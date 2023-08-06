Вечерняя морская прогулка по Владивостоку

Индивидуальная прогулка на яхте: искупайтесь в закрытой бухте Русского острова

5
1 отзыв
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Вид на вечерний Владивосток особенно красив с моря. Мы проведем на борту несколько часов, наслаждаясь видами окрестностей.

Неспешно прокатимся по волнам вдоль побережья, искупаемся в закрытой бухте Русского острова и попробуем вкуснейшие деликатесы.
Вечерняя морская прогулка по Владивостоку
Вечерняя морская прогулка по Владивостоку
Вечерняя морская прогулка по Владивостоку
Вечерняя морская прогулка по Владивостоку
Ближайшие даты:
16
окт
18
окт
20
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
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Что вас ожидает:

  • Владивосток
  • Русский остров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Город у моря Эта прогулка — обязательна к посещению в городе у моря! Мы отправимся в настоящий вояж, длительностью от семи часов.
В ходе нашей программы Вас ждет: • Неспешная прогулка вдоль побережья.
  • Купание на закате в закрытой бухте Русского острова.
  • Ужин из необычного вина и морепродуктов.
  • Релакс и море красивых фотографий.
  • Важная информация • Стоимость морской прогулки зависит от длительности маршрута и может измениться.
  • Прогулка проходит на катере или яхте.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Морская прогулка
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Гид свяжется с Вами для уточнения деталей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
6 авг 2023
Наша семья в восторге от проведенного дня вместе с Марией и великолепным Марсом! Все очень понятно, интересно, но в то же время не навязчиво и не перегруженно. Спасибо Вам за смотровую площадку, о которой мы даже не договаривались, за прекрасные советы для посещения неизвестных нам мест в городе!

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