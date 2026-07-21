Участники смогут насладиться видами Амурского залива и холмистым рельефом Владивостока с палубы яхты.
Профессиональный капитан проведет мастер-класс по управлению парусами, позволяя применить знания на практике.
Программа подходит для взрослых и подростков от 16 лет, а также для детей от 14 лет при бронировании всей яхты.
Прогулка обещает быть не только познавательной, но и расслабляющей, открывая новые горизонты в мире яхтинга
Профессиональный капитан проведет мастер-класс по управлению парусами, позволяя применить знания на практике.
Программа подходит для взрослых и подростков от 16 лет, а также для детей от 14 лет при бронировании всей яхты.
Прогулка обещает быть не только познавательной, но и расслабляющей, открывая новые горизонты в мире яхтинга
5 причин купить этот мастер-класс
- ⛵ Мастер-класс по парусному спорту
- 🌊 Виды на Амурский залив
- 👨✈️ Профессиональный капитан
- 🏞 Холмистый рельеф Владивостока
- 👨👩👧👦 Подходит для семейного отдыха
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для прогулки на яхте - с июня по сентябрь. В это время года можно в полной мере насладиться морским бризом и красотой окружающей природы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Амурский залив
- Холмистый рельеф Владивостока
Описание мастер-класса
Отдых и мастер-класс на парусной яхте
С палубы белоснежной яхты вы полюбуетесь Амурским заливом и холмистым рельефом Владивостока. Наш опытный капитан поделится с вами азами парусного спорта: покажет, как управлять парусами и яхтой. Затем под его чутким руководством вы попробуете применить полученные знания на практике!
Организационные детали
- По запросу я могу организовать прогулку в индивидуальном формате: цену и детали уточняйте в личном сообщении
- По технике безопасности дети могут участвовать в прогулке только с 16 лет и в сопровождении родителей, либо с 14 лет, если вы бронируете всю яхту целиком
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:30 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6934 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:30 и 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2288 туристов
Всем привет! Меня зовут Андрей, за многолетний опыт работы в туризме я собрал целую команду гидов-энтузиастов, прекрасно знающих наш родной город и край. Мы с радостью поделимся секретами и лайфхаками
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная прогулка, завораживающие виды, нам все рассказали и показали, но напрямую в яхт-клубе сильно дешевле.
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Очень понравилось! Прям невероятно! Из всех экскурсий, которые взяли во Владивостоке, об этой остались самые лучшие впечатления и ощущения. До сих пор вспоминаем этот день с улыбкой. Шкипер и инструктор
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Все думали как посмотреть Владивосток с моря, сразу скажу что есть куча,,тихих,, путешествий на монотонных баржах кораблях НО, это реально минипутешествие на лодке, вы не просто лежите или сидите на
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идеальная получилась
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Самое главное, что нужно отметить - это не совсем прогулка. Вам придется поработать с веревками, научиться ловко и быстро пересаживаться с борта на борт и не набивать шишки гиком. Но это потрясающее чувство - поймать ветер и лететь под парусом! Наш инструктор Влад большой молодец, очень четко отдавал команды и управлял яхтой! Это был незабываемый опыт!
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Ю
Это лучшее, что можно заказать во Владивостоке. Даже при пасмурной погоде! На эту экскурсию хочется бежать при любой погоде и любом настроении.
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