведь даже вывески в городе представлены на двух языках — китайском и корейском. Приехав сюда, каждый получит уникальный шанс изучить культуру и традиции сразу двух народов. В наше время Яньцзы стал популярным туристическим направлением, здесь есть все необходимое для полноценного отдыха: парки, архитектурные сооружения, аквапарк, магазины и рестораны. Яньцзы действительно стоит посетить, ведь он располагает богатым выбором достопримечательностей и развлечений на любой вкус. Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.