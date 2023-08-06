Наша семья в восторге от проведенного дня вместе с Марией и великолепным Марсом! Все очень понятно, интересно, но в то же время не навязчиво и не перегруженно. Спасибо Вам за смотровую площадку, о которой мы даже не договаривались, за прекрасные советы для посещения неизвестных нам мест в городе!