2 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку. Приморский океанариум

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока.

10:00-13:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку. Мы увидим легендарные символы: мосты-гиганты, настоящую подводную лодку, красивые виды!

В программе:

центральная площадь;

маяк;

два вокзала (железнодорожный и морской);

Корабельная набережная;

Адмиральский сквер;

арка Цесаревича Николая;

музей «Подводная лодка С-56» (снаружи);

памятник Муравьеву-Амурскому;

видовая площадка;

Золотой мост.

Время для отдыха и обеда (самостоятельно). Подскажем несколько вкусных точек, где вы быстро и недорого сможете пообедать и даже продегустировать морепродукты.

15:00-19:00 Экскурсия в Приморский океанариум – один из крупнейших океанариумов мира.

Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.

Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие. Туристы самостоятельно осматривают экспозиции Океанариума.

По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии.

Открытая тренировка северных морских котиков в 16:30 в экспозиции «Берингово и Охотское моря».

Вокруг океанариума прекрасная зона отдыха с выходом к морю.

18:30 Посадка в автобус на КПП океанариума.

Возвращение на центральную площадь Владивостока.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160