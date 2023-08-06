Индивидуальная прогулка на яхте: искупайтесь в закрытой бухте Русского острова
Вид на вечерний Владивосток особенно красив с моря. Мы проведем на борту несколько часов, наслаждаясь видами окрестностей.
Неспешно прокатимся по волнам вдоль побережья, искупаемся в закрытой бухте Русского острова и попробуем вкуснейшие деликатесы.
Неспешно прокатимся по волнам вдоль побережья, искупаемся в закрытой бухте Русского острова и попробуем вкуснейшие деликатесы.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
18
окт
окт
20
окт
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Что вас ожидает:
- Владивосток
- Русский остров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город у моря Эта прогулка — обязательна к посещению в городе у моря! Мы отправимся в настоящий вояж, длительностью от семи часов.
В ходе нашей программы Вас ждет: • Неспешная прогулка вдоль побережья.
- Купание на закате в закрытой бухте Русского острова.
- Ужин из необычного вина и морепродуктов.
- Релакс и море красивых фотографий.
- Важная информация • Стоимость морской прогулки зависит от длительности маршрута и может измениться.
- Прогулка проходит на катере или яхте.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Морская прогулка
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Гид свяжется с Вами для уточнения деталей экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
6 авг 2023
Наша семья в восторге от проведенного дня вместе с Марией и великолепным Марсом! Все очень понятно, интересно, но в то же время не навязчиво и не перегруженно. Спасибо Вам за смотровую площадку, о которой мы даже не договаривались, за прекрасные советы для посещения неизвестных нам мест в городе!
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