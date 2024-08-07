Сихотэ-Алинский государственный заповедник основан 10 февраля 1935 года для восстановления популяции соболя. В настоящее время объектами охраны здесь являются несколько сотен видов животных и птиц, свыше тысячи видов растений. Первым директором заповедника стал Константин Георгиевич Абрамов – путешественник, натуралист-охотовед, основоположник заповедного дела на Дальнем Востоке. В июле 2006 года решением Правительства РФ Сихотэ-Алинскому государственному природному биосферному заповеднику было присвоено его имя. В 1979 году заповедник включен во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. В 2001 году заповедник включен в список территорий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это места, где встречают север и юг. Край удивительного сочетания разнообразия и противоречий природных зон, флоры и фауны: от высокогорий до песчаных и галечных пляжей морского побережья, от лианы актинидий до кедра и тиса. Здесь на одной территории уживается амурский тигр и рысь, гималайский и бурый медведи. Сохранение громадных массивов ненарушенных лесов, наличие редких видов растений и животных обусловили статус Сихот-Алинского заповедника как ключевой природоохранной территории не только на Дальнем Востоке, но и в мире. Заповедник включает в себя два участка, а также часть прибрежной акватории Японского моря. Сихотэ-Алинский заповедник по праву называется лесным. Именно здесь можно увидеть уникальные хвойно-широколиственные леса, а главное богатством заповедника считается кедр корейский. Сихотэ-Алинский заповедник – край бесчисленных рек и ручьев. Наиболее крупные реки в его пределах – Таежная. Джигитовка, Серебрянка и Колумбе. На заповедной территории есть и несколько озер, различных по своему происхождению: Благодатное, Голубичное, Большое Солонцовое, Круглое. Современная площадь заповедника – 401600 га, морская акватория – 2900 га, леса занимают 97% территории.

Экскурсия «Тропа тигров». Тропа расположена в центральной части Сихотэ-Алинского заповедника в живописном месте – урочище Ясное. Кольцевой пеший маршрут длиной 4,8 км проходит по кедрово-широколиственному лесу и расположен в месте слияния двух красивейших горных рек Майса и Туньша. Здесь у туристов есть шанс встретить следы тигров, а на фотоловушке, установленной у меточного дерева, увидеть свежие кадры с лесными обитателями. На тропе можно почувствовать себя настоящим следопытом, ведь кроме тигриных следов здесь множество отпечатков копыт и лап других обитателей тайги. Кедрово-широколиственный лес служит отличной кормовой базой для животных, и вдоль тропы повсюду видны следы жизнедеятельности зверей. Тропа подходит для путешественников практически любого возраста и физической подготовки.

Мыс Северный, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Круговой маршрут по лесу с выходом на видовую площадку, и возвращением вдоль берега моря. Наблюдаем следы лесных животных и лежбище тюленя ларга. Протяженность маршрута – 5 км, продолжительность – 3-4 часа

Озеро Благодатное, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Экологическая тропа идет вдоль лагунного озера, где можно наблюдать птиц и животных уссурийской тайги, две смотровые вышки, возвращение вдоль берега моря. В одной половине озера вода соленая, в другой пресная. Время от времени вода промывает канал из озера в море, и рыба из моря большими косяками заходит в озеро. На этом живописном лагунном озере во время весенних и осенних миграций собирается множество водоплавающих птиц. От моря его отделяет галечная коса, которая размывается во время сильных штормов. В результате озеро на какое-то время соединяется с морем глубокой протокой.

Урочище Голубичное, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Знакомит с экосистемами заповедника, лагунным озером Голубичное и морским побережьем. На обширных лугах и на морской террасе можно наблюдать разные виды копытных животных. Встречаются следы крупных и мелких хищников — тигра, медведя, енотовидной собаки, лисы. Протяженность: 14 км пешком, продолжительность 7 часов. Маршрут рассчитан на физически подготовленных экскурсантов.