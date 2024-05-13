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Авторский тур
2 дня
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Начало: Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
22 900₽ за человека
Авторский тур
1 день 10 часов
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
8 дней
Открой Владивосток
Начало: г. Владивосток
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 200₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Отпуск в Приморье
Начало: г. Владивосток
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 91 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Владивостоком
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 21 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
Начало: Приморский край, Владивосток
3 янв в 10:00
от 59 650₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
Начало: Приморский край, Владивосток
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 139 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 29 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 29 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 43 650₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 31 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Владивосток за 8 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 36 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ООльга13 мая 2024Большое спасибо организаторам!
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ГГалина3 января 2024Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
- ТТамара12 декабря 2023Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
- ЕЕлена14 октября 2023Спасибо большое за тур! Все очень понравилось. Организация на высшем уровне!!!!! Даже в отеле по приезду заселили сразу, пошли навстречу. Моя поездка удалась. Уже смотрю новые туры на сайте😄😄😄😄😄
- ДДанькина14 октября 2023Мне очень понравился тур Знакомство с Владивостоком!!!! Посетили красивые локации, самые интересные места. Очень понравился сафари парк и океанариум. Ни на минуту не пожалела о своей поездке. Планирую дальнейшее сотрудничество!
- ААнна11 октября 2023Тур насыщенный и очень интересный! Прекрасные экскурсоводы, Сергей Викторович и Татьяна Ивановна, любящие свой город, и интенсивная программа. Увидели Токаревский
- ЛЛюдмила3 октября 2023Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
- ВВладимир1 октября 2023Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхтеШикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам
- ТТатьяна24 сентября 2023Тур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то просто.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Популярные места»
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