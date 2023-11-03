Большое семейное путешествие во Владивосток

Групповой тур во Владивостоке
5
3 отзыва
Легкий и познавательный тур во Владивосток, который подойдет для родителей с детьми, а также их бабушек и дедушек.

В программе: знакомство с городом, звери уссурийской тайги Сафари-парка, морские обитатели Приморского Океанариума, цветники Ботанического сада, гастрономическая экскурсия, пляжный отдых и развлечения.
Большое семейное путешествие во Владивосток
Большое семейное путешествие во Владивосток
Большое семейное путешествие во Владивосток
Ближайшие даты:
28
мая
4
июн
11
июн
18
июн
25
июн
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даты

Что вас ожидает:

Семейный отдых
Семейный отдых
Отдохнете всей семьей, потому что программа специально разработана с учетом интересов взрослых и детей
Морские изыски
Морские изыски
Продегустируете живого гребешка, мидий и морского ежа на вкусной гастрономической экскурсии
Неповторимый Владивосток
Неповторимый Владивосток
Отправитесь на обзорную экскурсию по городу и познакомитесь с его самыми интересными местами
Приморский Океанариум
Приморский Океанариум
Посетите огромный океанариум, в котором живут представители всех океанов и климатических зон Земли
Морская экскурсия по акватории Владивостока
Морская экскурсия по акватории Владивостока
Полюбуетесь Приморским городом с воды и узнаете историю региона от экскурсовода
Стеклянный пляж
Стеклянный пляж
Пособираете разноцветные стеклышки, обточенные морем

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия по историческому центру Владивостока

Прибытие во Владивосток.

Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.

Размещение в гостинице.

Важно! Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00 часов.

Место сбора – Приморский Арбат, у третьего фонтана (рядом адрес ул. Фокина, д. 5).

15:00–16:30 Пешеходная экскурсия по историческому центру Владивостока.

Пешеходная экскурсия по историческому центру ВладивостокаПешеходная экскурсия по историческому центру ВладивостокаПешеходная экскурсия по историческому центру ВладивостокаПешеходная экскурсия по историческому центру ВладивостокаПешеходная экскурсия по историческому центру Владивостока
2 день

Гастрономическая экскурсия

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Посадка в автобус, выезд на гастрономическую экскурсию.

Рассказ о морепродуктах.

Мастер-класс по разделыванию моллюсков.

Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа (меню дегустации может корректироваться по наличию свежих морепродуктов).

За дополнительную плату обед, выбор по меню кафе.

После обеда морская экскурсия с экскурсоводом по акватории Владивостока. Продолжительность 1–1,5 часа.

Точное время и место сбора сообщает принимающая компания за день до начала тура.

Гастрономическая экскурсияГастрономическая экскурсияГастрономическая экскурсияГастрономическая экскурсия
3 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку. Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

10:00–13:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку.

В программе: видовые площадки – Корабельная набережная – Адмиральский сквер – арка Цесаревича – Золотой мост – Маяк – морской и железнодорожный вокзалы.

14:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

14:00–16:30 (17:00) Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости.

Форт № 7 расположен в пригороде Владивостока на вершине горы Торопова (в 35 минутах езды от центра).

В помещениях форта летом температура от +10 до +14 градусов по Цельсию. Надевайте тёплые вещи!

Обзорная экскурсия по Владивостоку. Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепостиОбзорная экскурсия по Владивостоку. Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепостиОбзорная экскурсия по Владивостоку. Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепостиОбзорная экскурсия по Владивостоку. Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости
4 день

Приморский океанариум

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Доставка в Приморский океанариум, расположенного на острове Русский в бухте Житкова.

В стоимость входит: трансфер до Океанариума и обратно + входной билет.

Приморский океанариум — один из крупнейших океанариумов мира.

Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.

В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем. В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.

Среди обитателей Приморского океанариума – представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и др.

Гости самостоятельно осматривают экспозиций Океанариума.

По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии (расписание можно узнать на стойке администраторов).

Вокруг океанариума прекрасная зона отдыха с выходом к морю.

14:00 Выезд от КПП океанариума, возвращение на Центральную площадь.

Приморский океанариумПриморский океанариумПриморский океанариумПриморский океанариум
5 день

Сафари-парк. Арт-парк «Штыковские пруды»

Завтрак в гостинице.

09:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

С путевой информацией от экскурсовода, доставка в Приморский сафари-парк.

В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением:

  • парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
  • парк хищных зверей и птиц.

В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.

Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).

После осмотра Сафари-парка, доставка в арт-парк «Штыковские пруды».

Отличное место для отдыха – приятная лесная зона, кафе, фотозоны, озера, бассейны для купания, мастер-классы, прокаты.

Ориентировочно к 19 часам возвращение во Владивосток

Сафари-парк. Арт-парк «Штыковские пруды»Сафари-парк. Арт-парк «Штыковские пруды»Сафари-парк. Арт-парк «Штыковские пруды»Сафари-парк. Арт-парк «Штыковские пруды»
6 день

Музей рыбацкого колхоза «Новый мир». Мыс Таранный. Мыс Полосатик или купание в Уссурийском заливе

Завтрак в гостинице.

08:30 Сбор группы в центральной части города.

Выезд из Владивостока на автобусе, дорога в Шкотовский район.

Знакомство с городом Большой Камень, посещение музея рыбацкого колхоза «Новый мир».

Прогулка на мыс Таранный в бухте Пяти охотников.

Дышим свежим морским и лесным воздухом, любуемся прекрасными панорамами Уссурийского залива и Владивостока.

В ясную погоду вид изумительный! Прекрасные скалы с удивительными легендами. Прогулка занимает около 40 минут.

Обед.

Прогулка по красивому лесу с выходом на мыс Полосатик.

Здесь, где с трёх сторон море, перед вами открывается красивая лагуна и вас переполняет энергия живого моря!

В жаркий купальный сезон (23 июля – 18 сентября) экскурсию на мыс Полосатик заменяем купанием в Уссурийском заливе. Пляжный отдых.

16:00 Отправление во Владивосток.

По дороге заедем в магазин фирменной рыбной продукции, купим вкусненького домой!

Прибытие во Владивосток ориентировочно к 19:30.

На маршрут: маленький коврик для отдыха, вода и яблоко в дорогу, купальник и пляжные тапки.

Одежда и обувь – спортивные, по погоде.

Музей рыбацкого колхоза «Новый мир». Мыс Таранный. Мыс Полосатик или купание в Уссурийском заливеМузей рыбацкого колхоза «Новый мир». Мыс Таранный. Мыс Полосатик или купание в Уссурийском заливеМузей рыбацкого колхоза «Новый мир». Мыс Таранный. Мыс Полосатик или купание в Уссурийском заливеМузей рыбацкого колхоза «Новый мир». Мыс Таранный. Мыс Полосатик или купание в Уссурийском заливе
7 день

Пляжи Владивостока

Завтрак в гостинице.

11:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

11:00 Знакомство с самыми популярными пляжами Владивостока.

Бухта Шамора (Лазурная) – 2 км песка, кафе, прокаты.

Пляж Стеклянный – разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с мелкой галькой.

Купальный сезон во Владивостоке с середины июля до середины сентября.

В этот период рекомендуем взять с собой купальник, коврик, пляжные принадлежности.

Будем гулять и купаться в Японском море!

К 18 часам доставка во Владивосток.

Пляжи ВладивостокаПляжи ВладивостокаПляжи ВладивостокаПляжи Владивостока
8 день

Ботанический сад

Завтрак в гостинице.

10:00 сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

10:00–13:00 Экскурсия в самый крупный Ботанический сад на территории Дальнего Востока.

Островок уссурийской тайги в большом городе, цветники, лес и экологическая тропа.

По окончании экскурсии можно остаться на пляже Амурского залива, станция Санаторная, традиционное место отдыха владивостокцев. По желанию туристы оплачивают: входные билеты на платный пляж, детский городок, прокаты, лежаки, беседки, кафе.

Для отдыха на пляже необходимо взять с собой: купальные принадлежности, подстилку, пляжный инвентарь, средства защиты от солнца. Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.

Ботанический садБотанический садБотанический садБотанический сад
9 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Выезд из номера до 12:00.

Самостоятельный отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

ГостиницаПериод даты начала тура2-местный номер3-местный номер1-местный номер

Мини-отель
(континентальный завтрак в ланч-боксе)

1-2-местный номер TWIN

28 мая – 24 июня

54 750

78 800

25 июня – 29 июля

65 950

101 200

30 июля – 30 сентября

67 600

104 600

октябрь

51 950

73 200

«Моряк» 2*

стандартный номер

3-местное в номере Полулюкс

28 мая – 24 июня

59 800

59 100

78 500

25 июня – 16 октября

65 000

67 050

82 650

«Арбат-Владивосток» 3*
(без завтрака)

стандартный номер

3-местное в номере Супериор делюкс

28 мая – 24 июня,
01 – 16 октября

60 800

63 600

99 300

25 июня – 29 июля,
10 – 30 сентября

70 700

70 200

123 200

30 июля – 26 августа

75 900

75 750

133 600

27 августа – 09 сентября

85 250

91 350

176 250

«Экватор» 3*

стандартный номер

3-местное в номере Полулюкс

28 мая – 29 июля

69 300

69 100

94 500

30 июля – 26 августа,
10 сентября – 16 октября

77 150

72 500

107 950

«Версаль» 3*

стандартный номер – Первая категория

28 мая – 29 июля

68 600

92 100

30 июля – 19 августа,
24 – 30 сентября

78 200

106 500

1 – 16 октября 2024

64 750

84 400

«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*

номер SMART Стандарт

3-местное в номере SMART Люкс

28 мая – 24 июня,
1 – 16 октября 2024

73 200

75 850

91 150

25 июня – 26 августа,
17 – 30 сентября 2024

83 850

86 650

109 050

Дети до 14 лет и пенсионеры по возрасту — скидка 2 000 руб.

Варианты проживания

Отель «Azimut Владивосток»

8 ночей

Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой.

Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.

В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.

Гости отеля «Azimut Владивосток» могут посетить различные достопримечательности города, такие как центральная улица Адмирала Фокина и Владивостокский морской торговый порт. Город находится в конце Транссибирского шоссе.

Это любимая часть города Владивосток среди наших гостей согласно независимым отзывам.

Отель «Azimut Владивосток»Отель «Azimut Владивосток»Отель «Azimut Владивосток»Отель «Azimut Владивосток»Отель «Azimut Владивосток»

Гостиница «Экватор»

8 ночей

Гостиница «Экватор» расположена в деловом центре города Владивостока (в районе кинотеатра «Океан», рядом с памятником адмиралу Макарову) в 5 минутах ходьбы от набережной Амурского залива.

Преимущества гостиницы:

  • гости высоко оценивают уровень сервиса в гостинице;
  • обновленные номера – в 2017г. проведен ремонт 91 номера категории «люкс» и «первой категории»;
  • по отзывам путешественников, у гостиницы отличное расположение в центре города и на берегу Японского моря;
  • в шаговой доступности: бизнес-центры, администрация края, рестораны, кинотеатры, музеи, набережная.

Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.

Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»

Отель «Версаль»

8 ночей

Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. Работает бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.

Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.

Железнодорожный вокзал Владивостока находится в 10 минутах ходьбы. Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 46 км.

Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»

Гостиница «Моряк»

8 ночей

Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы «Моряк» оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.

В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.

Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»

Мини-отель

8 ночей

Мини-отель – это один из маленьких отелей в центре города, на 5-7 номеров. С удобствами в номере. Континентальный завтрак в ланч-боксе.

Мини-отельМини-отельМини-отельМини-отельМини-отель

Отель «Приморье»

8 ночей

Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.

В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

На территории работает ресторан и пекарня. Неподалеку находятся разнообразные кафе.

Отель «Приморье»Отель «Приморье»Отель «Приморье»Отель «Приморье»Отель «Приморье»

«Арбат-Владивосток» 3

8 ночей

Отель «Арбат-Владивосток» находится в самом центре столицы Приморского края, городе Владивосток. Возможна индивидуальная регистрация заезда или отъезда, стойка регистрации работает круглосуточно.

Номерной фонд представлен комфортабельными апартаментами рассчитанные на двух человек с видом на море или город. Каждый номер - полноценная квартира с оборудованной кухней, спальней и рабочей зоной и ванной комнатой. Во всех имеется удобная мебель и необходимая для полноценного отдыха техника. Здесь созданы все условия для того чтобы гость чувствовал себя как дома.

В каждом номере имеется собственная кухня с бытовой техникой и посудой. Поблизости работает большое количество магазинов.

Всего в минутной ходьбе от отеля расположена галерея современного искусства «Арка», памятник амурскому тигру и кинотеатр «Океан». Расстояние до ближайшего аэродрома составляет 35 км, до железнодорожного вокзала менее одного километра. Добраться до достопримечательностей и объектов инфраструктуры можно как общественным транспортом, так и вызвать такси или воспользоваться трансфером.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Завтраки со второго дня проживания (кроме отеля Арбат Владивосток)
  • Обед в день 6
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Трансфер аэропорт - гостиница (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 500 руб
  • Трансфер гостиница - аэропорт (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 000 руб
  • Питание, не включенное в программу
  • Дополнительные ночи проживания
Место начала и завершения?
Россия, Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку https://bolshayastrana.com/strahovka">на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Откуда начинаются экскурсии?

Место встречи указано в программе для каждой экскурсии.

  • Если экскурсия начинается после обеда, то за 1–2 часа до каждой экскурсии гостям приходит смс или whatsapp-оповещение с телефоном гида!
  • Если экскурсия начинается с утра, то оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.

На автобусные экскурсии встреча с группой на Центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры). Рядом адрес: ул. Светланская, д. 22.

Особенности питания и наличие магазинов в Приморском крае

Магазины есть везде и полны продуктов. Есть супермаркеты, работающие круглосуточно. Цены могут отличаться, мы регион чуть дороже, чем в среднем по стране, но никто из путешественников не голодал в Приморье.

Что делать, если у вас в программе написано, что турист должен взять на маршрут обед-пикник?

Идете в ближайший магазин и покупаете – бутылку с водой, печенье, яблоко. Можно взять хлеб, нарезку мясную или рыбную, сыр, огурцы, орехи, сухофрукты все, что вы любите. Не берите много, не берите продукты, которые могут испортиться на жаре! Вы в России, все продукты знакомые, возьмите то, что вы берете на пикник в своем регионе.

Также, когда туристы проживают в гостиницах, мы рекомендуем заказать ранний завтрак «на вынос», а иногда можно так же заказать обед в ланч-боксах.

С осторожностью отнеситесь к новым продуктам. Особенно к морепродуктам. Местные жители знают, что такое отравление белком. Это когда вы от жадности съели сразу много краба, креветок, ракушек и другие новые продукты. Не экспериментируйте на маршруте. Попробуйте новый продукт в кафе или ресторане в не большом количестве. Если у вас слабый желудок, имейте с собой таблетки!

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
3 ноя 2023
Потрясающее путешествие. Замечательный город, красивые и познавательные экскурсии. Разные локации, хорошо организованы, много свободного времени для собственных исследований. Все экскурсоводы отлично рассказывали, делились знаниями о городе, где вкусно поесть, где, что купить. Хочу вновь вернуться и ещё погулять по этому городу.
Д
3 окт 2023
Здравствуйте. Поездка прошла замечательно! Прям вип:) группа из двух человек в каргополе, из 4 в Архангельске:) гиды на высоте. К проживанию и питанию также вопросов нет. Буду искать у вас новые направления! Спасибо за организацию тура
С
24 сен 2023
Организация тура и сам тур с самой высокой оценкой: грамотные экскурсоводы, интересные и захватывающие экскурсии. С помощью интересно выстроенной программой тура узнали много интересного о городе Владивосток в прошлом и в современности. Каждый день был наполнен только положительными эмоциями.
Организация тура и сам тур с самой высокой оценкой: грамотные экскурсоводы, интересные и захватывающие экскурсии. СОрганизация тура и сам тур с самой высокой оценкой: грамотные экскурсоводы, интересные и захватывающие экскурсии. СОрганизация тура и сам тур с самой высокой оценкой: грамотные экскурсоводы, интересные и захватывающие экскурсии. СОрганизация тура и сам тур с самой высокой оценкой: грамотные экскурсоводы, интересные и захватывающие экскурсии. СОрганизация тура и сам тур с самой высокой оценкой: грамотные экскурсоводы, интересные и захватывающие экскурсии. С

Тур входит в следующие категории Владивостока

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