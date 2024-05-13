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(после прилёта) была организована экскурсия по городу. Оценка на троечку. Тоже самое можно было прочитать в интернете. Быстро проехали по городу со словами « вон там между домами…». Практически ничего не увидели. Можно было бы и останавливаться иногда. Остальные дни экскурсии были интересные и познавательные.