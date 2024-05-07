Мукденский дворец (Шэньянский Гугун) — резиденция первых императоров Маньчжурской династии.

Шэньянский Бэйлин — это парк, где находятся живописные озера, сосновый бор и интересные исторические здания.

Шэньянский Дунлин — мавзолей императора Нурхаци и его императрицы. Шэньян предлагает своим гостям впечатляющий выбор достопримечательностей и развлечений на любой вкус! Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.

Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.

Ни виза, ни ПЦР не требуется.

При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.

Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.

Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.

Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.

Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.

В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.

По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.

Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет.

Богатства древнего города Шэньян — это очень важный промышленный и исторический центр Китая, расположенный на севере от Великой китайской стены. Это один из крупнейших китайских городов, являющийся столицей провинции Ляонин. Сюда едут за тем, чтобы за раз увидеть сразу три памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, изучить уникальную местную культуру и попробовать знаменитую северную кухню, которая, по заверениям знатоков, очень отличается от общекитайской. Главные достопримечательности Шэньяна: