В программе: знакомство с городом, звери уссурийской тайги Сафари-парка, морские обитатели Приморского Океанариума, цветники Ботанического сада, гастрономическая экскурсия, пляжный отдых и развлечения.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия по историческому центру Владивостока
Прибытие во Владивосток.
Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.
Размещение в гостинице.
Важно! Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00 часов.
Место сбора – Приморский Арбат, у третьего фонтана (рядом адрес ул. Фокина, д. 5).
15:00–16:30 Пешеходная экскурсия по историческому центру Владивостока.
Гастрономическая экскурсия
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Посадка в автобус, выезд на гастрономическую экскурсию.
Рассказ о морепродуктах.
Мастер-класс по разделыванию моллюсков.
Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа (меню дегустации может корректироваться по наличию свежих морепродуктов).
За дополнительную плату обед, выбор по меню кафе.
После обеда морская экскурсия с экскурсоводом по акватории Владивостока. Продолжительность 1–1,5 часа.
Точное время и место сбора сообщает принимающая компания за день до начала тура.
Обзорная экскурсия по Владивостоку. Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
10:00–13:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку.
В программе: видовые площадки – Корабельная набережная – Адмиральский сквер – арка Цесаревича – Золотой мост – Маяк – морской и железнодорожный вокзалы.
14:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
14:00–16:30 (17:00) Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости.
Форт № 7 расположен в пригороде Владивостока на вершине горы Торопова (в 35 минутах езды от центра).
В помещениях форта летом температура от +10 до +14 градусов по Цельсию. Надевайте тёплые вещи!
Приморский океанариум
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Доставка в Приморский океанариум, расположенного на острове Русский в бухте Житкова.
В стоимость входит: трансфер до Океанариума и обратно + входной билет.
Приморский океанариум — один из крупнейших океанариумов мира.
Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.
В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем. В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.
Среди обитателей Приморского океанариума – представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и др.
Гости самостоятельно осматривают экспозиций Океанариума.
По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии (расписание можно узнать на стойке администраторов).
Вокруг океанариума прекрасная зона отдыха с выходом к морю.
14:00 Выезд от КПП океанариума, возвращение на Центральную площадь.
Сафари-парк. Арт-парк «Штыковские пруды»
Завтрак в гостинице.
09:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
С путевой информацией от экскурсовода, доставка в Приморский сафари-парк.
В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.
Экскурсия по Сафари-парку с посещением:
- парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
- парк хищных зверей и птиц.
В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.
Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).
После осмотра Сафари-парка, доставка в арт-парк «Штыковские пруды».
Отличное место для отдыха – приятная лесная зона, кафе, фотозоны, озера, бассейны для купания, мастер-классы, прокаты.
Ориентировочно к 19 часам возвращение во Владивосток
Музей рыбацкого колхоза «Новый мир». Мыс Таранный. Мыс Полосатик или купание в Уссурийском заливе
Завтрак в гостинице.
08:30 Сбор группы в центральной части города.
Выезд из Владивостока на автобусе, дорога в Шкотовский район.
Знакомство с городом Большой Камень, посещение музея рыбацкого колхоза «Новый мир».
Прогулка на мыс Таранный в бухте Пяти охотников.
Дышим свежим морским и лесным воздухом, любуемся прекрасными панорамами Уссурийского залива и Владивостока.
В ясную погоду вид изумительный! Прекрасные скалы с удивительными легендами. Прогулка занимает около 40 минут.
Обед.
Прогулка по красивому лесу с выходом на мыс Полосатик.
Здесь, где с трёх сторон море, перед вами открывается красивая лагуна и вас переполняет энергия живого моря!
В жаркий купальный сезон (23 июля – 18 сентября) экскурсию на мыс Полосатик заменяем купанием в Уссурийском заливе. Пляжный отдых.
16:00 Отправление во Владивосток.
По дороге заедем в магазин фирменной рыбной продукции, купим вкусненького домой!
Прибытие во Владивосток ориентировочно к 19:30.
На маршрут: маленький коврик для отдыха, вода и яблоко в дорогу, купальник и пляжные тапки.
Одежда и обувь – спортивные, по погоде.
Пляжи Владивостока
Завтрак в гостинице.
11:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
11:00 Знакомство с самыми популярными пляжами Владивостока.
Бухта Шамора (Лазурная) – 2 км песка, кафе, прокаты.
Пляж Стеклянный – разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с мелкой галькой.
Купальный сезон во Владивостоке с середины июля до середины сентября.
В этот период рекомендуем взять с собой купальник, коврик, пляжные принадлежности.
Будем гулять и купаться в Японском море!
К 18 часам доставка во Владивосток.
Ботанический сад
Завтрак в гостинице.
10:00 сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
10:00–13:00 Экскурсия в самый крупный Ботанический сад на территории Дальнего Востока.
Островок уссурийской тайги в большом городе, цветники, лес и экологическая тропа.
По окончании экскурсии можно остаться на пляже Амурского залива, станция Санаторная, традиционное место отдыха владивостокцев. По желанию туристы оплачивают: входные билеты на платный пляж, детский городок, прокаты, лежаки, беседки, кафе.
Для отдыха на пляже необходимо взять с собой: купальные принадлежности, подстилку, пляжный инвентарь, средства защиты от солнца. Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Выезд из номера до 12:00.
Самостоятельный отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Гостиница
|Период даты начала тура
|2-местный номер
|3-местный номер
|1-местный номер
Мини-отель
1-2-местный номер TWIN
28 мая – 24 июня
54 750
—
78 800
25 июня – 29 июля
65 950
—
101 200
30 июля – 30 сентября
67 600
—
104 600
октябрь
51 950
—
73 200
«Моряк» 2*
стандартный номер
3-местное в номере Полулюкс
28 мая – 24 июня
59 800
59 100
78 500
25 июня – 16 октября
65 000
67 050
82 650
«Арбат-Владивосток» 3*
стандартный номер
3-местное в номере Супериор делюкс
28 мая – 24 июня,
60 800
63 600
99 300
25 июня – 29 июля,
70 700
70 200
123 200
30 июля – 26 августа
75 900
75 750
133 600
27 августа – 09 сентября
85 250
91 350
176 250
«Экватор» 3*
стандартный номер
3-местное в номере Полулюкс
28 мая – 29 июля
69 300
69 100
94 500
30 июля – 26 августа,
77 150
72 500
107 950
«Версаль» 3*
стандартный номер – Первая категория
28 мая – 29 июля
68 600
—
92 100
30 июля – 19 августа,
78 200
—
106 500
1 – 16 октября 2024
64 750
—
84 400
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
номер SMART Стандарт
3-местное в номере SMART Люкс
28 мая – 24 июня,
73 200
75 850
91 150
25 июня – 26 августа,
83 850
86 650
109 050
Дети до 14 лет и пенсионеры по возрасту — скидка 2 000 руб.
Варианты проживания
Отель «Azimut Владивосток»
Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой.
Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.
В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.
Гости отеля «Azimut Владивосток» могут посетить различные достопримечательности города, такие как центральная улица Адмирала Фокина и Владивостокский морской торговый порт. Город находится в конце Транссибирского шоссе.
Это любимая часть города Владивосток среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Гостиница «Экватор»
Гостиница «Экватор» расположена в деловом центре города Владивостока (в районе кинотеатра «Океан», рядом с памятником адмиралу Макарову) в 5 минутах ходьбы от набережной Амурского залива.
Преимущества гостиницы:
- гости высоко оценивают уровень сервиса в гостинице;
- обновленные номера – в 2017г. проведен ремонт 91 номера категории «люкс» и «первой категории»;
- по отзывам путешественников, у гостиницы отличное расположение в центре города и на берегу Японского моря;
- в шаговой доступности: бизнес-центры, администрация края, рестораны, кинотеатры, музеи, набережная.
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Отель «Версаль»
Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. Работает бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.
Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
Железнодорожный вокзал Владивостока находится в 10 минутах ходьбы. Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 46 км.
Гостиница «Моряк»
Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы «Моряк» оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
Мини-отель
Мини-отель – это один из маленьких отелей в центре города, на 5-7 номеров. С удобствами в номере. Континентальный завтрак в ланч-боксе.
Отель «Приморье»
Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.
В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
На территории работает ресторан и пекарня. Неподалеку находятся разнообразные кафе.
«Арбат-Владивосток» 3
Отель «Арбат-Владивосток» находится в самом центре столицы Приморского края, городе Владивосток. Возможна индивидуальная регистрация заезда или отъезда, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд представлен комфортабельными апартаментами рассчитанные на двух человек с видом на море или город. Каждый номер - полноценная квартира с оборудованной кухней, спальней и рабочей зоной и ванной комнатой. Во всех имеется удобная мебель и необходимая для полноценного отдыха техника. Здесь созданы все условия для того чтобы гость чувствовал себя как дома.
В каждом номере имеется собственная кухня с бытовой техникой и посудой. Поблизости работает большое количество магазинов.
Всего в минутной ходьбе от отеля расположена галерея современного искусства «Арка», памятник амурскому тигру и кинотеатр «Океан». Расстояние до ближайшего аэродрома составляет 35 км, до железнодорожного вокзала менее одного километра. Добраться до достопримечательностей и объектов инфраструктуры можно как общественным транспортом, так и вызвать такси или воспользоваться трансфером.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Завтраки со второго дня проживания (кроме отеля Арбат Владивосток)
- Обед в день 6
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Трансфер аэропорт - гостиница (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 500 руб
- Трансфер гостиница - аэропорт (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 000 руб
- Питание, не включенное в программу
- Дополнительные ночи проживания
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку https://bolshayastrana.com/strahovka">на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Откуда начинаются экскурсии?
Место встречи указано в программе для каждой экскурсии.
- Если экскурсия начинается после обеда, то за 1–2 часа до каждой экскурсии гостям приходит смс или whatsapp-оповещение с телефоном гида!
- Если экскурсия начинается с утра, то оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.
На автобусные экскурсии встреча с группой на Центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры). Рядом адрес: ул. Светланская, д. 22.
Особенности питания и наличие магазинов в Приморском крае
Магазины есть везде и полны продуктов. Есть супермаркеты, работающие круглосуточно. Цены могут отличаться, мы регион чуть дороже, чем в среднем по стране, но никто из путешественников не голодал в Приморье.
Что делать, если у вас в программе написано, что турист должен взять на маршрут обед-пикник?
Идете в ближайший магазин и покупаете – бутылку с водой, печенье, яблоко. Можно взять хлеб, нарезку мясную или рыбную, сыр, огурцы, орехи, сухофрукты все, что вы любите. Не берите много, не берите продукты, которые могут испортиться на жаре! Вы в России, все продукты знакомые, возьмите то, что вы берете на пикник в своем регионе.
Также, когда туристы проживают в гостиницах, мы рекомендуем заказать ранний завтрак «на вынос», а иногда можно так же заказать обед в ланч-боксах.
С осторожностью отнеситесь к новым продуктам. Особенно к морепродуктам. Местные жители знают, что такое отравление белком. Это когда вы от жадности съели сразу много краба, креветок, ракушек и другие новые продукты. Не экспериментируйте на маршруте. Попробуйте новый продукт в кафе или ресторане в не большом количестве. Если у вас слабый желудок, имейте с собой таблетки!
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.