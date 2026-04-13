Описание тура
Приглашаем вас на праздничные выходные 2026 в столицу Дальнего Востока Владивосток!
Вас ждут красивые мосты, амурские тигры и вкуснейшие морепродукты!
Тур создан для тех, кто хочет получить максимум впечатлений за короткое время!
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия
Прибытие во Владивосток. Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно. Размещение в гостинице Azimut Сити Отель Владивосток.
Важно! Время заселения в гостиницу с 14:00 часов. Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и заселяетесь в расчётное время.
15:00 - 18:00 Топ-3 визитные карточки Владивостока. Экскурсия на автобусе с посещением Токаревского маяка символа морского города, катанием на легендарном фуникулере, лучшие панорамы Золотого моста и бухты Золотой рог.
После экскурсии свободное время для отдыха, прогулки по набережной, знакомство с местной гастрономией.
Ваш отель находится в центре города. В пешей доступности много разнообразных кафе и ресторанов.
Остров Русский: мореферма с обедом, океанариум
Завтрак в гостинице.
9:30 18:00 - Автобусная экскурсия на остров Русский.
Погружение в морскую гастрономию! Посещение закрытой Морской фермы, завершающееся дегустационным обедом, где вы попробуете свежайшего гребешка и устрицу.
Доставка в гигантский Приморский океанариум — один из крупнейших океанариумов мира. Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска. В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем. В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей. Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие. Архитектурное чудо в форме морской раковины!
Самостоятельный осмотр экспозиций, входной билет включен в стоимость.
Возвращение в гостиницу к 18 часам.
Сафари-парк, бухта Шамора, бухта Стеклянная
Завтрак в гостинице.
10:00 выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация. В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.
Экскурсия по Сафари-парку с посещением:
Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей и пятнистых оленей
Парк хищных зверей и птиц
Парк львов
В Сафари-парке содержатся животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Встреча с хозяевами тайги! Гарантированный контакт с амурскими тиграми и леопардами с близкого расстояния (без решеток!) По оценке журнала Вокруг Света Приморский Сафари-парк, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Едем на обед на берег моря бухты Шамора. Обед в кафе за дополнительную плату.
Возвращение в гостиницу к 18 часам с короткой остановкой в бухте Стеклянная. Мы увидим красивое побережье и пляж, где морская галька перемешана с разноцветными стеклышками, обточенных морем.
Окончание тура
Завтрак в гостинице.
Свободное утро для покупки морепродуктов и сувениров.
Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно.
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле (3 ночи)
- Завтраки со второго дня проживания, 1 обед
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в Сафари-парк, Океанариум, морскую ферму
Что не входит в цену
- Доплата за 1-местное размещение
О чём нужно знать до поездки
Уважаемые путешественники! Обращаю ваше внимание: Владивосток живёт +7 часов ко времени Москвы. Когда у вас 13 часов, у нас 20 часов. Оперативный ответ по бронированию возможен в будние дни с 10 до 20 часов по местному времени. Если вы планируете заказать тур в выходные дни, пожалуйста, предварительно напишите мне в чат.
Пожелания к путешественнику
Будьте готовы к переменчивой погоде и холмистому рельефу. Владивосток — это город, который открывается с лучших сторон, если к нему правильно подготовиться!
Рекомендую взять с собой:
удобную одежду и обувь (разношенную, без каблуков)
тёплые вещи на случай холодной или ветреной погоды (лёгкую куртку/ветровку)
дождевик на случай дождливой погоды или зонт (но очень прочный)
головной убор: кепка, бейсболка или панама от солнца
солнцезащитные очки
крем от загара