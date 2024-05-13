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Авторский тур
5 дней
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 29 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 43 650₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 31 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Владивосток за 8 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 36 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга13 мая 2024Большое спасибо организаторам!
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ГГалина3 января 2024Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
- ЛЛюдмила3 октября 2023Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
- ТТатьяна23 августа 2023Организация отлично, девочки молодцы! Отвечают на любой вопрос и быстро!
- ААлексей13 августа 2023Хорошая организация. Несмотря на ухудшение погоды, план экскурсии был скорректирован и выполнен.
- ГГалина11 августа 2023Все очень понравилось. Красивый город, добродушные и вежливые люди. Теплое и ласковое море. Интересные экскурсии! Вкусные морепродукты! Пляжи подкачали, не
- ННаталья11 июля 2023Экскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное время как бы отводится на свободные дни. Поэтому предлагаем рассмотреть посещение Китая и ознакомиться с культурой дружественной страны, что мы и сделали. Поэтому поездка удалась.
- ННазданай6 ноября 2022Знакомство с Владивостоком в октябреТур очень сильно понравилось, спасибо вам за такую хорошую работу❤?
- ТТатьяна11 октября 2022Знакомство с Владивостоком в октябреТур по Владивостоку проходил с 3 октября по 7 октября. Организатором тура была туркомпания «5 звёзд». В первый же день
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сафари-парк»
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