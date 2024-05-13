Главные экскурсионные места во Владивостоке

Найдено 13 туров в категории «Популярные места» во Владивостоке, цены от 21 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Начало: Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
22 900 за человека
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Авторский тур
1 день 10 часов
2 отзыва
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
40 000 за всё до 4 чел.
Открой Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Открой Владивосток
Начало: г. Владивосток
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 200 за человека
Отпуск в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Отпуск в Приморье
Начало: г. Владивосток
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 91 400 за человека
Знакомство с Владивостоком
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Владивостоком
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 21 100 за человека
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
Начало: Приморский край, Владивосток
3 янв в 10:00
от 59 650 за человека
Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
Начало: Приморский край, Владивосток
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 139 700 за человека
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 29 200 за человека
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 29 200 за человека
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 43 650 за человека
Владивосток за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 31 700 за человека
Владивосток за 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Владивосток за 8 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 36 700 за человека
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
🚗 На машине
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Владивосток - город у океана. Осенний отдых
    Большое спасибо организаторам!
    Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Владивосток - город у океана. Осенний отдых
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Владивосток - город у океана. Осенний отдых
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой
  • Е
    Елена
    14 октября 2023
    Знакомство с Владивостоком
    Спасибо большое за тур! Все очень понравилось. Организация на высшем уровне!!!!! Даже в отеле по приезду заселили сразу, пошли навстречу. Моя поездка удалась. Уже смотрю новые туры на сайте😄😄😄😄😄
  • Д
    Данькина
    14 октября 2023
    Знакомство с Владивостоком
    Мне очень понравился тур Знакомство с Владивостоком!!!! Посетили красивые локации, самые интересные места. Очень понравился сафари парк и океанариум. Ни на минуту не пожалела о своей поездке. Планирую дальнейшее сотрудничество!
  • А
    Анна
    11 октября 2023
    Знакомство с Владивостоком
    Тур насыщенный и очень интересный! Прекрасные экскурсоводы, Сергей Викторович и Татьяна Ивановна, любящие свой город, и интенсивная программа. Увидели Токаревский
    читать дальше

    маяк и остров Русский, попробовали гребешка и морского ежа, посмотрели на дальневосточных тигров и леопардов, покормили изюбря, прокатились на фуникулере, побывали в музее трепанга.

  • Л
    Людмила
    3 октября 2023
    Владивосток за 8 дней
    Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
  • В
    Владимир
    1 октября 2023
    Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
    Шикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2023
    Отпуск в Приморье
    Тур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то просто.
    Тур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то просто

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
  1. Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
  2. Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
  3. Открой Владивосток
  4. Отпуск в Приморье
  5. Знакомство с Владивостоком
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
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