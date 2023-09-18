Яньцзы, в отличие от других китайских городов, не может похвастаться большими размерами или внушительной численностью населения. Тем не менее этому городу есть чем привлечь туристов.
И это, в первую очередь, его уникальная культура: ведь здесь бок о бок проживают китайцы и этнические корейцы.
За много лет их быт и традиции настолько перемешались, что можно запутаться, в какой стране ты находишься. Яньцзы — очень необычный и красивый город, который обязательно стоит посетить каждому.
И это, в первую очередь, его уникальная культура: ведь здесь бок о бок проживают китайцы и этнические корейцы.
За много лет их быт и традиции настолько перемешались, что можно запутаться, в какой стране ты находишься. Яньцзы — очень необычный и красивый город, который обязательно стоит посетить каждому.
Ближайшие даты:
3
мая
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мая
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10
мая
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14
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 10+ (двухместное размещение)
|от 29 520 ₽
|Детский до 10 лет (без отдельного спального места)
|от 23 360 ₽
|Взрослый 10+ (одноместное размещение)
|от 37 920 ₽
Что вас ожидает:
- Город Хуньчунь
- Город Яньцзы
Описание
Город двух культур Город Яньцзы расположился всего в 60-ти километрах от российско-китайской границы. Однако, несмотря на такую близость, по-прежнему остается загадкой для большинства туристов. Являясь приграничным городом, Яньцзы соединил в себе сразу две различные культуры. Для тех, кто впервые приехал в Китай, это будет не настолько очевидно. Тем не менее более опытные путешественники сразу заметят разницу. Ведь даже вывески в городе представлены на двух языках — китайском и корейском. Приехав сюда, каждый получит уникальный шанс изучить культуру и традиции сразу двух народов. В наше время Яньцзы стал популярным туристическим направлением, здесь есть все необходимое для полноценного отдыха: парки, архитектурные сооружения, аквапарк, магазины и рестораны. Яньцзы действительно стоит посетить, ведь он располагает богатым выбором достопримечательностей и развлечений на любой вкус. Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
- Ни виза, ни ПЦР не требуется.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
- Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.
- Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.
- В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.
- По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.
- Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Хуньчунь
- Город Яньцзы
Что включено
- Транспорт
- Проживание
- Завтраки
- Визовые формальности
- Гид-переводчик
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание (кроме завтраков)
- Доплата на прохождение автовокзала - 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Доплата за одноместное размещение в отелях
- Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт
- ПЦР не требуется
- Детям разрешено ехать в Китай
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
18 сен 2023
Э
Эвелина
15 авг 2023
Ездили семьей с ребенком 6 лет! Очень довольны работой и ЗАБОТОЙ руководителя Марины! Всегда была на связи и постоянно интересовалась как наши дела (
А
Александра
13 июля 2023
езжать не хотели. Много впечатлений и фото. Были на источниках и в аквапарке.
В
Виктория
20 июня 2022
Это был настоящий мини отпуск! С горячими источниками и аквапарком, вкусной кухней, релакс массажем, экскурсиями по ночным городам(Хуньчунь, Янцзы).
Э
Элеонора
17 июня 2022
Ездили семьей в Янцзы на майские праздники. Все понравилось.
Тур входит в следующие категории Владивостока
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