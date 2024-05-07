Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности
Шэньян является одним из крупнейших городов Китая, расположенных к северу от Великой китайской стены.
Раскинувшийся на обоих берегах реки Хуанхэ, Шэньян является крупным промышленным центром Китая и обладает богатой историей.
С давних времен здесь сохранились императорские резиденции династии Цин, занесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Из современных развлечений Шэньян предлагает посетить зоопарк, аквапарк, торговые центры и рынки с богатым ассортиментом товаров.
Раскинувшийся на обоих берегах реки Хуанхэ, Шэньян является крупным промышленным центром Китая и обладает богатой историей.
С давних времен здесь сохранились императорские резиденции династии Цин, занесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Из современных развлечений Шэньян предлагает посетить зоопарк, аквапарк, торговые центры и рынки с богатым ассортиментом товаров.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 10+ (двухместное размещение)
|от 38 200 ₽
|Детский до 10 лет (без отдельного спального места)
|от 34 420 ₽
|Взрослый 10+ (одноместное размещение)
|от 43 100 ₽
Что вас ожидает:
- Город Хуньчунь
- Город Шэньян
Описание
Богатства древнего города Шэньян — это очень важный промышленный и исторический центр Китая, расположенный на севере от Великой китайской стены. Это один из крупнейших китайских городов, являющийся столицей провинции Ляонин. Сюда едут за тем, чтобы за раз увидеть сразу три памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, изучить уникальную местную культуру и попробовать знаменитую северную кухню, которая, по заверениям знатоков, очень отличается от общекитайской. Главные достопримечательности Шэньяна:
- Мукденский дворец (Шэньянский Гугун) — резиденция первых императоров Маньчжурской династии.
- Шэньянский Бэйлин — это парк, где находятся живописные озера, сосновый бор и интересные исторические здания.
- Шэньянский Дунлин — мавзолей императора Нурхаци и его императрицы. Шэньян предлагает своим гостям впечатляющий выбор достопримечательностей и развлечений на любой вкус! Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
- Ни виза, ни ПЦР не требуется.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
- Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.
- Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.
- В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.
- По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.
- Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Хуньчунь
- Город Шэньян
Что включено
- Транспорт
- Проживание
- Завтраки
- Визовые формальности
- Гид-переводчик
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание (кроме завтраков)
- Доплата на прохождение автовокзала - 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Доплата за одноместное размещение в отелях
- Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт
- ПЦР не требуется
- Детям разрешено ехать в Китай
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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