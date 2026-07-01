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источниках и оздоровительных процедур. Мы позаботимся о трансфере из Владивостока и обратно, прохождении границ, отеле с завтраками.



А вам останется только выбрать развлечение по вкусу — отправиться на экскурсию или массаж, съездить в горы или перепробовать экзотические блюда.



О языковом барьере переживать не придётся: с вами будет гид-переводчик, а персонал многих магазинов, кафе, гостиниц говорит по‑русски — сориентироваться и договориться о чём угодно не составит труда.