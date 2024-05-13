О Ольга Владивосток - город у океана. Осенний отдых Большое спасибо организаторам!

Т Татьяна Владивосток - город у океана. Осенний отдых Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.

Г Галина Владивосток - город у океана. Осенний отдых Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.

Т Тамара Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.

Е Елена Знакомство с Владивостоком Спасибо большое за тур! Все очень понравилось. Организация на высшем уровне!!!!! Даже в отеле по приезду заселили сразу, пошли навстречу. Моя поездка удалась. Уже смотрю новые туры на сайте😄😄😄😄😄

Д Данькина Знакомство с Владивостоком Мне очень понравился тур Знакомство с Владивостоком!!!! Посетили красивые локации, самые интересные места. Очень понравился сафари парк и океанариум. Ни на минуту не пожалела о своей поездке. Планирую дальнейшее сотрудничество!

А Анна Знакомство с Владивостоком читать дальше маяк и остров Русский, попробовали гребешка и морского ежа, посмотрели на дальневосточных тигров и леопардов, покормили изюбря, прокатились на фуникулере, побывали в музее трепанга. Тур насыщенный и очень интересный! Прекрасные экскурсоводы, Сергей Викторович и Татьяна Ивановна, любящие свой город, и интенсивная программа. Увидели Токаревский

Л Людмила Владивосток за 8 дней Очень внимательные и вежливые, отличная работа!

В Владимир Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте Шикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам