Участники смогут насладиться видами Амурского залива и холмистым рельефом Владивостока с палубы яхты.



Профессиональный капитан проведет мастер-класс по управлению парусами, позволяя применить знания на практике.



Программа подходит для взрослых и подростков от 16 лет, а также для детей от 14 лет при бронировании всей яхты.



Прогулка обещает быть не только познавательной, но и расслабляющей, открывая новые горизонты в мире яхтинга

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для прогулки на яхте - с июня по сентябрь. В это время года можно в полной мере насладиться морским бризом и красотой окружающей природы.

Сейчас август — это идеальное время.