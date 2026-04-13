Праздничные выходные во Владивостоке

Приглашаем вас на праздничные выходные 2026 года в столицу Дальнего Востока - Владивосток! Вас ждут красивые мосты
Праздничные выходные во Владивостоке
Описание тура

Приглашаем вас на праздничные выходные 2026 в столицу Дальнего Востока Владивосток!

Вас ждут красивые мосты, амурские тигры и вкуснейшие морепродукты!

Тур создан для тех, кто хочет получить максимум впечатлений за короткое время!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия

Прибытие во Владивосток. Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно. Размещение в гостинице Azimut Сити Отель Владивосток.

Важно! Время заселения в гостиницу с 14:00 часов. Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и заселяетесь в расчётное время.

15:00 - 18:00 Топ-3 визитные карточки Владивостока. Экскурсия на автобусе с посещением Токаревского маяка символа морского города, катанием на легендарном фуникулере, лучшие панорамы Золотого моста и бухты Золотой рог.

После экскурсии свободное время для отдыха, прогулки по набережной, знакомство с местной гастрономией.

Ваш отель находится в центре города. В пешей доступности много разнообразных кафе и ресторанов.

2 день

Остров Русский: мореферма с обедом, океанариум

Завтрак в гостинице.

9:30 18:00 - Автобусная экскурсия на остров Русский.

Погружение в морскую гастрономию! Посещение закрытой Морской фермы, завершающееся дегустационным обедом, где вы попробуете свежайшего гребешка и устрицу.

Доставка в гигантский Приморский океанариум — один из крупнейших океанариумов мира. Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска. В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем. В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей. Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие. Архитектурное чудо в форме морской раковины!

Самостоятельный осмотр экспозиций, входной билет включен в стоимость.

Возвращение в гостиницу к 18 часам.

3 день

Сафари-парк, бухта Шамора, бухта Стеклянная

Завтрак в гостинице.

10:00 выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация. В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением:

  • Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей и пятнистых оленей

  • Парк хищных зверей и птиц

  • Парк львов

В Сафари-парке содержатся животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Встреча с хозяевами тайги! Гарантированный контакт с амурскими тиграми и леопардами с близкого расстояния (без решеток!) По оценке журнала Вокруг Света Приморский Сафари-парк, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Едем на обед на берег моря бухты Шамора. Обед в кафе за дополнительную плату.

Возвращение в гостиницу к 18 часам с короткой остановкой в бухте Стеклянная. Мы увидим красивое побережье и пляж, где морская галька перемешана с разноцветными стеклышками, обточенных морем.

4 день

Окончание тура

Завтрак в гостинице.

Свободное утро для покупки морепродуктов и сувениров.

Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно.

Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле (3 ночи)
  • Завтраки со второго дня проживания, 1 обед
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в Сафари-парк, Океанариум, морскую ферму
Что не входит в цену
  • Доплата за 1-местное размещение
О чём нужно знать до поездки

Уважаемые путешественники! Обращаю ваше внимание: Владивосток живёт +7 часов ко времени Москвы. Когда у вас 13 часов, у нас 20 часов. Оперативный ответ по бронированию возможен в будние дни с 10 до 20 часов по местному времени. Если вы планируете заказать тур в выходные дни, пожалуйста, предварительно напишите мне в чат.

Пожелания к путешественнику

Будьте готовы к переменчивой погоде и холмистому рельефу. Владивосток — это город, который открывается с лучших сторон, если к нему правильно подготовиться!

Рекомендую взять с собой:

  • удобную одежду и обувь (разношенную, без каблуков)

  • тёплые вещи на случай холодной или ветреной погоды (лёгкую куртку/ветровку)

  • дождевик на случай дождливой погоды или зонт (но очень прочный)

  • головной убор: кепка, бейсболка или панама от солнца

  • солнцезащитные очки

  • крем от загара

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Меня зовут Анна. Я представитель официального туроператора во Владивостоке. С 2007 года мы создаём уникальные путешествия по Приморскому краю, предлагая широкий выбор туров на любой вкус и бюджет. Мы –
ваш надёжный партнёр в организации идеального отдыха на Дальнем Востоке! Наши преимущества: - Туры на любой вкус: от пляжного отдыха до активных приключений и экскурсий по заповедным местам – у нас вы найдёте то, что ищете! - Гарантированные групповые туры круглый год: исследуйте Приморье в любое время года с нашими тщательно разработанными маршрутами. - Природа и культура: откройте для себя природные сокровища Приморья и познакомьтесь с богатой историей и культурой региона. - Дальневосточная кухня: попробуйте свежие морепродукты и другие деликатесы, которыми славится Приморье. Выбирайте своё идеальное путешествие в Приморский край! ❤️

