Тур из Владивостока с гидом-переводчиком и отелем с завтраками
Хуньчунь живёт на стыке культур: здесь соседствуют китайские пагоды, корейские кварталы и отголоски маньчжурского прошлого.
Он притягивает калейдоскопом традиций, наследием древних царств и простыми радостями — от шопинга до отдыха на читать дальшеуменьшить
источниках и оздоровительных процедур. Мы позаботимся о трансфере из Владивостока и обратно, прохождении границ, отеле с завтраками.
А вам останется только выбрать развлечение по вкусу — отправиться на экскурсию или массаж, съездить в горы или перепробовать экзотические блюда.
О языковом барьере переживать не придётся: с вами будет гид-переводчик, а персонал многих магазинов, кафе, гостиниц говорит по‑русски — сориентироваться и договориться о чём угодно не составит труда.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
1 день
Переезд в Китай
В 4:00 выезжаем из Владивостока. По пути остановимся в Барабаше, пройдём китайскую границу. Прибудем в Хуньчунь ориентировочно в 14:00. После размещения в отеле — самостоятельный отдых по вкусу: можно посетить экскурсию, ужин, баню, массаж, танцевальный вечер.
2 день
Свободный день
За доплату можно заказать экскурсию и познакомиться с историей, культурой, жизнью города с необычным географическим положением на границе трёх стран — Китая, России и Северной Кореи.
3 день
Свободный день
За доплату можно прогуляться по европейской улице, попробовать корейскую кухню, поучаствовать в китайской чайной церемонии. Или отдохнуть на горячих источниках, а зимой — покататься на лыжах или сноуборде.
4 день
Свободный день
За доплату можно пощекотать нервы на Стеклянном мосту. Ценителям шопинга рекомендуем заглянуть в торговые центры. Также можно пройти диагностику и лечение — Хуньчунь известен традиционной китайской медициной.
5 день
Возвращение домой
Завтракаем, сдаём номера. В 11:00 выезжаем обратно, проходим российскую границу. Во Владивосток прибудем ориентировочно в 22:00.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
18 350 ₽
1-местное проживание
23 580 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1182 туристов
Меня зовут Анна. Организую туры по Приморскому краю с 2010 года, объездила весь Приморский край, в моём арсенале горы, водопады, бухты и мысы, а также катерные прогулки и морские экскурсии. читать дальшеуменьшить
О здешних местах я знаю не из рекламных каталогов: я ездила туда не один раз, разрабатывала маршруты, возила группы, получала обратную связь, оттачивала детали и выбирала для вас лучшее. К выбору партнёров и гидов, с которыми я работаю, подходила с такой же тщательностью. До встречи!
Тур входит в следующие категории Владивостока
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