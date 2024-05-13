Туры в сафари-парк во Владивостоке

Найдено 4 тура в категории «Сафари-парк» во Владивостоке, цены от 29 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 29 200 за человека
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 43 650 за человека
Владивосток за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 31 700 за человека
Владивосток за 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Владивосток за 8 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 36 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Владивосток - город у океана. Осенний отдых
    Большое спасибо организаторам!
    Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Владивосток - город у океана. Осенний отдых
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Владивосток - город у океана. Осенний отдых
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Л
    Людмила
    3 октября 2023
    Владивосток за 6 дней
    Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2023
    Владивосток за 6 дней
    Организация отлично, девочки молодцы! Отвечают на любой вопрос и быстро!
  • А
    Алексей
    13 августа 2023
    Владивосток за 6 дней
    Хорошая организация. Несмотря на ухудшение погоды, план экскурсии был скорректирован и выполнен.
  • Г
    Галина
    11 августа 2023
    Владивосток за 8 дней
    Все очень понравилось. Красивый город, добродушные и вежливые люди. Теплое и ласковое море. Интересные экскурсии! Вкусные морепродукты! Пляжи подкачали, не
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    обустроены, кроме Шаморы! Стеклянный пляж просто помойка! Отель Приморье, удобно расположен недалеко от ЖД вокзала. Номера чистые, но без кондиционера! В жару очень тяжко! Завтраки сытные, но однообразные. Интересные музеи: истории Дальнего востока, картинная галерея, дом музей Арсеньева!

  • Н
    Наталья
    11 июля 2023
    Владивосток за 8 дней
    Экскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное время как бы отводится на свободные дни. Поэтому предлагаем рассмотреть посещение Китая и ознакомиться с культурой дружественной страны, что мы и сделали. Поэтому поездка удалась.
    Экскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное времяЭкскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное времяЭкскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное времяЭкскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное время
  • Н
    Назданай
    6 ноября 2022
    Знакомство с Владивостоком в октябре
    Тур очень сильно понравилось, спасибо вам за такую хорошую работу❤‍?
  • Т
    Татьяна
    11 октября 2022
    Знакомство с Владивостоком в октябре
    Тур по Владивостоку проходил с 3 октября по 7 октября. Организатором тура была туркомпания «5 звёзд». В первый же день
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    (после прилёта) была организована экскурсия по городу. Оценка на троечку. Тоже самое можно было прочитать в интернете. Быстро проехали по городу со словами « вон там между домами…». Практически ничего не увидели. Можно было бы и останавливаться иногда. Остальные дни экскурсии были интересные и познавательные.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сафари-парк»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Владивосток - город у океана. Осенний отдых
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  3. Владивосток за 6 дней
  4. Владивосток за 8 дней
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Сафари-парк" можно забронировать 4 тура от 29 200 до 43 650. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур во Владивостоке на 2024 год по теме «Сафари-парк», 12 ⭐ отзывов, цены от 29200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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