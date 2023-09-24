Владивосток - город у океана
В данном туре Вы познакомитесь с этим прекрасным морским городом и проведете пять незабываемых дней в Приморье!
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Прибытие, пешеходная экскурсия по Владивостоку
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу или заказ заранее (за дополнительную плату).
Гарантированное заселение с 14:00.
15:00Сбор на пешеходной улочке — Арбате.
Пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Владивостока – Миллионке (в историческом центре города).
Продолжительность 1,5 часа.
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Завтрак в гостинице.
14:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
14:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку, 3 часа.
В программе: центральная площадь, Токаревский маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост.
Экскурсия в Сафари-парк
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Трансфер в пос. Шкотово. В пути — 80-90 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.
- Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
- Парк хищных зверей и птиц.
В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Корм для копытных выдаётся бесплатно. Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).
По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.
Возвращение во Владивосток ориентировочно в 16:00.
За дополнительную плату:
- посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно). Стоимость входного билета: взрослые – 400 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб., до 3 лет – бесплатно.
Остров Русский
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
10:00-14:00 Экскурсия на остров Русский, 4 часа.
Маршрут: центральная площадь — Золотой мост — Русский мост — остров Русский — Новосильцевская батарея — кампус ДВФУ (проездом) — музей «Ворошиловская батарея» — центральная площадь.
По окончании экскурсии возможно посещение океанариума на острове Русский в бухте Житкова.
Билет можно приобрести самостоятельно на сайте /кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел + стоимость билета).
Океанариум работает до 20:00. Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Выселение из гостиницы до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиницы
|Действие цены
|2-местное
|3-местное
|1-местное
«Моряк» 2*
|с 22.10.2023 по 27.01.2024
|28 700
|30 550
|52 200
«Экватор» 3*
|с 22.10.2023 по 02.12.2023
|32 000
|30 300
|55 700
|с 03.12.2023 по 28.12.2023
|30 100
|29 000
|53 000
«Версаль» 3*
|с 22.10.2023 по 04.11.2023
|33 950
|—
|58 200
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
|с 22.10.2023 по 04.11.2023
|37 400
|38 500
|60 200
|с 05.11.2023 по 28.12.2023
|36 000
|37 750
|57 400
Варианты проживания
Гостиница «Экватор»
Гостиница “Экватор” находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.
В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.
По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Моряк»
Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города.
Тем, кто хочет познакомиться с богатой историей Приморского края, достаточно совершить пешую прогулку по окрестностям.
К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
Отель «AZIMUT Владивосток»
Азимут 4* Отель Владивосток является самым новым (открыт после масштабной реновации в мае 2015 г.) и самым вместительным отелем города (378 номеров различных категорий).
Все номера выполнены в концепции SMART – «умная планировка», стильный дизайн и нейтральные тона в отделке номеров располагают к спокойному отдыху.
Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала.
Рядом расположены такие культурные достопримечательности города, как центральная улица Адмирала Фокина, Приморская государственная картинная галерея, Дом-музей имени Арсеньева и Океанариум.
На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации.
По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта.
При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.
Отель «Версаль»
Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива.
Работает бесплатный Wi-Fi. Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами.
В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.
Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно.
Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, указанное в программе (4 ночи)
- Завтраки со второго дня проживания
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер аэропорт – отель (2000 руб.) и обратно (1500 руб.)
- Входной билет в Приморский Океанариум:
- Посещение парка львов: взрослые – 400 руб. дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб. дети до 3 лет – бесплатно.
- Взрослые – 400 руб.
- Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб.
- Дети до 3 лет – бесплатно.
- Дополнительные экскурсии (бронировать заранее):форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа – от 10 600 руб. за 1-3 чел. джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов – от 26 000 руб. за 1-3 чел. мыс Тобизина, 5 часов – от 13 700 руб. за 1-3 чел.
- Форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа – от 10 600 руб. за 1-3 чел.
- Джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов – от 26 000 руб. за 1-3 чел.
- Мыс Тобизина, 5 часов – от 13 700 руб. за 1-3 чел
- Место начала и завершения?
- г. Владивосток
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Есть ли ограничения по возрасту?
Ограничений по возрасту особых нет. Человек должен быть готов к городским экскурсиям и самостоятельно передвигаться.
- Особенности питания и наличие магазинов в Приморском крае
Продуктовые магазины есть везде и полны продуктов. Есть супермаркеты, работающие круглосуточно. Цены могут отличаться: они немного выше, чем в среднем по стране.
Что делать, если у вас в программе написано, что турист должен взять на маршрут обед-пикник?
Идете в ближайший магазин и покупаете – бутылку с водой, печенье, яблоко. Можно взять хлеб, нарезку мясную или рыбную, сыр, огурцы, орехи, сухофрукты - все, что вы любите.
Не берите много и не стоит брать продукты, которые могут испортиться на жаре! Вы в России, все продукты знакомые - возьмите то, что вы берете на пикник в своем регионе.
Также, когда туристы проживают в гостиницах, мы рекомендуем заказать ранний завтрак "на вынос", а иногда можно заказать обед в ланч-боксах.
С осторожностью отнеситесь к новым продуктам.
Особенно морепродуктам.
Местные жители знают, что такое отравление белком. Это когда вы от жадности съели сразу много краба, креветок, ракушек и другие новые продукты.
Не экспериментируйте на маршруте. Попробуйте новый продукт в кафе или ресторане в небольшом количестве. Если у вас слабый желудок, возьмите с собой таблетки!
- Могут ли вноситься изменения в программу тура?
Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе!
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные, при сохранении общего объема экскурсионной программы, по объективным причинам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
Тур построен так, что нет единой группы и одного гида, понятно, что это такая модель организатора, так им удобнее. Но тогда нужно более детально подойти к планированию информации, которую дают гиды, потому что получается, что каждый новый гид повторяет то, что до него уже рассказывали
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов в г. Владивосток несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведём с ними работу. Также передадим информацию для улучшения качества организации тура в целом.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
Край очень красивый, очень отличается от "материковой России", природа великолепная, неуловимый колорит Дальнего Востока во всем, также гордость за то, что страна нашла в себе силы и вкладывает значительные средства в города, промышленность, оборону, образование и культуру.
программа тура разнообразна: обзорная экскурсия по городу, Золотой мост, посещения маяка, дегустация морепродуктов, посещение военных фортов, о. Русский, дельфинария, водопадов, морская прогулка по акватории, познавательные рассказы экскурсоводов.
Сам Владивосток - город колоритный очень, расположен живописно на множестве сопок, практически весь выдается в море (вокруг 2 залива), как будто нос корабля! Местами по архитектуре напоминал мне мой город Тюмень, местами - С. Петербург, местами - южные курортные города России, местами имеет собственное неповторимое лицо: Миллионка, много крутых улиц, много моря, ухоженные скверы, площади, пешеходная улица, достаточное количество столовых, кафе и ресторанов на любой вкус и бюджет.
Я очень довольна поездкой. Всем рекомендую. С удовольствием буду пересматривать фото и видео ещё много раз.
Организаторам спасибо, всё было чётко, по плану, экскурсоводы доброжелательные, экскурсии познавательные, всех причастных благодарю! оповещения о времени и месте начала экскурсий приходили заранее, никаких проблем.
Погода в дни моего посещения была (как сказали местные!) совершенно нетипичная: все дни жара +30+32С, практически без ветра, и даже тумана не было ни разу. Но так бывает далеко не всегда! Будьте готовы к этому)) Желаю всем самых приятных впечатлений и интересных путешествий по нашей огромной и прекрасной стране!