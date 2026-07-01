Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия по «Миллионке»
Прибытие в столицу Дальнего Востока.
Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.
Размещение в гостинице с 14:00.
15:00 Сбор группы на Приморском Арбате, у третьего фонтана (рядом адрес: ул. Фокина, д. 5).
15:00-17:00 Пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу «Миллионке» с чайной церемонией в «Колодце Дракона».
Обзорная экскурсия по Владивостоку. Приморский океанариум
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока.
10:00-13:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку. Мы увидим легендарные символы: мосты-гиганты, настоящую подводную лодку, красивые виды!
В программе:
- центральная площадь;
- маяк;
- два вокзала (железнодорожный и морской);
- Корабельная набережная;
- Адмиральский сквер;
- арка Цесаревича Николая;
- музей «Подводная лодка С-56» (снаружи);
- памятник Муравьеву-Амурскому;
- видовая площадка;
- Золотой мост.
Время для отдыха и обеда (самостоятельно). Подскажем несколько вкусных точек, где вы быстро и недорого сможете пообедать и даже продегустировать морепродукты.
15:00-19:00 Экскурсия в Приморский океанариум – один из крупнейших океанариумов мира.
Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.
Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие. Туристы самостоятельно осматривают экспозиции Океанариума.
По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии.
Открытая тренировка северных морских котиков в 16:30 в экспозиции «Берингово и Охотское моря».
Вокруг океанариума прекрасная зона отдыха с выходом к морю.
18:30 Посадка в автобус на КПП океанариума.
Возвращение на центральную площадь Владивостока.
Остановка на озере Карасином. Приморский Сафари-парк
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор на центральной площади Борцов Революции.
Начнем знакомство с Приморским краем с путешествия в Приморский Сафари-парк, около 1.5 часа в пути. Интересная путевая информация от гида о флоре и фауне Приморья.
Мы делаем остановку на озере Карасином, чтобы запечатлеть идеальный кадр с лотосом — символом Приморья.
Помните! Цветок живет всего несколько дней, поэтому этот момент — эксклюзив!
Погружение в уссурийскую тайгу.
Уникальный опыт, экскурсия в Сафари-парк.
Здесь животные гуляют на свободе:
- Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей и пятнистых оленей.
- Парк хищных зверей и птиц.
- Парк львов.
Люди и животные без решёток, рвов и стёкол. Олени, кабаны и косули подойдут к вам сами.
Кормление с руки — исключительные кадры для семейного альбома. Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов с виадука.
По оценке журнала «Вокруг Света», Приморский Сафари-парк входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
На маршруте обед не предусмотрен, поэтому рекомендуем взять с собой дополнительный перекус.
Возвращение во Владивосток к 17:00.
Остановка у пруда Семейного. Город Большой Камень. Мыс Таранный. Уссурийский залив
Завтрак в гостинице.
08:30 Выезд из Владивостока на автобусе, дорога в Шкотовский район.
Остановка у пруда Семейного, любование лотосом Комарова. Красивая ускользающая жемчужина Дальнего Востока, занесенная в Красную книгу.
Знакомство с городом Большой Камень, посещение музея рыбацкого колхоза «Новый мир».
Прогулка на мыс Таранный, где воздух пропитан солью и цветами. В ясную погоду вид изумительный!
Вы увидите классические скалы, панорамы Уссурийского залива — это как открытка, которую вы увезете с собой.
В стоимость включен рыбацкий обед.
Купание в Уссурийском заливе.
Пляжный отдых.
16:00 Отправление домой.
Финальный аккорд дня — посещение фирменного магазина для покупки дальневосточных деликатесов прямо от производителя — идеальный сувенир для близких.
Прибытие во Владивосток к 19:30.
На маршрут возьмите маленький коврик для отдыха, вода и яблоко в дорогу, купальник и пляжные тапки. Одежда и обувь — спортивные, по погоде.
Озеро Природа. Уссурийск
Завтрак в гостинице.
09:00 Выезд из Владивостока на автобусе, дорога в Уссурийский район, в пути около 2 часов.
Путевая информация от гида о местах, которые будем проезжать.
Посещение озера Природа — кульминация нашего знакомства с лотосом. Здесь вы не только ощутите головокружительный аромат и увидите гигантские 40-сантиметровые цветы, но и сможете отдохнуть на берегу, насладиться солнцем или даже искупаться (по желанию и погоде).
Продолжает наш тур знакомство с городом Уссурийском.
Прогулка по старому городу.
Предлагаем обед в кафе за дополнительную плату. Вы сможете оценить местную кухню.
Продолжаем знакомиться с тигриным краем.
Музей «Уссурийской тайги» — это не просто экспозиция, это современный интерактивный центр.
Погрузитесь в тайгу через виртуальный 5D-полет, оцените мастерство резьбы по янтарю и поймите, почему этот край так важен для экологии России.
К 18:30 возвращение во Владивосток.
Бухта Шамора. Пляж Стеклянный
Завтрак в гостинице.
11:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока.
Лучшее время для купания в Японском море.
В программе посещение самых популярных пляжей Владивостока!
Бухта Шамора (Лазурная) – 2 км песка, кафе, ресторанчики, прокаты.
Пляж Стеклянный – разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с мелкой галькой.
С удовольствием купаемся в Японском море.
17:00 Сбор у автобуса.
К 18:00 доставка во Владивосток.
Возьмите с собой хорошее настроение и наслаждайтесь последним шансом окунуться в теплую морскую воду!
Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Выезд из номера до 12:00.
Вы видели лотос – вы счастливчик, загадывайте желание!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Скидка пенсионерам по возрасту и детям до 14 лет – 1500 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения во Владивостоке, руб:
|Гостиница
|Период даты начала тура
|Двухместный номер
|Трёхместный номер
|Одноместный номер
«Моряк» 2*
1-2-местный стандартный номер
3-местное в семейном номере
Без лифта
|15 июля – 18 августа
|71 650
|67 000
|93 500
«Экватор» 3*
стандартный номер
3-местное в номере Джуниор Сюит
|15 – 28 июля
|77 900
|74 850
|99 750
|29 июля – 18 августа
|84 150
|76 500
|113 800
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
номер СМАРТ Стандарт
3-местное в номере СМАРТ Люкс
Проживание в номере «СМАРТ Улучшенный с видом на море» по групповому туру возможно для 1 и 2 человек, с доплатой. Стоимость доплаты рассчитывается индивидуально под запрос.
15 июля – 18 августа
|88 000
|87 450
|120 750
Варианты проживания
Гостиница «Моряк»
«Моряк» располагается в центральной части города Владивостока, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Номера представлены различной категории. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания. Также предоставляется постельное белье.
Рядом имеется кафе и ресторан, где можно пообедать или поужинать.
На территории отеля есть бесплатная самостоятельная парковка.
Гостиница «Экватор»
«Экватор» расположен во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря.
К размещению гостей представлены комфортные и уютные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В каждой категории есть собственная ванная комната. На территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть можно в местном кафе-гостиной либо в ресторане. Поблизости есть различные магазины, супермаркеты и точки быстрого питания.
В шаговой доступности — кинотеатр «Океан», памятник адмиралу Макарову.
Гостиница «Azimut Сити Отель Владивосток»
Гостиница «Azimut Сити Отель Владивосток» располагается в центре города.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.
Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.
В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.
В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56, площадь Борцам за власть советов на Дальнем Востоке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортное размещение в отеле выбранной категории
- Питание, указанное в программе: ежедневные завтраки в гостинице со 2 дняобед на 4 день
- Ежедневные завтраки в гостинице со 2 дня
- Обед на 4 день
- Транспорт и услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Трансферы (на легковом авто для 1-3 человек):встреча - 2700 руб. проводы - 2200 руб
- Встреча - 2700 руб
- Проводы - 2200 руб
- Питание вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возле озера Лотосов много комаров, мошек и оводов. Отправляясь на экскурсию, обязательно возьмите с собой репеллент. Защититься от насекомых поможет закрытая одежда.
Выбирайте для прогулки удобную обувь. Гиды советуют экскурсантам надевать коралловые тапки, которые перед отъездом легко промыть водой.
Для отдыха на пляже рекомендуем подстилку, маленькое полотенце или парео, шляпу, крем от загара.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки?
Скидка пенсионерам по возрасту и детям до 14 лет – 1500 руб.
Как добраться из(в) аэропорт?
Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.
Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы расскажем о самых комфортных вариантах.
Такси «Максим», UBER, Яндекс.
Если вы пользуетесь этими сервисами, в настройках меняете локацию города на Владивосток и делаете заявку.
В аэропорту стойка заказа такси расположена на 1 этаже на выходе из здания аэровокзала («Максим», «Примавтолайн», стоимость 1500–2000 руб.).
«Аэроэкспресс» (фирменная электричка).
Владивосток (ж/д вокзал) – аэропорт: 07:01, 09:02, 10:05, 10:50, 11:52, 13:11, 16:22 и 18:03.
Аэропорт – Владивосток: 07:40, 08:41, 10:40, 11:28, 12:30, 14:05, 14:55, 18:00.
Стоимость проезда 280 рублей, в пути 54 минуты.
Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной службе.
Автобус:
- аэропорт – ж/д вокзал № 107: 08:15, 12:30, 15:55. Остановка расположена напротив выхода из терминала.
- аэропорт – ж/д вокзал № 506 (ежедневно): 09:45, 12:45; № 506 (понедельник-пятница): 08:05, 08:35, 09:05, 11:05, 13:05.
Что ещё важно знать?
Место встречи: наши групповые автобусные экскурсии начинаются у Памятника Борцам Революции (Центральная площадь, ул. Светланская, 22 — ориентир: самая высокая фигура), экскурсовод с табличкой.
Уведомления с подробностями: мы пришлем вам смс или сообщение в Мax.
Для утренних экскурсий — накануне вечером с 16:00 до 19:00, для дневных/вечерних экскурсий — за 2 часа до старта. Мы гарантируем, что Вы не потеряетесь!
Лотос Комарова – эндемик Приморского края. Период цветения с 20-х чисел июля и до 20-х чисел августа. Цветение начинается, как только вода в озерах достигнет определенной температуры. Угадать точно – сложно, каждый год по-разному. Но мы предлагаем вам несколько озер, расположенных в разных точках региона. Так что мы обязательно поймаем эту ускользающую красоту!
Главная задача туриста, который едет смотреть на озеро Лотосов, — не навредить уникальному явлению. Помните, цветок погибает сразу же, если его сорвать. Даже если просто потрогать его руками, он вскоре зачахнет.
Хождение по дну водоема повредит корни лотоса, и в следующем году он не вырастет на этом месте. Именно любители фотографироваться, которые заходят в воду, стали причиной того, что растений у берега с каждым годом становится меньше.
В сезон цветения на озера приезжает много людей. Парковка транспорта бывает далеко, и нам приходится идти от автобуса до озера по разбитой дороге. После дождя она может быть грязной.
Возможны ли изменения в программе?
Программа — это наш план, но иногда погода или логистика вносят свои коррективы. Мы оставляем за собой право изменить порядок экскурсий или заменить их на аналогичные, чтобы ваше путешествие прошло максимально гладко.