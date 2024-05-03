1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Прогулка на парусной яхте во Владивостоке
Полюбоваться городом с воды и освоить базовые приемы управления яхтой
Начало: На паркинге по адресу лейтенанта шмидта 17
«Отдых и мастер-класс на парусной яхте»
Завтра в 11:00
5 340₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
«⛵ Круиз стартует с яхт-клуба в центре Владивостока»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4934044 406₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
Начало: На паркинге яхт в центре города
«Что вас ожидает: Прежде всего на данной экскурсии вы можете по-настоящему насладиться морским бризом Японского моря и увидеть Владивосток под другим ракурсом — с борта парусной яхты»
Расписание: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя прогулка на яхте во Владивостоке
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 мая 2024очень интересная тренировка, много информации, классное море, прекрасный тренер Мария большое спасибо!
- ТТатьяна15 августа 2023Добрый день. Не смотря на дождь и отсутствие других экскурсантов, кроме меня, прогулка состоялась! Огромное спасибо инструктору Маше, которая терпеливо обучала меня азам управления яхты и дала порулить!
- ЕЕлена10 августа 2023Друзья, спасибо большое за путешествие! Антону респект за мастерство в управлении яхтой, вкусное угощение: крабы, гребешки, икра из ежей, бутерброды с икрой! Отлично выбрано место для купания! Павлу спасибо большое за организацию мероприятия! Все прошло замечательно!
- ААнастасия6 августа 2023Наша семья в восторге от проведенного дня вместе с Марией и великолепным Марсом! Все очень понятно, интересно, но в то
- ГГалина31 июля 2023Спасибо за такую прекрасную прогулку! Наш инструктор Артём, совсем молодой мальчик, всего 19 лет, а уже какой профессионал. Кроме того, что
- ЮЮлия15 июля 2023Это лучшее, что можно заказать во Владивостоке. Даже при пасмурной погоде! На эту экскурсию хочется бежать при любой погоде и любом настроении.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На яхте»
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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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