Посетив заповедник, вы сможете узнать все, или почти все, о жизни и повадках диких зверей из первых уст — от ученых, работающих в тайге.
Программа тура по дням
Переезд из Владивостока в поселок Терней
Ранним утром выезд из Владивостока на микроавтобусе.
Дорога на север Приморья, в Тернейский район, в пути 650 км, время в пути 12 часов.
Вы проедете через всё Приморье, с юга на север!
В пути запланированы остановки — краеведческий музей и видовая площадка (г. Арсеньев), мост через реку Уссури, перевал Венюкова, музей Камня в г. Дальнегорск.
Обед в придорожном кафе.
Прибытие в пос. Терней.
Размещение в гостинице — номера с удобствами.
Ужин в кафе, расположенном на 1 этаже гостиницы.
Современный музей Сихотэ-Алинского заповедника. Экскурсия «Тропа тигров»
Завтрак в гостинице. Обед-пикник с собой.
Знакомство с современным музеем Сихотэ-Алинского заповедника.
Экскурсия «Тропа тигров» (территория заповедника).
Вы совершите путешествие в дом полосатого хозяина уссурийской тайги.
Кольцевой пеший маршрут длиной 4,8 км проходит по кедрово-широколиственному лесу и расположен в месте слияния двух красивейших горных рек Майса и Туньша.
Вода в реках такая чистая, что в быстром прозрачном потоке можно увидеть рыб.
Возвращение в гостиницу, ужин в кафе.
Урочище Голубичное. Озеро Благодатное
Завтрак в гостинце. Обед-пикник с собой.
Экскурсия в урочище Голубичное и к озеру Благодатное (территория Сихотэ-Алинского заповедника).
Экскурсия знакомит с экосистемами заповедника, лагунным озером Голубичным и морским побережьем.
На обширных лугах и на морской террасе есть вероятность увидеть разных копытных животных.
Встречаются следы крупных и мелких хищников — тигра, медведя, енотовидной собаки, лисицы.
Экологическая тропа идет вдоль лагунного озера Благодатного.
Здесь можно наблюдать птиц и животных уссурийской тайги со смотровых вышек.
В одной половине озера вода солоноватая, в другой пресная.
Время от времени вода промывает канал из озера в море, и рыба из моря большими косяками заходит в озеро.
На этом живописном лагунном озере во время миграций собирается множество водоплавающих птиц.
Протяженность маршрута 14 км, продолжительность 7 часов.
Маршрут сложный, рассчитан на физически подготовленных экскурсантов.
Возращение в гостиницу, ужин в кафе.
Мыс Северный. Возвращение во Владивосток
Завтрак в гостинице.
Экскурсия на мыс Северный (территория Сихотэ-Алинского заповедника).
Круговой маршрут по лесу с выходом на видовую площадку и возвращением вдоль берега моря.
Наблюдаем следы лесных животных и лежбище тюленя ларга.
Протяженность маршрута — 4,6 км, продолжительность — 3 часа.
13:00 Выезд в местный аэропорт.
Посадка в самолет малой авиации DHC 6-400.
14:50–17:00 Перелет в аэропорт Владивосток.
Окончания нашего маршрута.
Если по погодным условиям малая авиация не полетит, доставка машиной во Владивосток.
Возможна организация дополнительного 2-дневного тура на север Приморья в верховья реки Амгу и Кема с посещением водопада Черный шаман и теплых источников, одна ночь в палатке.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в пос. Терней, номера с удобствами.
Доплата за размещение в одноместном номере — 6 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Терней»
Базовая гостиница «Терней» расположена в центре посёлка Терней Приморского края.
К услугам гостей 16 комфортабельных номеров.
Душ и туалет в номере.
Питание в кафе гостиницы за доп. плату, недорого.
При гостинице есть сауна.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Проживание в гостинице в 2-местном номере
- Экскурсионные услуги
- Билеты в музеи и на самолет
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владивостока и обратно
- Проживание во Владивостоке до и после тура
- Питание
- Доплата за размещение в одноместном номере - 6 500 руб
- Доплата за доставку машиной во Владивосток в последний день тура (если метеоусловия не позволят вернуться на самолете) - 4 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
- плащ-пончо от дождя;
- кроссовки или туристические ботинки для походов;
- сменная обувь и носки на случай промокших ног;
- принадлежности для личной гигиены;
- индивидуальные лекарства;
- фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
- репелленты от клещей и мошек;
- купальник и маленькое полотенце для пляжа.
Входят ли билеты на до/из Владивостока в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка включена в стоимость тура.
Какие локации посетим?
Сихотэ-Алинский государственный заповедник основан 10 февраля 1935 года для восстановления популяции соболя. В настоящее время объектами охраны здесь являются несколько сотен видов животных и птиц, свыше тысячи видов растений. Первым директором заповедника стал Константин Георгиевич Абрамов – путешественник, натуралист-охотовед, основоположник заповедного дела на Дальнем Востоке. В июле 2006 года решением Правительства РФ Сихотэ-Алинскому государственному природному биосферному заповеднику было присвоено его имя. В 1979 году заповедник включен во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. В 2001 году заповедник включен в список территорий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это места, где встречают север и юг. Край удивительного сочетания разнообразия и противоречий природных зон, флоры и фауны: от высокогорий до песчаных и галечных пляжей морского побережья, от лианы актинидий до кедра и тиса. Здесь на одной территории уживается амурский тигр и рысь, гималайский и бурый медведи. Сохранение громадных массивов ненарушенных лесов, наличие редких видов растений и животных обусловили статус Сихот-Алинского заповедника как ключевой природоохранной территории не только на Дальнем Востоке, но и в мире. Заповедник включает в себя два участка, а также часть прибрежной акватории Японского моря. Сихотэ-Алинский заповедник по праву называется лесным. Именно здесь можно увидеть уникальные хвойно-широколиственные леса, а главное богатством заповедника считается кедр корейский. Сихотэ-Алинский заповедник – край бесчисленных рек и ручьев. Наиболее крупные реки в его пределах – Таежная. Джигитовка, Серебрянка и Колумбе. На заповедной территории есть и несколько озер, различных по своему происхождению: Благодатное, Голубичное, Большое Солонцовое, Круглое. Современная площадь заповедника – 401600 га, морская акватория – 2900 га, леса занимают 97% территории.
Экскурсия «Тропа тигров». Тропа расположена в центральной части Сихотэ-Алинского заповедника в живописном месте – урочище Ясное. Кольцевой пеший маршрут длиной 4,8 км проходит по кедрово-широколиственному лесу и расположен в месте слияния двух красивейших горных рек Майса и Туньша. Здесь у туристов есть шанс встретить следы тигров, а на фотоловушке, установленной у меточного дерева, увидеть свежие кадры с лесными обитателями. На тропе можно почувствовать себя настоящим следопытом, ведь кроме тигриных следов здесь множество отпечатков копыт и лап других обитателей тайги. Кедрово-широколиственный лес служит отличной кормовой базой для животных, и вдоль тропы повсюду видны следы жизнедеятельности зверей. Тропа подходит для путешественников практически любого возраста и физической подготовки.
Мыс Северный, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Круговой маршрут по лесу с выходом на видовую площадку, и возвращением вдоль берега моря. Наблюдаем следы лесных животных и лежбище тюленя ларга. Протяженность маршрута – 5 км, продолжительность – 3-4 часа
Озеро Благодатное, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Экологическая тропа идет вдоль лагунного озера, где можно наблюдать птиц и животных уссурийской тайги, две смотровые вышки, возвращение вдоль берега моря. В одной половине озера вода соленая, в другой пресная. Время от времени вода промывает канал из озера в море, и рыба из моря большими косяками заходит в озеро. На этом живописном лагунном озере во время весенних и осенних миграций собирается множество водоплавающих птиц. От моря его отделяет галечная коса, которая размывается во время сильных штормов. В результате озеро на какое-то время соединяется с морем глубокой протокой.
Урочище Голубичное, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Знакомит с экосистемами заповедника, лагунным озером Голубичное и морским побережьем. На обширных лугах и на морской террасе можно наблюдать разные виды копытных животных. Встречаются следы крупных и мелких хищников — тигра, медведя, енотовидной собаки, лисы. Протяженность: 14 км пешком, продолжительность 7 часов. Маршрут рассчитан на физически подготовленных экскурсантов.
Поселок Терней — какой он?
Терней — поселок городского типа на северо-востоке Приморского края, в 650 км от г. Владивостока. Стоит на правом берегу реки Серебрянка, в 3 км от впадения ее в Японское море. Бухта Терней была открыта для европейцев Лаперузом 23 июня 1787 года и названа им в честь французского мореплавателя адмирала Шарля де-Тернея. Население поселка составляет 3500 человек. Основная деятельность — лесозаготовка и переработка леса.
В Терней летает канадский самолет DHC 6-400 авиакомпании «Аврора». На борт самолет берет 14 пассажиров, длина самолета 16 м, высота полета до 3000 м. Самолет вылетает из аэропорта Владивосток. Вы проходите все те же процедуры регистрации, как и на других рейсах, здесь так же действуют правила провоза запрещенных вещей. Провоз багажа до 10 кг.
Внимание! Малая авиация не всепогодная. Если метеоусловия не позволяют нам вернуться из Тернея. Мы добираемся автомобилем, в пути около 10 часов, доплата за доставку машиной во Владивосток — 4 000 руб. /чел.
Какие опасности могут быть на маршруте?
Наш край не опасен! О чем нужно знать гостям?
Во-первых, если вы планируете, путешествие в уссурийскую тайгу, знайте, у нас есть энцефалитные клещи. Самый опасный период — май–июнь, далее клещи идут на убыль, в августе-октябре их практически нет. Так же клещи обычно не живут на побережье и на островах. Но всегда есть «везучие» туристы, которые находят их везде! Поэтому лучше подготовиться к посещению тайги. Если нет противопоказаний — сделайте прививку от клещевого энцефалита. Но это требование не обязательное — на ваш страх и риск. Как одеться? Ваша одежда должна иметь как можно меньше открытых участков. Футболки с длинными рукавами, брюки, а не шорты. Понизу одежды желательно манжеты или резинка, футболки заправлены в брюки. Одежда гладкая, без начеса и ворса. Брюки можно заправить в носки. Мы не должны дать возможность клещу зацепиться за вашу одежду. Как правило, этот маленький жучок, прежде чем укусить вас 30–40 минут ползает по одежде, ищет «вкусное нежное место». Поэтому в тайге нужно осматриваться каждые 40 минут и снимать клещей с одежды. Куда их девать? Просто сняли и выбросили подальше от себя, в кусты, не в соседа…. На голову повязываем косынку, так чтобы ваши волосы полностью были убраны. Избегайте высокой травы, кустов, передвигайтесь по открытой местности. Очень эффективны репелленты («Reftamid» или другие) главное активное вещество альфаметрин, альфаципометрин. Во Владивостоке можно купить в магазинах косметики или аптеках.
В Тернее нет пунктов оказания экстренной помощи при укусе клеща, сдать его на анализ возможно только во Владивостоке.
Медуза крестовик. Как правило, приплывает в мелкие хорошо прогретые бухты в августе. Главное условие — тёплая вода, водоросли, часто не самое чистое море. Медузы очень маленькие, не больше 5-копеечной монеты и увидеть их сложно. Если почувствовали на открытом участке тела боль, как от ожога — это очень похоже на укус медузы крестовика! Нужно обязательно выйти из моря, промыть место ожога пресной водой. Можно принять антигистаминные средства. Если почувствовали аллергическую реакцию организма — отправляйтесь в медицинское учреждение. Наши врачи знают как помочь. Неприятно, но не смертельно.
Змеи. В траве, на камнях, на тропинках встречаются змеи. Будьте внимательны, не ходите босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. В Приморье только один вид ядовитой змеи — щитомордник. От его укуса развивается аллергическая реакция, но яд не смертельно опасен. После укуса принимаем антигистаминные средства и двигаемся в медучреждение.
На наших маршрутах туристы всегда находятся под присмотром экскурсовода. Он обязательно предупредит вас об опасности, он знает, что делать в критической ситуации. Следуем его рекомендациям и никогда на маршруте не обгоняем гида. Пусть все опасности достанутся ему, как самому опытному.
Каковы правила поведения на маршруте?
Общие положения:
- На протяжении всего тура просим вас следовать рекомендациям сотрудников заповедника.
- Пребывание на территории и акватории заповедника возможно только после проведения Инструктажа сотрудником охраны о правилах пребывания на заповедной территории. Каждый турист в письменном виде подтверждает, что с правилами поведения в заповеднике ознакомлен и согласен. В случае нарушения заповедного режима к нарушителю применяются меры в соответствии с законодательством РФ. Пребывание туриста в заповеднике прекращается.
- Если у туристов имеются дорогие предметы, документы, нахождение которых на маршруте не обязательно, то рекомендуется оставить их дома. Организаторы тура не несут ответственность за сохранность ваших вещей. Дорогостоящая фото и видеоаппаратура должна быть в небьющемся, непромокаемом чехле!
Основные правила поведения туриста на экологическом маршруте:
- Уважительно относитесь к сотрудникам заповедника, культурно-историческим ценностям, окружающей природной среде
- Запрещается рвать любые наземные и водные растения, собирать раковины и живых обитателей вод, расписывать скалы и камни.
- С тропы нельзя выносить никакие природные сувениры: красивые камни, археологические находки и т. п.
- На тропу нельзя брать с собой радиоприемники и магнитофоны (разрешена только запись голосов природы).
- Особо строгие меры по предупреждению беспокойства животных принимаются по указанию экскурсовода в местах обитания редких и исчезающих видов.
- Во время экскурсий запрещается сходить с тропы, так как можно повредить охраняемые растения.
- Нахождение на заповедной территории домашних животных запрещено.
Правила личной безопасности:
- Пребывая на маршруте с детьми, не оставляйте их без присмотра! Ответственность за несовершеннолетних детей несут родители.
- Соблюдайте элементарные правила личной гигиены. Своевременно информируйте руководителя группы об ухудшении состояния здоровья и травмах. Если вы имеете хронические заболевания, имейте с собой индивидуальную аптечку.
- При возникновении несчастного случая немедленно сообщите об этом экскурсоводу.
Меры предосторожности во время купания:
- Помните, что солнце на нашей широте очень активно (как в г. Сочи) Поэтому во избежание солнечного удара необходимо прикрывать голову. Нельзя спать на солнце!
- В море в этой части залива ядовитых и опасных для жизни человека организмов нет. Беспокойство могут причинить морские ежи (если на них наступить, кончики иголок, обламываясь, остаются в теле, их необходимо удалить с помощью продезинфицированной иглы).
- Не заходите в море сильно разгоряченными. Резкое охлаждение может вызвать простуду, судорогу, потерю сознания.
- Не рекомендуется купаться в течение часа после приема пищи.
- Категорически не разрешается:
- купаться в нетрезвом состоянии;
- заплывать далеко от берега;
- нырять со скал;
- купаться детям без сопровождения взрослых;
- при купании подавать ложные сигналы тревоги, баловаться на воде.
Не употребляйте в пищу незнакомые плоды и растения.
В траве встречаются змеи. Поэтому будьте внимательны, не ходите по траве босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. Помните! — она у себя дома, а вы у нее в гостях. В случае укуса, немедленно обратитесь к руководителю.
Особенности маршрута:
- В расписание тура может вносить изменения погода.
- Отмена экскурсии или изменения на маршруте происходит в следующих случаях:
- штормовая погода;
- ухудшение погоды во время экскурсии (решение принимается сотрудниками заповедника);
- несчастные случаи с туристами;
- форс-мажор;
- экскурсовод вправе снять туриста с маршрута в случае:
- невыполнения требований экскурсовода, сотрудника охраны заповедника;
- употребление алкоголя;
- неадекватное поведение.
- Природные туры являются метеозависимыми, сотрудники турфирмы всегда отслеживают погоду в местах отдыха наших групп, но «солнце» продать мы вам не можем… Решение о выпуске группы на маршрут или отмене тура всегда взвешенное. Просим наших туристов быть готовыми к изменениям погоды — всегда иметь с собой плащ-дождевик.
- Вы должны выполнять распоряжение только своего руководителя группы! «Рекомендации» иных — игнорируем! Только слаженная группа, выполняющая инструкции, проходит маршрут без происшествий!
- Если вы потеряли своего экскурсовода, обратите внимание на туристов вашей группы. Держитесь вместе! Ни в коем случае не примыкайте к «чужой» группе и тем более не садитесь с ними в транспорт. Все дополнительные затраты по вашим поискам — за ваш же счет!
Туристам, попавшим в сложную или экстремальную ситуацию, связанную с любым происшествием, целесообразно придерживаться следующих рекомендаций:
- При обнаружении какой-либо опасности или несчастного случая, повлекшего ухудшение собственного состояния здоровья или другого члена туристической группы, необходимо немедленно проинформировать экскурсовода.
- В экстренных ситуациях туристы должны строго следовать рекомендациям экскурсовода. Он владеет информацией и имеет нужные навыки. Не время обсуждать с ними правомерность тих или иных действий. В экстренных ситуациях должна господствовать полная дисциплина.
- Необходимо помнить — безопасность туриста зависит не только от мер принимаемых турфирмой, но и от действий самого туриста!
- Туристам:
- не допускайте паники, успокойтесь, осмотритесь вокруг, сохраняйте самообладание;
- используйте все средства связи для оповещения о бедствии. Сообщите о том, что с вами произошло;
- если заблудился — будь слышен и виден! Знай, тебя точно будут искать! Сохраняй тепло, экономь свои силы!
- будь готов к возможным временным трудностям;
- чтобы ни произошло, думайте не только о себе, но и о тех, кому сейчас нужна помощь. Если сами нуждаетесь в помощи, попросите ее у тех, кто с вами рядом.
Телефоны Единой службы спасения — 010, 112.
Помните, что только совместными усилиями мы сможем сделать ваш отдых безопасным и запоминающимся!
Какие есть особенности тура?
Тур приключенческий! Вы должны быть готовы морально и по одежде и обуви к экстремальному путешествию! Нет скорой помощи, пожарных и МЧС! Туры в заповедники организуются для любителей природы, здесь минимум удобств для людей и максимум природы! Для туристов, не имеющих походного опыта — может быть трудновато!
Программа может меняться в зависимости от обстоятельств — погоды, ветра, тумана, аварийной обстановки на дороге, растягиваться по времени из-за качества дорог и т. п. Это связано, прежде всего, с тем, что мы значительно удаляемся от Владивостока, на большие расстояния, одна треть дорог грунтовые.
Посещение заповедных территорий так же имеют свои особенности — требуют оформления разрешительных документов, очередности и другие особенности.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!