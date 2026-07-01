Мои заказы

На автобусе в город трёх границ - Хуньчунь

Тур из Владивостока с гидом-переводчиком и отелем с завтраками
Хуньчунь живёт на стыке культур: здесь соседствуют китайские пагоды, корейские кварталы и отголоски маньчжурского прошлого.

Он притягивает калейдоскопом традиций, наследием древних царств и простыми радостями — от шопинга до отдыха на
читать дальшеуменьшить

источниках и оздоровительных процедур. Мы позаботимся о трансфере из Владивостока и обратно, прохождении границ, отеле с завтраками.

А вам останется только выбрать развлечение по вкусу — отправиться на экскурсию или массаж, съездить в горы или перепробовать экзотические блюда.

О языковом барьере переживать не придётся: с вами будет гид-переводчик, а персонал многих магазинов, кафе, гостиниц говорит по‑русски — сориентироваться и договориться о чём угодно не составит труда.

На автобусе в город трёх границ - Хуньчунь
На автобусе в город трёх границ - Хуньчунь
На автобусе в город трёх границ - Хуньчунь

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Китай

В 4:00 выезжаем из Владивостока. По пути остановимся в Барабаше, пройдём китайскую границу. Прибудем в Хуньчунь ориентировочно в 14:00. После размещения в отеле — самостоятельный отдых по вкусу: можно посетить экскурсию, ужин, баню, массаж, танцевальный вечер.

Переезд в КитайПереезд в КитайПереезд в КитайПереезд в Китай
2 день

Свободный день

За доплату можно заказать экскурсию и познакомиться с историей, культурой, жизнью города с необычным географическим положением на границе трёх стран — Китая, России и Северной Кореи.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Свободный день

За доплату можно прогуляться по европейской улице, попробовать корейскую кухню, поучаствовать в китайской чайной церемонии. Или отдохнуть на горячих источниках, а зимой — покататься на лыжах или сноуборде.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Свободный день

За доплату можно пощекотать нервы на Стеклянном мосту. Ценителям шопинга рекомендуем заглянуть в торговые центры. Также можно пройти диагностику и лечение — Хуньчунь известен традиционной китайской медициной.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Возвращение домой

Завтракаем, сдаём номера. В 11:00 выезжаем обратно, проходим российскую границу. Во Владивосток прибудем ориентировочно в 22:00.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
За одного при 2-местном размещении18 350 ₽
1-местное проживание23 580 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-переводчика
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты во Владивосток и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • Обязательный сбор на вокзале - 20 юаней (~230 ₽)
  • 1-местное проживание / повышение уровня отеля
  • Экскурсии, новогодний банкет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, остановка "Улица Баляева" / остановка "Гайдамак" / автовокзал, 4:00
Завершение: Владивосток, остановка "Улица Баляева" / остановка "Гайдамак" / автовокзал, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1182 туристов
Меня зовут Анна. Организую туры по Приморскому краю с 2010 года, объездила весь Приморский край, в моём арсенале горы, водопады, бухты и мысы, а также катерные прогулки и морские экскурсии.
читать дальшеуменьшить

О здешних местах я знаю не из рекламных каталогов: я ездила туда не один раз, разрабатывала маршруты, возила группы, получала обратную связь, оттачивала детали и выбирала для вас лучшее. К выбору партнёров и гидов, с которыми я работаю, подходила с такой же тщательностью. До встречи!

Тур входит в следующие категории Владивостока

Похожие туры на «На автобусе в город трёх границ - Хуньчунь»

Из Владивостока в Хуньчунь на автобусе с переводчиком
На автобусе
3 дня
8 отзывов
Из Владивостока в Хуньчунь на автобусе с переводчиком
Побывать в городе, где говорят по-русски и готовят по-корейски, и найти занятие на свой вкус
Начало: Автовокзал Владивостока, 4:00
29 июл в 03:30
30 июл в 03:30
6000 ₽ за человека
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
На автобусе
4 дня
52 отзыва
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
4 авг в 03:00
7 авг в 03:00
16 830 ₽ за человека
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
На автобусе
5 дней
45 отзывов
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
Расписание: В любой день по договоренности
4 авг в 03:00
6 авг в 03:00
18 350 ₽ за человека
Владивосток и Находка
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Владивосток и Находка
Начало: Г. Владивосток
8 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от 63 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владивостоке
Все туры из Владивостока
18 350 ₽ за человека